Lyon : la droite quitte la séance du conseil municipal, s'estimant insultée

En ouverture de séance tôt ce matin, Romain Billard a souhaité prendre la parole avant que ne soient votés et validés les procès-verbaux des deux précédents conseils.

L'élu du 6e arrondissement a regretté que Grégory Doucet n'a jamais condamné les insinuations de son adjoint Alexandre Chevalier le 29 juin dernier. L'élu en charge des Personnes âgées avait regretté lors du conseil municipal que la droite s'émeuve davantage sur la subvention à Lundy Grandpré que "sur les victimes de transphobie et d’homophobie, sur les femmes victimes de violences".

Des excuses avaient été immédiatement exigées par Pierre Oliver après ce raccourci douteux, mais la majorité écologiste avait continué la séance, sans broncher.

D'où l'appel lancé par Romain Billard ce jeudi à Grégory Doucet : "Faut-il comprendre que vous êtes d'accord avec lui quand il laisse entendre que nous cautionnons les violences homophobes, conjugales et celles faites aux femmes et aux enfants ? Monsieur le maire, vous avez laissé faire. C'est tout notre hémicycle qui ressort affaibli de ces accusations ignobles, inconséquentes et ridicules. Nous espérons pouvoir compter sur votre autorité sur votre équipe".

Là encore, silence radio du maire EELV.

L'après-midi, alors qu'Alexandre Chevalier allait prendre la parole, les élus LR ont donc annoncé leur intention de quitter la séance. Et le geste a été joint à la promesse effectuée.

Un épisode qui a franchement fait sourire l'intéressé. Le président du groupe teinté d'insoumis de Nathalie Perrin-Gilbert a donc retardé sa prise de parole : "Vous me permettez d'attendre qu'ils partent. Les seniors apprécieront (rires)". Avant de démarrer par un "Chers collègues.... chers amis !", qui en a fait ricaner certains dans l'hémicycle.

Les élus du groupe de Pierre Oliver sont ensuite revenus une fois qu'il avait terminé de parler, pressés de se dépêcher par Grégory Doucet.