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Lyon : une femme endormie échappe à une agression sexuelle place des Terreaux, un homme en situation irrégulière écroué

Lyon : une femme endormie échappe à une agression sexuelle place des Terreaux, un homme en situation irrégulière écroué
Lyon : une femme endormie échappe à une agression sexuelle place des Terreaux, un homme en situation irrégulière écroué

Une femme endormie en centre-ville a échappé à une agression sexuelle grâce à son réveil in extremis.

Une tentative d'agression sexuelle s'est produite au cœur de Lyon dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juillet.  Les faits se sont déroulés vers 5h du matin sur la place des Terreaux (Lyon 1er), devant le musée des Beaux-Arts, rapporte Actu Lyon.

Selon les premiers éléments, un homme se serait approché d'un couple assoupi avant de s'en prendre à la jeune femme. Il aurait exhibé son sexe puis tenté de retirer la culotte de la victime endormie.

Cette dernière, à priori alcoolisée, s'est toutefois réveillée au moment des faits et est heureusement parvenue à repousser son agresseur présumé, mettant fin à la tentative.

Un suspect rapidement retrouvé par les policiers

Alertés, plusieurs équipages de police sont intervenus en urgence dans le secteur. Le suspect aurait quant à lui continué de suivre le couple qui quittait les lieux.

Les forces de l'ordre ont finalement procédé à son contrôle puis à son interpellation à proximité de la rue de la République.

L'homme interpellé est un ressortissant algérien âgé de 30 ans, en situation irrégulière sur le territoire français. Placé en garde à vue, il a ensuite été présenté au parquet de Lyon dans le cadre d'une comparution à délai différé.

À l'issue de cette présentation, il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement.

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place des terreaux

agréssion sexuelle

17 commentaires
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Melancholy le 10/07/2026 à 17:38

Il vont lui donner un OQTF pour qu'il se torche avec... Melanchon expliquera et démontrera par A + B qu'on ne peut pas l'expulser et que la seule solution est de le sucer pour qu'il s'intègre. votez LFI

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Sharon le 10/07/2026 à 17:34

Des animaux humains comme la souvent répéter bibi des cafards

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Jino le 10/07/2026 à 17:08

C'est assez fou le nombre de ressortissants algériens en situation irrégulière qui font les faits divers...

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Évidemment le 10/07/2026 à 17:07
Hildegonde a écrit le 10/07/2026 à 16h44

" L'homme interpellé est un ressortissant algérien âgé de 30 ans, en situation irrégulière sur le territoire français "
Vraiment surprenant !!!
Combien de fois n'avons nous pas entendu cecommentaire ...

"c'est notre projet" hurlait Macron à la tribune !

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Comme quoi . le 10/07/2026 à 17:07
Chris6969699 a écrit le 10/07/2026 à 15h57

"L'homme interpellé est un ressortissant algérien âgé de 30 ans, en situation irrégulière sur le territoire français"

QUELLE CHANCE...

Effectivement, a Ton Âge en fin de vie , se serait une CHANCE 🍀 de te faire caresser le potager et se serait lui qui aurait porté plainte pour agression sexuelle 😂.

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mdr le 10/07/2026 à 17:07

des rats !!

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Ritchie le 10/07/2026 à 16:53

Un futur ministre pour Jean-Luc Melengedechichon !!!

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Le MAGRHEB un simple constat le 10/07/2026 à 16:52

On a 3 pays avec lesquels nous avons eu un passé
hier soir, un match de foot dont l'ambiance était chaude, sportivement, mais le final fut d'une relative crrection et c'est norla
Certains matchs perdu ou gagné dérivent avec des pseudos supporters, souvent avec une population maghrébine , double nationalité
Un constat cette population n'a pas du participé à l'ambiance
Sur ces 3 pays, un ce comporte comme les Bourricots du MAGHREB il me semble, manque cruel d'éducation
Braco au Maroc, joli match

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Hildegonde le 10/07/2026 à 16:44

" L'homme interpellé est un ressortissant algérien âgé de 30 ans, en situation irrégulière sur le territoire français "
Vraiment surprenant !!!
Combien de fois n'avons nous pas entendu cecommentaire ...

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Des chances pour la France? le 10/07/2026 à 16:39

Et pendant ce temps notre président se fellicite d’avoir doublé le nombre de visas algériens, se prosterne devant teboune et notre journaliste français croupis toujours dans les geôles algériennes dans l’indifference la plus totale...

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et surtout le 10/07/2026 à 16:38
Cmoi a écrit le 10/07/2026 à 16h10

Un Algérien en situation irrégulière,étonnant,non?

et surtout place des Terreaux ! c est vraiment tres rare .Comme à Guillotiere!

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retirer la culotte le 10/07/2026 à 16:34

de la victime endormie?...mais comment qu y fait l 'arsouille?moi j ai dejà du mal avec la victime (consentante!!) éveillée!

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encore et toujours le 10/07/2026 à 16:29

Un OQTF et un de de plus et Algérien ? ?

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Pilou69 le 10/07/2026 à 16:29

On coupe la quequette déjà coupée en partie et retour Algérie !

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Cmoi le 10/07/2026 à 16:10

Un Algérien en situation irrégulière,étonnant,non?

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duduss le 10/07/2026 à 16:01

je suis vraiment surpris par la nationalité du suspect. mdr

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Chris6969699 le 10/07/2026 à 15:57

"L'homme interpellé est un ressortissant algérien âgé de 30 ans, en situation irrégulière sur le territoire français"

QUELLE CHANCE...

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