Lyon : une femme endormie échappe à une agression sexuelle place des Terreaux, un homme en situation irrégulière écroué

Une tentative d'agression sexuelle s'est produite au cœur de Lyon dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juillet. Les faits se sont déroulés vers 5h du matin sur la place des Terreaux (Lyon 1er), devant le musée des Beaux-Arts, rapporte Actu Lyon.

Selon les premiers éléments, un homme se serait approché d'un couple assoupi avant de s'en prendre à la jeune femme. Il aurait exhibé son sexe puis tenté de retirer la culotte de la victime endormie.

Cette dernière, à priori alcoolisée, s'est toutefois réveillée au moment des faits et est heureusement parvenue à repousser son agresseur présumé, mettant fin à la tentative.

Un suspect rapidement retrouvé par les policiers

Alertés, plusieurs équipages de police sont intervenus en urgence dans le secteur. Le suspect aurait quant à lui continué de suivre le couple qui quittait les lieux.

Les forces de l'ordre ont finalement procédé à son contrôle puis à son interpellation à proximité de la rue de la République.

L'homme interpellé est un ressortissant algérien âgé de 30 ans, en situation irrégulière sur le territoire français. Placé en garde à vue, il a ensuite été présenté au parquet de Lyon dans le cadre d'une comparution à délai différé.

À l'issue de cette présentation, il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement.