Lyon : une femme endormie échappe à une agression sexuelle place des Terreaux, un homme en situation irrégulière écroué

Une tentative d'agression sexuelle s'est produite au cœur de Lyon dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juillet. Les faits se sont déroulés vers 5h du matin sur la place des Terreaux (Lyon 1er), devant le musée des Beaux-Arts, rapporte Actu Lyon.
Selon les premiers éléments, un homme se serait approché d'un couple assoupi avant de s'en prendre à la jeune femme. Il aurait exhibé son sexe puis tenté de retirer la culotte de la victime endormie.
Cette dernière, à priori alcoolisée, s'est toutefois réveillée au moment des faits et est heureusement parvenue à repousser son agresseur présumé, mettant fin à la tentative.
Un suspect rapidement retrouvé par les policiers
Alertés, plusieurs équipages de police sont intervenus en urgence dans le secteur. Le suspect aurait quant à lui continué de suivre le couple qui quittait les lieux.
Les forces de l'ordre ont finalement procédé à son contrôle puis à son interpellation à proximité de la rue de la République.
L'homme interpellé est un ressortissant algérien âgé de 30 ans, en situation irrégulière sur le territoire français. Placé en garde à vue, il a ensuite été présenté au parquet de Lyon dans le cadre d'une comparution à délai différé.
À l'issue de cette présentation, il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement.
Il vont lui donner un OQTF pour qu'il se torche avec... Melanchon expliquera et démontrera par A + B qu'on ne peut pas l'expulser et que la seule solution est de le sucer pour qu'il s'intègre. votez LFISignaler Répondre
Des animaux humains comme la souvent répéter bibi des cafardsSignaler Répondre
C'est assez fou le nombre de ressortissants algériens en situation irrégulière qui font les faits divers...Signaler Répondre
"c'est notre projet" hurlait Macron à la tribune !Signaler Répondre
Effectivement, a Ton Âge en fin de vie , se serait une CHANCE 🍀 de te faire caresser le potager et se serait lui qui aurait porté plainte pour agression sexuelle 😂.Signaler Répondre
des rats !!Signaler Répondre
Un futur ministre pour Jean-Luc Melengedechichon !!!Signaler Répondre
On a 3 pays avec lesquels nous avons eu un passéSignaler Répondre
hier soir, un match de foot dont l'ambiance était chaude, sportivement, mais le final fut d'une relative crrection et c'est norla
Certains matchs perdu ou gagné dérivent avec des pseudos supporters, souvent avec une population maghrébine , double nationalité
Un constat cette population n'a pas du participé à l'ambiance
Sur ces 3 pays, un ce comporte comme les Bourricots du MAGHREB il me semble, manque cruel d'éducation
Braco au Maroc, joli match
" L'homme interpellé est un ressortissant algérien âgé de 30 ans, en situation irrégulière sur le territoire français "Signaler Répondre
Vraiment surprenant !!!
Combien de fois n'avons nous pas entendu cecommentaire ...
Et pendant ce temps notre président se fellicite d’avoir doublé le nombre de visas algériens, se prosterne devant teboune et notre journaliste français croupis toujours dans les geôles algériennes dans l’indifference la plus totale...Signaler Répondre
et surtout place des Terreaux ! c est vraiment tres rare .Comme à Guillotiere!Signaler Répondre
de la victime endormie?...mais comment qu y fait l 'arsouille?moi j ai dejà du mal avec la victime (consentante!!) éveillée!Signaler Répondre
Un OQTF et un de de plus et Algérien ? ?Signaler Répondre
On coupe la quequette déjà coupée en partie et retour Algérie !Signaler Répondre
Un Algérien en situation irrégulière,étonnant,non?Signaler Répondre
je suis vraiment surpris par la nationalité du suspect. mdrSignaler Répondre
"L'homme interpellé est un ressortissant algérien âgé de 30 ans, en situation irrégulière sur le territoire français"Signaler Répondre
QUELLE CHANCE...