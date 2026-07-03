Politique

Villeurbanne : Place publique réclame des excuses à LFI après une vidéo publiée sur les réseaux sociaux

Villeurbanne : Place publique réclame des excuses à LFI après une vidéo publiée sur les réseaux sociaux

Le groupe Place publique au conseil municipal de Villeurbanne accuse les élus de la France insoumise d’avoir déformé les débats du dernier conseil municipal dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Les élus demandent des excuses publiques au président du groupe LFI, Mathieu Garabedian.

Une nouvelle polémique s’invite au conseil municipal de Villeurbanne.

Le groupe d’élus Place publique dénonce la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux par les élus de La France insoumise de Villeurbanne à la suite du dernier conseil municipal.

Selon Place publique, la vidéo mise en ligne le 1er juillet s’ouvre sur l’affirmation qu’un élu du groupe se serait "moqué" et aurait "méprisé" un vœu portant sur la gratuité des piscines pendant que "des personnes meurent à cause de la canicule".

Les élus dénoncent des propos qu’ils jugent "grossiers et insultants" et estiment qu’ils dégradent la qualité du débat démocratique. Ils demandent au président du groupe LFI, Mathieu Garabedian, de présenter des excuses publiques.

Le communiqué revient également sur le fond du débat.

Place publique explique que l’élu visé, l'adjoint Jonathan Bocquet, s’était opposé à un vœu présenté par LFI visant à instaurer la gratuité des piscines municipales.

Selon le groupe, Jonathan Bocquet avait rappelé qu’un vœu permet uniquement d’exprimer une position politique, contrairement à une délibération qui permet de prendre une décision effective. Il aurait également souligné que la question de la gratuité avait déjà été évoquée lors du précédent conseil municipal.

Les élus Place publique affirment que le rejet du vœu puis la diffusion de cette vidéo confirment, selon eux, le caractère essentiellement politique de l’initiative. Et estiment que la publication sur les réseaux sociaux vient illustrer ce qu’ils qualifient d’"opération de propagande" menée par les élus insoumis.

Tags :

LFI

Place Publique

villeurbanne

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
évidemment le 03/07/2026 à 14:58

Toute une bande de "glandus " dont nous n'avons que faire à Villeurbanne !

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 03/07/2026 à 13:42

Qu'attendre d'autres que bordélisatiion, cynisme orienté et bêtise crasse de la part de LFI, de toute façon ?

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 03/07/2026 à 13:10

Avec des alliés pareils, pas besoin d'ennemis.

Signaler Répondre
avatar
bestioles le 03/07/2026 à 11:47

LFI n'a pas présenté d'excuses aux calédoniens qu'ils ont qualifié de colons tandis qu'ils étaient pris dans la guerre civile à devoir monter des barricades pour se défendre parce que la gendarmerie ne pouvaient rien pour eux, ils ont donc hystérisé la situation et mis en danger les gens dont certains sont morts. Et ça c'est que le dernier pire exemple en date, parce qu'il y'a les autres drom-com, les émeutes en villes, etc ...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/07/2026 à 11:47

Toujours à chercher la m... ceux-là...

Signaler Répondre
avatar
Les adeptes du gourou le 03/07/2026 à 10:49

C’est le normal et le quotidien des Insoumis… À vomir!

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 03/07/2026 à 10:36

Les bestioles sauvages ne savent pas ce que sont les excuses ....

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.