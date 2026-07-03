Villeurbanne : Place publique réclame des excuses à LFI après une vidéo publiée sur les réseaux sociaux

Une nouvelle polémique s’invite au conseil municipal de Villeurbanne.

Le groupe d’élus Place publique dénonce la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux par les élus de La France insoumise de Villeurbanne à la suite du dernier conseil municipal.

Selon Place publique, la vidéo mise en ligne le 1er juillet s’ouvre sur l’affirmation qu’un élu du groupe se serait "moqué" et aurait "méprisé" un vœu portant sur la gratuité des piscines pendant que "des personnes meurent à cause de la canicule".

Les élus dénoncent des propos qu’ils jugent "grossiers et insultants" et estiment qu’ils dégradent la qualité du débat démocratique. Ils demandent au président du groupe LFI, Mathieu Garabedian, de présenter des excuses publiques.

Le communiqué revient également sur le fond du débat.

Place publique explique que l’élu visé, l'adjoint Jonathan Bocquet, s’était opposé à un vœu présenté par LFI visant à instaurer la gratuité des piscines municipales.

Selon le groupe, Jonathan Bocquet avait rappelé qu’un vœu permet uniquement d’exprimer une position politique, contrairement à une délibération qui permet de prendre une décision effective. Il aurait également souligné que la question de la gratuité avait déjà été évoquée lors du précédent conseil municipal.

Les élus Place publique affirment que le rejet du vœu puis la diffusion de cette vidéo confirment, selon eux, le caractère essentiellement politique de l’initiative. Et estiment que la publication sur les réseaux sociaux vient illustrer ce qu’ils qualifient d’"opération de propagande" menée par les élus insoumis.