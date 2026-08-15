Faits Divers

Villeurbanne : un homme affirme avoir été poussé par la fenêtre, une enquête pour tentative de meurtre ouverte

Villeurbanne : un homme affirme avoir été poussé par la fenêtre, une enquête pour tentative de meurtre ouverte

Hospitalisé après une chute de deux étages dans un appartement de Villeurbanne, un homme assure avoir été précipité dans le vide au cours d’une altercation. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative d’homicide volontaire.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme a chuté depuis le deuxième étage de cet immeuble de Villeurbanne.

Selon ses déclarations, il aurait été poussé dans le vide pendant une bagarre l’opposant à deux autres personnes.

Lorsque les policiers sont arrivés rue Frédéric-Mistral, les deux hommes que la victime met en cause avaient déjà quitté les lieux.

La scène découverte dans l’appartement, loué via Airbnb, laisse néanmoins apparaître les traces d’un affrontement : plusieurs objets étaient cassés et du sang a été relevé à l’intérieur du logement.

Le parquet de Lyon confirme avoir ouvert une enquête pour "tentative d’homicide volontaire". Les circonstances exactes ayant précédé la chute doivent encore être établies.

Toujours hospitalisée jeudi, la victime avait survécu à ses blessures et son pronostic vital n’était pas engagé. À ce stade, aucune interpellation n’a eu lieu.

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villeurbanne

2 commentaires
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AntiLFI le 15/08/2026 à 10:38

Airbnb à villeurbanne... c'est c'la oui...

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encore et toujours le 15/08/2026 à 09:56

Une fois de plus à Villeurbanne ! ville bien classée dans beaucoup de domaines mais pas les meilleurs !

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