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Plus d’un million d’euros de matériel de cinéma volé à Lyon et Villeurbanne : un Libyen arrêté

Plus d’un million d’euros de matériel de cinéma volé à Lyon et Villeurbanne : un Libyen arrêté
Dans la nuit du 1er au 2 avril 2026, le toit d’un camion de tournage avait été éventré dans les pentes de la Croix-Rousse. — Illustration LyonMag

Un homme de 25 ans a été interpellé dans une enquête portant notamment sur deux vols de matériel de cinéma commis à Lyon et Villeurbanne. Le préjudice total est estimé à près de 1,1 million d’euros, tandis qu’une partie du matériel a été retrouvée dans un box du 7e arrondissement.

Il n'y a pas que dans les films que les enquêtes de police peuvent être rondement menées.

La DIPN du Rhône annonce ce jeudi l'arrestation d'un voleur qui avait perturbé deux tournages dans l'agglomération.

Le travail d'investigation avait débuté après un spectaculaire vol commis dans les pentes de la Croix-Rousse. Dans la nuit du 1er au 2 avril, le toit d’un camion utilisé par une équipe de tournage d'une série Netflix avait été éventré pour permettre à l’auteur de s’introduire à l’intérieur.

Du matériel représentant un préjudice estimé à près de 720 000 euros avait alors été dérobé. La société de production avait déposé plainte et une enquête en flagrance avait été ouverte par les services de police.

Les investigations ont permis d’identifier un suspect début juin. L’homme, âgé de 25 ans, a finalement été interpellé le 4 août sur une aire de l’autoroute A6, à hauteur de Taponas. Selon la police, environ 2 600 euros en espèces ont été découverts sur lui.

420 000 euros d’objectifs retrouvés dans le 7e arrondissement

Après son placement en garde à vue, les enquêteurs ont perquisitionné un box situé dans le 7e arrondissement de Lyon, soupçonné de servir de lieu de stockage.

Ils y ont découvert, dans une valise, sept objectifs de caméra d’une valeur totale de 420 000 euros. Le matériel correspondait à celui dérobé dans le camion de tournage de la Croix-Rousse et a depuis été restitué à la société de production.

Le box contenait également plus de 200 paires de lunettes de marque, évaluées à 70 750 euros, quatre appareils photo et deux ordinateurs portables volés. Ces derniers provenaient, selon les enquêteurs, de vols à la roulotte commis à Lyon en mars et avril 2025.

Un autre vol de 300 000 euros à Villeurbanne

Les investigations ont également permis aux policiers de relier le suspect à une autre affaire. Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2025, un camion de tournage avait été fouillé de manière similaire à Villeurbanne et près de 300 000 euros de matériel de cinéma avaient été dérobés.

En cumulant les différentes affaires, la police évalue le préjudice à près de 1,1 million d’euros.

Le mis en cause, de nationalité libyenne et en situation irrégulière en France, a nié les faits lors de son audition.

La préfecture lui a délivré un arrêté d’assignation à résidence. La police précise également qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires commis en novembre 2024 et se trouvait ainsi en état de récidive légale.

Poursuivi pour vols avec dégradations et recel de vol, il a été présenté au parquet de Lyon le 6 août dans le cadre d’une comparution immédiate. Il a été placé en détention dans l’attente de son jugement.

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28 commentaires
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La population a changé le 13/08/2026 à 20:53

Existe-t-il encore des gens honnêtes dans cette ville ?

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Jacques20 le 13/08/2026 à 20:29
rappellez vous a écrit le 13/08/2026 à 16h16

qui a déclencher la guerre en Libye ce pays été stable prospère tout les libyens partent à l’étranger c’ete pour les vacances le pays accueille des millions d’immigrés en 2011 Sarkozy déclenche la guerre contre la Libye pour les raisons que tout le monde la connaît lorsque on déstabilise un pays on paie cher les conséquences en France Sarkozy a détruit la Libye

Le pire est que cette racaille n'en est pas à son coup d'essai, qu'il est en situation irrégulière, SDF et que la justice l'avait assigné à résidence.
Il faudrait aussi mettre au trou cette magistrature.

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Jacques20 le 13/08/2026 à 20:24
rappellez vous a écrit le 13/08/2026 à 16h16

qui a déclencher la guerre en Libye ce pays été stable prospère tout les libyens partent à l’étranger c’ete pour les vacances le pays accueille des millions d’immigrés en 2011 Sarkozy déclenche la guerre contre la Libye pour les raisons que tout le monde la connaît lorsque on déstabilise un pays on paie cher les conséquences en France Sarkozy a détruit la Libye

Vous pourriez faire un minimum d'effort. Illisible.

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proverbe le 13/08/2026 à 19:50
rappellez vous a écrit le 13/08/2026 à 16h16

qui a déclencher la guerre en Libye ce pays été stable prospère tout les libyens partent à l’étranger c’ete pour les vacances le pays accueille des millions d’immigrés en 2011 Sarkozy déclenche la guerre contre la Libye pour les raisons que tout le monde la connaît lorsque on déstabilise un pays on paie cher les conséquences en France Sarkozy a détruit la Libye

Qui sème le vent récolte la tempête

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Une fois de plus le 13/08/2026 à 19:04

"Le mis en cause, de nationalité libyenne et en situation irrégulière en France"
De plus déjà condamné en 2024...
On attend quoi pour le mettre dehors ???

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Ex Précisions le 13/08/2026 à 18:53
BouliRenoir a écrit le 13/08/2026 à 15h16

J'espere que la Grande Famille du cinema, qui nous propose des tas de films exemplaires sur les pauvres migrants, saura lui pardonner et voir en tirer une serie.

Une série Netflix juste pour lui qui joue son rôle dedans, payé grassement...

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Ca se confirme ! le 13/08/2026 à 17:55
Marco Menuet a écrit le 13/08/2026 à 16h18

Il venge tout simplement Kadafi ce qui est compréhensible

"de nationalité libyenne et en situation irrégulière en France"

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VENDREDI le 13/08/2026 à 17:54

A renvoyer directement dans son pays et sans discuter

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Prix Nobel le 13/08/2026 à 17:51
rappellez vous a écrit le 13/08/2026 à 16h16

qui a déclencher la guerre en Libye ce pays été stable prospère tout les libyens partent à l’étranger c’ete pour les vacances le pays accueille des millions d’immigrés en 2011 Sarkozy déclenche la guerre contre la Libye pour les raisons que tout le monde la connaît lorsque on déstabilise un pays on paie cher les conséquences en France Sarkozy a détruit la Libye

Bravo pour votre prix Nobel.

Belle performance.

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J6 le 13/08/2026 à 17:39

Bien fait...continuez les castors

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lyon avec Zemmour le 13/08/2026 à 17:38

Ce qui me choque c'est de dépenser autant dans du matériel pour obtenir des films aussi pourris.

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n’importe quoi le 13/08/2026 à 17:28
rappellez vous a écrit le 13/08/2026 à 16h16

qui a déclencher la guerre en Libye ce pays été stable prospère tout les libyens partent à l’étranger c’ete pour les vacances le pays accueille des millions d’immigrés en 2011 Sarkozy déclenche la guerre contre la Libye pour les raisons que tout le monde la connaît lorsque on déstabilise un pays on paie cher les conséquences en France Sarkozy a détruit la Libye

ouais et c’est la faute à Sarko si ce mec est un pilleur ?

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Toujours et encore les mêmes le 13/08/2026 à 17:16

"de nationalité libyenne et en situation irrégulière"

selon certains à gauche ça va encore être notre faute, on n'a pas su l'intégrer et l'accueillir, personne n'a pensé à lui offrir un job fictif à 5000€ nets par mois, avec un triplex vue sur Fourvière mais au loyer d'un HLM, personne ne lui a offert d'abonnement de transports pas plus qu'une limousine avec chauffeur... Ainsi il n'a pas eu d'autres choix que de faire ça...

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Catalan le 13/08/2026 à 17:05

on attend une réaction de LFI de SOS racisme, des écolos , des nombreux donneurs de leçons, aux quels on rappelle qu'il s agit d un xieme , sans papiers, en situation irréguliere, ah au fait il paraît d après le ministre de l intérieur qu ils sont officiellement,donc chiffres évidemment faux 140000 en France en 2025 . Pourquoi attendre un changement quelconque puisque dans 9 mois avec les élections plus aucun responsables gouvernemental ne sera en poste ..ils vont tous jouer la montre en faisant des déclarations de circonstances.Les politiques ont tous des idées avant et des solutions après.

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laya le 13/08/2026 à 17:04

qu'est ce qu'il fiche encore en france?Il aurait du être renvoyé dans son pays d'origine depuis le début de ses actes.

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Solidarité 69 le 13/08/2026 à 16:56

L'enrichissement culturel by EELV-LFI.

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PAZOUS 96 le 13/08/2026 à 16:52
france22 a écrit le 13/08/2026 à 15h42

dont la conclusion sera, que c’est une chance pour la France !

Difficile d'aller au cinéma sans voir un film actuel avec le migrant qui vient sauver la planète, toujours la même rengaine pour faire accepter la situation présente, le n'importe qui 'pas adaptable c'est le sujet' et imposé, on va juger quand les responsables ...!!

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Marco Menuet le 13/08/2026 à 16:18

Il venge tout simplement Kadafi ce qui est compréhensible

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rappellez vous le 13/08/2026 à 16:16

qui a déclencher la guerre en Libye ce pays été stable prospère tout les libyens partent à l’étranger c’ete pour les vacances le pays accueille des millions d’immigrés en 2011 Sarkozy déclenche la guerre contre la Libye pour les raisons que tout le monde la connaît lorsque on déstabilise un pays on paie cher les conséquences en France Sarkozy a détruit la Libye

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Omission le 13/08/2026 à 16:06

Ils viennent chercher un monde meilleur… au détriment de leurs hôtes.

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pas un seul jour le 13/08/2026 à 15:50

Pas un seul jour sans que Villeurbanne ne soit sur la sellette ! c'est terrible !

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eric69 le 13/08/2026 à 15:47

Etonnant!!

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Racailles de m... le 13/08/2026 à 15:43
Oui a écrit le 13/08/2026 à 15h29

Je lis bien que c'est encore un étranger

Ouh là ! Pas d'amalgame 😂😂😂😂😂

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Une CHANCE pour la France le 13/08/2026 à 15:42

Mais non vous n'avez rien compris : pour s'intégrer au mieux dans notre pays, il souhaite devenir cinéaste, alors il a débuté sa formation professionnelle.
Dans quelques années, ce sera un grand réalisateur, star de l'extrême gauche, il fera de nombreux films sur les victimes de la société.

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france22 le 13/08/2026 à 15:42
BouliRenoir a écrit le 13/08/2026 à 15h16

J'espere que la Grande Famille du cinema, qui nous propose des tas de films exemplaires sur les pauvres migrants, saura lui pardonner et voir en tirer une serie.

dont la conclusion sera, que c’est une chance pour la France !

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Raphouenprison le 13/08/2026 à 15:37

Quel bel enrichissement culturel cette affaire..

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Oui le 13/08/2026 à 15:29

Je lis bien que c'est encore un étranger

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BouliRenoir le 13/08/2026 à 15:16

J'espere que la Grande Famille du cinema, qui nous propose des tas de films exemplaires sur les pauvres migrants, saura lui pardonner et voir en tirer une serie.

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