Il n'y a pas que dans les films que les enquêtes de police peuvent être rondement menées.
La DIPN du Rhône annonce ce jeudi l'arrestation d'un voleur qui avait perturbé deux tournages dans l'agglomération.
Le travail d'investigation avait débuté après un spectaculaire vol commis dans les pentes de la Croix-Rousse. Dans la nuit du 1er au 2 avril, le toit d’un camion utilisé par une équipe de tournage d'une série Netflix avait été éventré pour permettre à l’auteur de s’introduire à l’intérieur.
Du matériel représentant un préjudice estimé à près de 720 000 euros avait alors été dérobé. La société de production avait déposé plainte et une enquête en flagrance avait été ouverte par les services de police.
Les investigations ont permis d’identifier un suspect début juin. L’homme, âgé de 25 ans, a finalement été interpellé le 4 août sur une aire de l’autoroute A6, à hauteur de Taponas. Selon la police, environ 2 600 euros en espèces ont été découverts sur lui.
420 000 euros d’objectifs retrouvés dans le 7e arrondissement
Après son placement en garde à vue, les enquêteurs ont perquisitionné un box situé dans le 7e arrondissement de Lyon, soupçonné de servir de lieu de stockage.
Ils y ont découvert, dans une valise, sept objectifs de caméra d’une valeur totale de 420 000 euros. Le matériel correspondait à celui dérobé dans le camion de tournage de la Croix-Rousse et a depuis été restitué à la société de production.
#Interpellation | Le 04/08 après plusieurs mois d'enquête, les policiers ont interpellé l'auteur de vols de matériel audiovisuel à #Lyon et #Villeurbanne.— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) August 13, 2026
➡️ 1,1 M d’euros de préjudice.
🎥 Une partie du matériel restituée
⚖️ Auteur placé en détention en attente de son jugement. pic.twitter.com/CpBfKxD01m
Le box contenait également plus de 200 paires de lunettes de marque, évaluées à 70 750 euros, quatre appareils photo et deux ordinateurs portables volés. Ces derniers provenaient, selon les enquêteurs, de vols à la roulotte commis à Lyon en mars et avril 2025.
Un autre vol de 300 000 euros à Villeurbanne
Les investigations ont également permis aux policiers de relier le suspect à une autre affaire. Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2025, un camion de tournage avait été fouillé de manière similaire à Villeurbanne et près de 300 000 euros de matériel de cinéma avaient été dérobés.
En cumulant les différentes affaires, la police évalue le préjudice à près de 1,1 million d’euros.
Le mis en cause, de nationalité libyenne et en situation irrégulière en France, a nié les faits lors de son audition.
La préfecture lui a délivré un arrêté d’assignation à résidence. La police précise également qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires commis en novembre 2024 et se trouvait ainsi en état de récidive légale.
Poursuivi pour vols avec dégradations et recel de vol, il a été présenté au parquet de Lyon le 6 août dans le cadre d’une comparution immédiate. Il a été placé en détention dans l’attente de son jugement.
Existe-t-il encore des gens honnêtes dans cette ville ?Signaler Répondre
Le pire est que cette racaille n'en est pas à son coup d'essai, qu'il est en situation irrégulière, SDF et que la justice l'avait assigné à résidence.Signaler Répondre
Il faudrait aussi mettre au trou cette magistrature.
Vous pourriez faire un minimum d'effort. Illisible.Signaler Répondre
Qui sème le vent récolte la tempêteSignaler Répondre
"Le mis en cause, de nationalité libyenne et en situation irrégulière en France"Signaler Répondre
De plus déjà condamné en 2024...
On attend quoi pour le mettre dehors ???
Une série Netflix juste pour lui qui joue son rôle dedans, payé grassement...Signaler Répondre
"de nationalité libyenne et en situation irrégulière en France"Signaler Répondre
A renvoyer directement dans son pays et sans discuterSignaler Répondre
Bravo pour votre prix Nobel.Signaler Répondre
Belle performance.
Bien fait...continuez les castorsSignaler Répondre
Ce qui me choque c'est de dépenser autant dans du matériel pour obtenir des films aussi pourris.Signaler Répondre
ouais et c’est la faute à Sarko si ce mec est un pilleur ?Signaler Répondre
"de nationalité libyenne et en situation irrégulière"Signaler Répondre
selon certains à gauche ça va encore être notre faute, on n'a pas su l'intégrer et l'accueillir, personne n'a pensé à lui offrir un job fictif à 5000€ nets par mois, avec un triplex vue sur Fourvière mais au loyer d'un HLM, personne ne lui a offert d'abonnement de transports pas plus qu'une limousine avec chauffeur... Ainsi il n'a pas eu d'autres choix que de faire ça...
on attend une réaction de LFI de SOS racisme, des écolos , des nombreux donneurs de leçons, aux quels on rappelle qu'il s agit d un xieme , sans papiers, en situation irréguliere, ah au fait il paraît d après le ministre de l intérieur qu ils sont officiellement,donc chiffres évidemment faux 140000 en France en 2025 . Pourquoi attendre un changement quelconque puisque dans 9 mois avec les élections plus aucun responsables gouvernemental ne sera en poste ..ils vont tous jouer la montre en faisant des déclarations de circonstances.Les politiques ont tous des idées avant et des solutions après.Signaler Répondre
qu'est ce qu'il fiche encore en france?Il aurait du être renvoyé dans son pays d'origine depuis le début de ses actes.Signaler Répondre
L'enrichissement culturel by EELV-LFI.Signaler Répondre
Difficile d'aller au cinéma sans voir un film actuel avec le migrant qui vient sauver la planète, toujours la même rengaine pour faire accepter la situation présente, le n'importe qui 'pas adaptable c'est le sujet' et imposé, on va juger quand les responsables ...!!Signaler Répondre
Il venge tout simplement Kadafi ce qui est compréhensibleSignaler Répondre
qui a déclencher la guerre en Libye ce pays été stable prospère tout les libyens partent à l’étranger c’ete pour les vacances le pays accueille des millions d’immigrés en 2011 Sarkozy déclenche la guerre contre la Libye pour les raisons que tout le monde la connaît lorsque on déstabilise un pays on paie cher les conséquences en France Sarkozy a détruit la LibyeSignaler Répondre
Ils viennent chercher un monde meilleur… au détriment de leurs hôtes.Signaler Répondre
Pas un seul jour sans que Villeurbanne ne soit sur la sellette ! c'est terrible !Signaler Répondre
Etonnant!!Signaler Répondre
Ouh là ! Pas d'amalgame 😂😂😂😂😂Signaler Répondre
Mais non vous n'avez rien compris : pour s'intégrer au mieux dans notre pays, il souhaite devenir cinéaste, alors il a débuté sa formation professionnelle.Signaler Répondre
Dans quelques années, ce sera un grand réalisateur, star de l'extrême gauche, il fera de nombreux films sur les victimes de la société.
dont la conclusion sera, que c’est une chance pour la France !Signaler Répondre
Quel bel enrichissement culturel cette affaire..Signaler Répondre
Je lis bien que c'est encore un étrangerSignaler Répondre
J'espere que la Grande Famille du cinema, qui nous propose des tas de films exemplaires sur les pauvres migrants, saura lui pardonner et voir en tirer une serie.Signaler Répondre