Il n'y a pas que dans les films que les enquêtes de police peuvent être rondement menées.

La DIPN du Rhône annonce ce jeudi l'arrestation d'un voleur qui avait perturbé deux tournages dans l'agglomération.

Le travail d'investigation avait débuté après un spectaculaire vol commis dans les pentes de la Croix-Rousse. Dans la nuit du 1er au 2 avril, le toit d’un camion utilisé par une équipe de tournage d'une série Netflix avait été éventré pour permettre à l’auteur de s’introduire à l’intérieur.

Du matériel représentant un préjudice estimé à près de 720 000 euros avait alors été dérobé. La société de production avait déposé plainte et une enquête en flagrance avait été ouverte par les services de police.

Les investigations ont permis d’identifier un suspect début juin. L’homme, âgé de 25 ans, a finalement été interpellé le 4 août sur une aire de l’autoroute A6, à hauteur de Taponas. Selon la police, environ 2 600 euros en espèces ont été découverts sur lui.

420 000 euros d’objectifs retrouvés dans le 7e arrondissement

Après son placement en garde à vue, les enquêteurs ont perquisitionné un box situé dans le 7e arrondissement de Lyon, soupçonné de servir de lieu de stockage.

Ils y ont découvert, dans une valise, sept objectifs de caméra d’une valeur totale de 420 000 euros. Le matériel correspondait à celui dérobé dans le camion de tournage de la Croix-Rousse et a depuis été restitué à la société de production.

#Interpellation | Le 04/08 après plusieurs mois d'enquête, les policiers ont interpellé l'auteur de vols de matériel audiovisuel à #Lyon et #Villeurbanne.

➡️ 1,1 M d’euros de préjudice.

🎥 Une partie du matériel restituée

⚖️ Auteur placé en détention en attente de son jugement. pic.twitter.com/CpBfKxD01m — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) August 13, 2026

Le box contenait également plus de 200 paires de lunettes de marque, évaluées à 70 750 euros, quatre appareils photo et deux ordinateurs portables volés. Ces derniers provenaient, selon les enquêteurs, de vols à la roulotte commis à Lyon en mars et avril 2025.

Un autre vol de 300 000 euros à Villeurbanne

Les investigations ont également permis aux policiers de relier le suspect à une autre affaire. Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2025, un camion de tournage avait été fouillé de manière similaire à Villeurbanne et près de 300 000 euros de matériel de cinéma avaient été dérobés.

En cumulant les différentes affaires, la police évalue le préjudice à près de 1,1 million d’euros.

Le mis en cause, de nationalité libyenne et en situation irrégulière en France, a nié les faits lors de son audition.

La préfecture lui a délivré un arrêté d’assignation à résidence. La police précise également qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires commis en novembre 2024 et se trouvait ainsi en état de récidive légale.

Poursuivi pour vols avec dégradations et recel de vol, il a été présenté au parquet de Lyon le 6 août dans le cadre d’une comparution immédiate. Il a été placé en détention dans l’attente de son jugement.