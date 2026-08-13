"C’est une femme, elle devait rester à sa place".
Cette phrase, prononcée en garde à vue, a pesé lourd dans une affaire de violences examinée jeudi 6 août par le tribunal de Villefranche-sur-Saône.
Selon Le Progrès, les faits remontent au 27 mai, dans un tabac de la route de Frans. Le matin, un client de 20 ans entre dans le commerce et adopte un comportement que la vendeuse juge déplacé. Elle lui demande de se calmer. Le ton monte rapidement et, face à son attitude, la jeune femme refuse finalement de le servir.
Le client passe alors derrière le comptoir et s’empare d’un paquet de cigarettes.
Lorsque la vendeuse tente de l’en empêcher, la situation bascule. Le jeune homme la saisit par le col, la repousse au fond du commerce, la fait tomber puis lui porte plusieurs coups de poing.
La scène, entièrement filmée par les caméras de vidéosurveillance, laissera plusieurs blessures à la victime. Quatre jours d’incapacité totale de travail lui seront prescrits.
Un prévenu arrogant, un tribunal conciliant
Interpellé moins de deux heures plus tard par la police municipale, le suspect reconnaîtra finalement les violences.
Devant le tribunal, il a expliqué ne pas se souvenir de tout et a invoqué sa jeunesse ainsi qu’un manque d’expérience pour tenter d’expliquer son comportement.
Une défense qui contrastait avec les propos tenus quelques heures après les faits auprès des policiers.
L’enquête a également établi que le prévenu n’avait pas pris le traitement prescrit pour des troubles psychiatriques.
Le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis. Le tribunal caladois a finalement prononcé une peine beaucoup plus légère : six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, assortis d’une obligation de soins et d’une interdiction de paraître à Villefranche-sur-Saône.
Question : il y a une erreur dans cette phraseSignaler Répondre
"Il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire"
Réponse : il n'a pas été condamné !
Le nom de l'agresseur ? non ce n'est pas possible ? ? pas de stigmatisation ?Signaler Répondre
Laissé dehors, il pourra revenir se venger et tuer la vendeuse.Signaler Répondre
Et un exemple de plus en resumé, tu agresse physiquement quelqu'un chez lui et le juge te dit "c'est pas bien, faut pas faire ça, tu es libre, tu peux repartir" en face, tu vole de la nourriture à l'étalage pour nourrir tes enfants et tu prends 3 mois. comment voulez-vous que les gens ne votent pas RN à la présidentielle ? Il est grand temps de mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière ecoueurante qu'est devenue la politique et la justice française. on est passé du pays des droits de l'homme au pays de l'immunité des prédateursSignaler Répondre
La buraliste ne s’est pas défendue et n’a pas été condamnée par les juges...Signaler Répondre
La justice tueSignaler Répondre
Imaginez un seul instant que la buraliste se soit efficacement défendue contre l'agression caractérisée de cette chance pour la France...Signaler Répondre
Qui serait vent debout pour dénoncer cela en hurlant au racisme et au fascisme ?
Dans les années 50, le commissaire de Police lui aurait mis une "rouste" pour lui faire comprendre la douleur des coups et l'aurait menacé en lui ordonnant de ne plus recommencer. Mais depuis les juges de gauche sont passés par là et ce sont les voyous qui font la loi : "Foutre le Bordel, Oué foutre la Merde !".Signaler Répondre
mais ils sont menacés, c'est évident face a une telle clémence systématique .Quand on voit le nombre de livraisons par drone a la prison il est évident que les délinquants ont la maîtrise et font leur loi .Signaler Répondre
bref ,on est bien au tribunal ONG de Villefranche.Pour répondre à un commentaire de l autre jour,a propos de ce même tribunal, comment peut on respecter cette institution qui ne respecte pas les victimes en rendant systématiquement des décisions avec sursis ou symboliques a l égard des prévenus.A Villefranche ce sont les prévenus qui impressionnent .Signaler Répondre
va falloir quoi ? que ce soit eux, leurs femmes ou mari, ou encore leurs gosses qui soient aggressés pour qu’ils réagissent ??? courageSignaler Répondre
"Un prévenu arrogant, un tribunal conciliant" ne peut on pas être plus précis ?Signaler Répondre
Une chance pour la France arrogante, un juge LFIste conciliant.
Selon l’analyse de C69100 c’est encore et toujours lésstreme drooaateSignaler Répondre
Quelqu’un lui dit d’où il sort, littéralement ? 👀Signaler Répondre
Arrêter la cigarette de toute urgence.Signaler Répondre
Avec le commentaire de ce personnage,ne cherchez pas d'où il vient ...Signaler Répondre
Il paraît que Tondelier voulait faire un tweet pour dénoncer le sexisme de cet individu mais qu'elle s'est ravisé de justesse quand elle a vu sa nationalité.Signaler Répondre
Ouf, elle a failli dire encore une connerie.
Tiens donc, on ne sait pas le prénom de de petit gars certainement très sympathique.... bizarre....Signaler Répondre
Ce n'est pas un tribunal, c'est un cirque avec un spectacle de clowns...Signaler Répondre
Sauf que les guignols ne font absolument pas rire.
Il est temps de virer tous ces gros cons qui détruisent le pays.
La place de cette pourriture, c'est en Afghanistan.
Une bonne raclée qu'il s'en souvienne.Signaler Répondre
Le pedigree complet SVP ?Signaler Répondre