"C’est une femme, elle devait rester à sa place".

Cette phrase, prononcée en garde à vue, a pesé lourd dans une affaire de violences examinée jeudi 6 août par le tribunal de Villefranche-sur-Saône.

Selon Le Progrès, les faits remontent au 27 mai, dans un tabac de la route de Frans. Le matin, un client de 20 ans entre dans le commerce et adopte un comportement que la vendeuse juge déplacé. Elle lui demande de se calmer. Le ton monte rapidement et, face à son attitude, la jeune femme refuse finalement de le servir.

Le client passe alors derrière le comptoir et s’empare d’un paquet de cigarettes.

Lorsque la vendeuse tente de l’en empêcher, la situation bascule. Le jeune homme la saisit par le col, la repousse au fond du commerce, la fait tomber puis lui porte plusieurs coups de poing.

La scène, entièrement filmée par les caméras de vidéosurveillance, laissera plusieurs blessures à la victime. Quatre jours d’incapacité totale de travail lui seront prescrits.

Un prévenu arrogant, un tribunal conciliant

Interpellé moins de deux heures plus tard par la police municipale, le suspect reconnaîtra finalement les violences.

Devant le tribunal, il a expliqué ne pas se souvenir de tout et a invoqué sa jeunesse ainsi qu’un manque d’expérience pour tenter d’expliquer son comportement.

Une défense qui contrastait avec les propos tenus quelques heures après les faits auprès des policiers.

L’enquête a également établi que le prévenu n’avait pas pris le traitement prescrit pour des troubles psychiatriques.

Le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis. Le tribunal caladois a finalement prononcé une peine beaucoup plus légère : six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, assortis d’une obligation de soins et d’une interdiction de paraître à Villefranche-sur-Saône.