Judiciaire

Villefranche-sur-Saône : il frappe une buraliste qui refuse de le servir puis tient des propos sexistes

Villefranche-sur-Saône : il frappe une buraliste qui refuse de le servir puis tient des propos sexistes

Le refus de vendre un paquet de cigarettes a dégénéré en violente agression dans un tabac de Villefranche-sur-Saône. Une vendeuse de 20 ans a reçu plusieurs coups avant que son agresseur ne justifie son attitude en garde à vue par des propos ouvertement sexistes. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire.

"C’est une femme, elle devait rester à sa place".

Cette phrase, prononcée en garde à vue, a pesé lourd dans une affaire de violences examinée jeudi 6 août par le tribunal de Villefranche-sur-Saône.

Selon Le Progrès, les faits remontent au 27 mai, dans un tabac de la route de Frans. Le matin, un client de 20 ans entre dans le commerce et adopte un comportement que la vendeuse juge déplacé. Elle lui demande de se calmer. Le ton monte rapidement et, face à son attitude, la jeune femme refuse finalement de le servir.

Le client passe alors derrière le comptoir et s’empare d’un paquet de cigarettes.

Lorsque la vendeuse tente de l’en empêcher, la situation bascule. Le jeune homme la saisit par le col, la repousse au fond du commerce, la fait tomber puis lui porte plusieurs coups de poing.

La scène, entièrement filmée par les caméras de vidéosurveillance, laissera plusieurs blessures à la victime. Quatre jours d’incapacité totale de travail lui seront prescrits.

Un prévenu arrogant, un tribunal conciliant

Interpellé moins de deux heures plus tard par la police municipale, le suspect reconnaîtra finalement les violences.

Devant le tribunal, il a expliqué ne pas se souvenir de tout et a invoqué sa jeunesse ainsi qu’un manque d’expérience pour tenter d’expliquer son comportement.

Une défense qui contrastait avec les propos tenus quelques heures après les faits auprès des policiers.

L’enquête a également établi que le prévenu n’avait pas pris le traitement prescrit pour des troubles psychiatriques.

Le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis. Le tribunal caladois a finalement prononcé une peine beaucoup plus légère : six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, assortis d’une obligation de soins et d’une interdiction de paraître à Villefranche-sur-Saône.

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Villefranche-sur-Saône

21 commentaires
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Chris25 le 13/08/2026 à 13:08

Question : il y a une erreur dans cette phrase
"Il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire"
Réponse : il n'a pas été condamné !

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par exemple le 13/08/2026 à 13:06

Le nom de l'agresseur ? non ce n'est pas possible ? ? pas de stigmatisation ?

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Gsxs le 13/08/2026 à 13:03

Laissé dehors, il pourra revenir se venger et tuer la vendeuse.

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Tidjai le 13/08/2026 à 12:45

Et un exemple de plus en resumé, tu agresse physiquement quelqu'un chez lui et le juge te dit "c'est pas bien, faut pas faire ça, tu es libre, tu peux repartir" en face, tu vole de la nourriture à l'étalage pour nourrir tes enfants et tu prends 3 mois. comment voulez-vous que les gens ne votent pas RN à la présidentielle ? Il est grand temps de mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière ecoueurante qu'est devenue la politique et la justice française. on est passé du pays des droits de l'homme au pays de l'immunité des prédateurs

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Ouf ! le 13/08/2026 à 12:06

La buraliste ne s’est pas défendue et n’a pas été condamnée par les juges...

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foxy69 le 13/08/2026 à 11:34

La justice tue

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Chris69696969 le 13/08/2026 à 11:04

Imaginez un seul instant que la buraliste se soit efficacement défendue contre l'agression caractérisée de cette chance pour la France...

Qui serait vent debout pour dénoncer cela en hurlant au racisme et au fascisme ?

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CQQFD69! le 13/08/2026 à 10:54

Dans les années 50, le commissaire de Police lui aurait mis une "rouste" pour lui faire comprendre la douleur des coups et l'aurait menacé en lui ordonnant de ne plus recommencer. Mais depuis les juges de gauche sont passés par là et ce sont les voyous qui font la loi : "Foutre le Bordel, Oué foutre la Merde !".

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Catalan le 13/08/2026 à 10:29
ils me degoutent ces juges a écrit le 13/08/2026 à 10h13

va falloir quoi ? que ce soit eux, leurs femmes ou mari, ou encore leurs gosses qui soient aggressés pour qu’ils réagissent ??? courage

mais ils sont menacés, c'est évident face a une telle clémence systématique .Quand on voit le nombre de livraisons par drone a la prison il est évident que les délinquants ont la maîtrise et font leur loi .

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Catalan le 13/08/2026 à 10:21

bref ,on est bien au tribunal ONG de Villefranche.Pour répondre à un commentaire de l autre jour,a propos de ce même tribunal, comment peut on respecter cette institution qui ne respecte pas les victimes en rendant systématiquement des décisions avec sursis ou symboliques a l égard des prévenus.A Villefranche ce sont les prévenus qui impressionnent .

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ils me degoutent ces juges le 13/08/2026 à 10:13
Solidarité 69 a écrit le 13/08/2026 à 09h10

"Un prévenu arrogant, un tribunal conciliant" ne peut on pas être plus précis ?
Une chance pour la France arrogante, un juge LFIste conciliant.

va falloir quoi ? que ce soit eux, leurs femmes ou mari, ou encore leurs gosses qui soient aggressés pour qu’ils réagissent ??? courage

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Solidarité 69 le 13/08/2026 à 09:10

"Un prévenu arrogant, un tribunal conciliant" ne peut on pas être plus précis ?
Une chance pour la France arrogante, un juge LFIste conciliant.

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Madame Tacailles de la Duchère le 13/08/2026 à 09:04

Selon l’analyse de C69100 c’est encore et toujours lésstreme drooaate

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Haine des femmes le 13/08/2026 à 08:44

Quelqu’un lui dit d’où il sort, littéralement ? 👀

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PSB 1846 le 13/08/2026 à 08:41

Arrêter la cigarette de toute urgence.

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lol le 13/08/2026 à 08:26

Avec le commentaire de ce personnage,ne cherchez pas d'où il vient ...

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EELV escrocs le 13/08/2026 à 08:06

Il paraît que Tondelier voulait faire un tweet pour dénoncer le sexisme de cet individu mais qu'elle s'est ravisé de justesse quand elle a vu sa nationalité.

Ouf, elle a failli dire encore une connerie.

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maarrianne le 13/08/2026 à 08:03

Tiens donc, on ne sait pas le prénom de de petit gars certainement très sympathique.... bizarre....

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Justice mon c... le 13/08/2026 à 08:02

Ce n'est pas un tribunal, c'est un cirque avec un spectacle de clowns...

Sauf que les guignols ne font absolument pas rire.

Il est temps de virer tous ces gros cons qui détruisent le pays.

La place de cette pourriture, c'est en Afghanistan.

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Rob le 13/08/2026 à 07:50

Une bonne raclée qu'il s'en souvienne.

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Titus69 le 13/08/2026 à 07:42

Le pedigree complet SVP ?

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