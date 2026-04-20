Villefranche-sur-Saône : ce qui a conduit à la fermeture immédiate de trois restaurants suspects

Coup de filet sanitaire à Villefranche-sur-Saône. À la suite de contrôles menés le 16 avril par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), trois restaurants caladois ont été fermés administrativement par arrêté préfectoral.

Sont concernés les établissements L’Inso, Addict et Naan Factory. Les trois se trouvent en centre-ville, les deux premiers ont même pignon sur rue dans la célèbre rue Nationale.

Dans les trois cas, les inspections ont mis en évidence de multiples infractions aux règles d’hygiène alimentaire.

Absence de ventilation adaptée, défaut de nettoyage, manque de traçabilité des denrées ou encore absence d’autocontrôles : les constats dressés par les services de l’État sont jugés particulièrement préoccupants.

Dans certains établissements, les manquements vont encore plus loin.

Pour le restaurant Naan Factory, les contrôleurs évoquent notamment la présence de nuisibles dans les zones de manipulation des aliments, des denrées périmées ou conservées à des températures non conformes, ainsi qu’un risque de contamination chimique.

Autant d’éléments qui justifiaient une fermeture immédiate par les services de l'Etat.

Les établissements ne pourront rouvrir qu’après mise en conformité complète. Cela implique des travaux, une remise à niveau des pratiques d’hygiène et une nouvelle inspection des services de l’État, qui devra valider la levée des non-conformités.

Dans ces dossiers, la préfecture du Rhône a choisi d’agir sans délai, estimant que l’urgence sanitaire ne permettait pas de procédure contradictoire préalable.