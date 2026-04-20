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Villefranche-sur-Saône : ce qui a conduit à la fermeture immédiate de trois restaurants suspects

Villefranche-sur-Saône : ce qui a conduit à la fermeture immédiate de trois restaurants suspects
DR Naan Factory

Trois établissements de restauration de Villefranche-sur-Saône ont été fermés administrativement après des contrôles révélant de graves infractions aux règles d’hygiène.

Coup de filet sanitaire à Villefranche-sur-Saône. À la suite de contrôles menés le 16 avril par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), trois restaurants caladois ont été fermés administrativement par arrêté préfectoral.

Sont concernés les établissements L’Inso, Addict et Naan Factory. Les trois se trouvent en centre-ville, les deux premiers ont même pignon sur rue dans la célèbre rue Nationale.

Dans les trois cas, les inspections ont mis en évidence de multiples infractions aux règles d’hygiène alimentaire.

Absence de ventilation adaptée, défaut de nettoyage, manque de traçabilité des denrées ou encore absence d’autocontrôles : les constats dressés par les services de l’État sont jugés particulièrement préoccupants.

Dans certains établissements, les manquements vont encore plus loin.

Pour le restaurant Naan Factory, les contrôleurs évoquent notamment la présence de nuisibles dans les zones de manipulation des aliments, des denrées périmées ou conservées à des températures non conformes, ainsi qu’un risque de contamination chimique.

Autant d’éléments qui justifiaient une fermeture immédiate par les services de l'Etat.

Les établissements ne pourront rouvrir qu’après mise en conformité complète. Cela implique des travaux, une remise à niveau des pratiques d’hygiène et une nouvelle inspection des services de l’État, qui devra valider la levée des non-conformités.

Dans ces dossiers, la préfecture du Rhône a choisi d’agir sans délai, estimant que l’urgence sanitaire ne permettait pas de procédure contradictoire préalable.

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Villefranche-sur-Saône

13 commentaires
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Services D'hygiène le 20/04/2026 à 18:34
Et dire que ... a écrit le 20/04/2026 à 16h13

Et dire que , pendant des années ,tous ces problèmes n existaient pas .
Depuis que c est Veritas qui fait des controles , des tetes tombent toutes les semaines ....
Alors , cela se passait comment Avant ?
Y faut pas y dire hein ?

Normal en délégation une partie des inspections au privé les contrôles augmente. Pour exemple au sein de la DDPP en restauration collective chaque inspecteur gère 2500 établissements. Je vous laisse imaginer les fréquences d'inspection. Il y a même une année durant Laquelle il n'y avait que deux inspecteurs, sincèrement ils n'ont pas chômé, bravo à eux d'autant plus qu'ils n'ont demandé aucune aide,je les ai bien connu.

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philenice le 20/04/2026 à 18:26
Rb6528 a écrit le 20/04/2026 à 17h41

Je vais souvent au Maroc. Et les fast-food sont plus propres là-bas qu'en France. Chercher l'erreur?

Ah oui ! et bien moi j’affirme le contraire

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Obsdu9 le 20/04/2026 à 18:01

Fréquence très augmentée des contrôles alimentaires... Peut-être une réponse ici: https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-8761QE.htm

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Obsdu9 le 20/04/2026 à 17:53

Je me demandais pourquoi la boulangerie NAAN de la Duchère fermait à 17H00 aujourd'hui... Si leurs labos (Naan factory) sont à Villefranche, voilà l'explication... Labo fermé = plus d'approvisionnement.

Merci Veritas :-/ , l'hygiène est bien sur capitale, dans l'alimentaire en particulier... Mais tous ces contrôles qui tombent en ce moment comme la grêle, suite à une forme de privatisation de ces derniers, "rapportent" combien à ceux que l'état mandate pour les faire ? "Follow the money", comme disait l'autre ! On a encore le droit de se poser la question ?^^

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Rb6528 le 20/04/2026 à 17:41

Je vais souvent au Maroc. Et les fast-food sont plus propres là-bas qu'en France. Chercher l'erreur?

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Bin en fait le 20/04/2026 à 16:36
Et dire que ... a écrit le 20/04/2026 à 16h13

Et dire que , pendant des années ,tous ces problèmes n existaient pas .
Depuis que c est Veritas qui fait des controles , des tetes tombent toutes les semaines ....
Alors , cela se passait comment Avant ?
Y faut pas y dire hein ?

Avant il y avait 1,2 agent par département pour contrôler

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LFI 69 le 20/04/2026 à 16:32

La restauration française par LFI

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vite une boussole le 20/04/2026 à 16:28
Juste pour savoir a écrit le 20/04/2026 à 16h23

C'est quoi ce lin d’œil ridicule à la fin de ton commentaire ? Pour nous préciser que c’est de l'humour, tellement c'est nul, et qu'on est supposés en rire ?

Bon d'habitude, il dénigre le Beaujolais! Mais là, il est complètement déboussolé! Il n'y en a pas dans ces établissements 🤣🤣🤣

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Juste pour savoir le 20/04/2026 à 16:23
Ex Précisions a écrit le 20/04/2026 à 15h37

Comme d'hab des sandwicheries crados, des aliments périmés et pas au frais, en prime dans une des petites bêtes qui passent peut-être à la marmite de temps en temps ;-)

C'est quoi ce lin d’œil ridicule à la fin de ton commentaire ? Pour nous préciser que c’est de l'humour, tellement c'est nul, et qu'on est supposés en rire ?

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Rlb le 20/04/2026 à 16:21

Mais la jeunesse abrutie par les réseaux sociaux en raffole.

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Et dire que ... le 20/04/2026 à 16:13

Et dire que , pendant des années ,tous ces problèmes n existaient pas .
Depuis que c est Veritas qui fait des controles , des tetes tombent toutes les semaines ....
Alors , cela se passait comment Avant ?
Y faut pas y dire hein ?

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Autocat le 20/04/2026 à 15:59

Naan Fatal 🥁😆

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Ex Précisions le 20/04/2026 à 15:37

Comme d'hab des sandwicheries crados, des aliments périmés et pas au frais, en prime dans une des petites bêtes qui passent peut-être à la marmite de temps en temps ;-)

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