Noyades en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes : apprendre à survivre avant l’été

L’été approche, et avec lui une vigilance renforcée autour des risques de noyade. Dans son dernier bilan, Santé publique France alerte sur une hausse notable des noyades durant l’été 2025. Entre le 1er juin et le 30 septembre, 1 418 noyades ont été recensées en France, dont 409 suivies de décès. Un chiffre en hausse par rapport à 2024, favorisé notamment par les épisodes de fortes chaleurs.

L’Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions les plus concernées, avec 114 noyades enregistrées l’été dernier. Un constat qui peut surprendre, loin des littoraux, mais qui s’explique par la présence de nombreux lacs, rivières, plans d’eau et piscines privées. “Ce n’est pas parce qu’on n’a pas la mer qu’on n’a pas des points d’eau”, rappelle Leïla, directrice de Swim Stars Clermont-Ferrand et Lyon. “On a des lacs, des rivières, des étangs. Et dans le centre de la France, il y a peut-être moins cette culture de l’eau et de la prévention".

Selon elle, le développement des piscines privées renforce aussi le risque, notamment chez les plus jeunes. “Il y a de plus en plus de piscines à la maison. Or un enfant peut se noyer dans 30 centimètres d’eau, en silence, en quelques secondes”. Une réalité souvent sous-estimée par les familles. “L’erreur la plus fréquente, c’est la perte de vigilance. On pense que quelqu’un surveille, alors que finalement personne ne le fait vraiment”.

Chez Swim Stars, les cours peuvent débuter dès 3 ans avec le programme “Autorescue”, présenté comme un apprentissage anti-noyade. L’objectif n’est pas d’abord de former des nageurs, mais de donner aux enfants les bons réflexes en cas de chute. “À cet âge-là, on parle surtout d’apprendre à survivre. L’enfant doit comprendre comment son corps se comporte dans l’eau, apprendre à flotter, respirer, s’orienter et rejoindre le bord”.

L’apprentissage se fait en plusieurs étapes, avec d’abord l’aisance aquatique, puis les bases comme la respiration, la flottaison et les déplacements, avant la répétition. “C’est cette répétition qui permet de rendre les gestes réflexes. On n’apprend pas à nager en un mois”, insiste Leïla, qui regrette que de nombreuses familles attendent mai ou juin pour inscrire leur enfant avant les vacances d’été.

La directrice pointe aussi une fausse impression de sécurité. Brassards, alarmes, bâches ou gilets réduisent les risques, mais ne les suppriment pas. “Rien ne remplace les cours. Si un enfant ne sait pas se retourner, garder sa tête hors de l’eau ou se diriger, il peut rester en difficulté malgré un équipement”.

Pour répondre à ces enjeux, Swim Stars mise sur de petits groupes, des bassins privés chauffés et des coachs présents dans l’eau. À Lyon, de nouvelles écoles ouvrent à Villeurbanne et dans le 8e arrondissement, en complément du site de Lyon 9. Une manière de renforcer l’offre locale alors que la prévention devient un sujet majeur.

Car pour Leïla, le message est simple : “Il ne faut jamais détourner le regard de son enfant près de l’eau”. Même quelques secondes peuvent suffire. Face à l’augmentation des noyades, l’apprentissage précoce et régulier apparaît donc comme un outil essentiel pour limiter les drames, en Auvergne-Rhône-Alpes comme ailleurs.