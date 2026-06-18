Lyon : un homme de 30 ans meurt noyé dans la Saône, une enquête ouverte

Un homme âgé de 30 ans a perdu la vie après avoir été repêché dans les eaux de la Saône, à proximité de la passerelle Saint-Vincent.

L'alerte a été donnée aux alentours de 2h30 du matin. Selon ActuLyon, un homme se trouvait alors en grande difficulté dans la rivière. D'importants moyens de secours ont été mobilisés sur les quais afin de tenter de le localiser puis de l'extraire de l'eau.

Les plongeurs sont finalement parvenus à récupérer la victime après une période d'immersion estimée à une vingtaine de minutes. Une fois ramené sur la berge, l'homme a immédiatement été pris en charge par les équipes médicales présentes sur place.

Malgré de longues tentatives de réanimation, les secours n'ont pas réussi à le sauver. Son décès a été constaté peu avant 4h du matin.

Pour l'heure, les circonstances de cette noyade demeurent floues. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si la victime a chuté accidentellement dans la Saône ou si elle s'était volontairement mise à l'eau.

D'après les premiers témoignages recueillis sur place, l'homme aurait pu être alcoolisé avant les faits. Certains témoins auraient également indiqué aux policiers qu'il se serait baigné de son propre chef. Ces éléments devront toutefois être confirmés par l'enquête en cours.