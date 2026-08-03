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Lyon Mont-Verdun : une militaire grièvement blessée après une chute dans la base aérienne

Lyon Mont-Verdun : une militaire grièvement blessée après une chute dans la base aérienne
Lyon Mont-Verdun : une militaire grièvement blessée après une chute dans la base aérienne - LyonMag

Une militaire a été hospitalisée en urgence absolue dans la nuit de samedi à dimanche après être tombée d’un bâtiment situé au sein de la base de Poleymieux-au-Mont-d’Or. Deux de ses collègues ont également été pris en charge en état de choc.

Une chute d’une quinzaine de mètres s’est produite dans l’enceinte de la base aérienne de Lyon Mont-Verdun, à Poleymieux-au-Mont-d’Or.

La victime, une militaire logée sur place, a été retrouvée inconsciente dans la nuit de samedi à dimanche. Les secours l’ont transportée à l’hôpital Lyon Sud avec un pronostic vital engagé. Deux militaires témoins ou présents après les faits ont également été accompagnés par les sapeurs-pompiers en raison de leur état de choc.

La section de recherches de la gendarmerie est chargée de déterminer ce qui a conduit à cette chute depuis le bâtiment d’hébergement.

Parmi les hypothèses examinées figure celle d’un geste volontaire. Les investigations devront toutefois établir précisément le déroulement des faits.

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mont verdun

3 commentaires
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Loool le 03/08/2026 à 15:08
Drknok a écrit le 03/08/2026 à 11h35

Militaires en etat de choc quand ils voient un blessé. faut changer de metier

Un comble

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Ex Précisions le 03/08/2026 à 13:26
Drknok a écrit le 03/08/2026 à 11h35

Militaires en etat de choc quand ils voient un blessé. faut changer de metier

Ceux-là ils ne sont pas sur le terrain mais devant des écrans, ils ne sont pas préparés à ça, ou très mal préparés...

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Drknok le 03/08/2026 à 11:35

Militaires en etat de choc quand ils voient un blessé. faut changer de metier

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