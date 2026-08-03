Lyon Mont-Verdun : une militaire grièvement blessée après une chute dans la base aérienne

Une chute d’une quinzaine de mètres s’est produite dans l’enceinte de la base aérienne de Lyon Mont-Verdun, à Poleymieux-au-Mont-d’Or.

La victime, une militaire logée sur place, a été retrouvée inconsciente dans la nuit de samedi à dimanche. Les secours l’ont transportée à l’hôpital Lyon Sud avec un pronostic vital engagé. Deux militaires témoins ou présents après les faits ont également été accompagnés par les sapeurs-pompiers en raison de leur état de choc.

La section de recherches de la gendarmerie est chargée de déterminer ce qui a conduit à cette chute depuis le bâtiment d’hébergement.

Parmi les hypothèses examinées figure celle d’un geste volontaire. Les investigations devront toutefois établir précisément le déroulement des faits.