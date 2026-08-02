Fontaines à sec dans le 5e arrondissement de Lyon : Thomas Rudigoz interpelle directement Grégory Doucet

La querelle entre la mairie du 5e arrondissement et la Ville de Lyon se poursuit autour des fontaines publiques.

Dans un long message publié sur Facebook, Thomas Rudigoz affirme avoir sollicité dès le mois de mai la remise en eau de plusieurs équipements avant l’été. Faute de réponse, l’ancien député Renaissance avait diffusé une vidéo le 15 juillet montrant des bassins à sec et des bornes hors service dans plusieurs secteurs de l’arrondissement.

"Nous sommes le 30 juillet. Toujours rien. Aucune réponse de la Ville de Lyon. Aucune réponse de Grégory Doucet", dénonce le maire du 5e.

Thomas Rudigoz répond point par point aux explications attribuées à la mairie centrale dans un article de Rue89Lyon. La Ville aurait notamment invoqué la volonté de transformer progressivement les fontaines fonctionnant "en eau perdue" afin de limiter leur consommation. Un argument que conteste l’édile d’arrondissement.

"Toutes les fontaines dont nous demandons la remise en eau, à une seule exception, la place Bénédict-Teissier, sont déjà en circuit fermé. L’eau y tourne en boucle. Les laisser à sec n’économise pas une goutte. L’argument ne tient pas", affirme-t-il.

Les éléments avancés sur le fonctionnement de ces installations proviennent de Thomas Rudigoz et n’ont pas été accompagnés, dans son message, d’une réponse détaillée de la Ville.

"Un seul fontainier pour toute la ville"

Le maire du 5e reconnaît en revanche les difficultés liées aux effectifs municipaux. Il évoque la présence d’"un seul fontainier pour toute la ville de Lyon" et un poste qui resterait à pourvoir depuis plusieurs mois. Il reproche toutefois à la municipalité de ne pas recourir provisoirement à une entreprise extérieure pour assurer les réparations.

"Pendant que les Lyonnais cherchent des points fraîcheur par 38 degrés, la majorité municipale préfère un dogme à une solution", attaque Thomas Rudigoz, qui estime que le rejet de prestataires privés serait avant tout idéologique.

L’élu se montre particulièrement critique concernant les bornes-fontaines d’eau potable. Se fondant là encore sur les vérifications publiées par Rue89Lyon, il affirme que huit des 22 bornes recensées dans le 5e arrondissement ne fonctionnent pas, principalement dans les quartiers situés sur les hauteurs.

"Alors je le redis simplement, deux mois après notre première demande. Rouvrez les fontaines qui peuvent l’être. Réparez les bornes. Et si vous n’avez pas les moyens humains, acceptez qu’on vous y aide", demande-t-il à la mairie centrale.