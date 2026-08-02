Fontaines à sec dans le 5e arrondissement de Lyon : Thomas Rudigoz interpelle directement Grégory Doucet

La querelle entre la mairie du 5e arrondissement et la Ville de Lyon se poursuit autour des fontaines publiques.
Dans un long message publié sur Facebook, Thomas Rudigoz affirme avoir sollicité dès le mois de mai la remise en eau de plusieurs équipements avant l’été. Faute de réponse, l’ancien député Renaissance avait diffusé une vidéo le 15 juillet montrant des bassins à sec et des bornes hors service dans plusieurs secteurs de l’arrondissement.
"Nous sommes le 30 juillet. Toujours rien. Aucune réponse de la Ville de Lyon. Aucune réponse de Grégory Doucet", dénonce le maire du 5e.
Thomas Rudigoz répond point par point aux explications attribuées à la mairie centrale dans un article de Rue89Lyon. La Ville aurait notamment invoqué la volonté de transformer progressivement les fontaines fonctionnant "en eau perdue" afin de limiter leur consommation. Un argument que conteste l’édile d’arrondissement.
"Toutes les fontaines dont nous demandons la remise en eau, à une seule exception, la place Bénédict-Teissier, sont déjà en circuit fermé. L’eau y tourne en boucle. Les laisser à sec n’économise pas une goutte. L’argument ne tient pas", affirme-t-il.
Les éléments avancés sur le fonctionnement de ces installations proviennent de Thomas Rudigoz et n’ont pas été accompagnés, dans son message, d’une réponse détaillée de la Ville.
"Un seul fontainier pour toute la ville"
Le maire du 5e reconnaît en revanche les difficultés liées aux effectifs municipaux. Il évoque la présence d’"un seul fontainier pour toute la ville de Lyon" et un poste qui resterait à pourvoir depuis plusieurs mois. Il reproche toutefois à la municipalité de ne pas recourir provisoirement à une entreprise extérieure pour assurer les réparations.
"Pendant que les Lyonnais cherchent des points fraîcheur par 38 degrés, la majorité municipale préfère un dogme à une solution", attaque Thomas Rudigoz, qui estime que le rejet de prestataires privés serait avant tout idéologique.
L’élu se montre particulièrement critique concernant les bornes-fontaines d’eau potable. Se fondant là encore sur les vérifications publiées par Rue89Lyon, il affirme que huit des 22 bornes recensées dans le 5e arrondissement ne fonctionnent pas, principalement dans les quartiers situés sur les hauteurs.
"Alors je le redis simplement, deux mois après notre première demande. Rouvrez les fontaines qui peuvent l’être. Réparez les bornes. Et si vous n’avez pas les moyens humains, acceptez qu’on vous y aide", demande-t-il à la mairie centrale.
Finalement t’as rien à dire…à part insulterSignaler Répondre
Selon les ecolos , faudrait arrêter de vivre !!! Ce sont des descendants des kmers rouges … mais en vert ! Leur paradis viendrait de LFI ! Avec le grand gourou méchant long et sa tripotée de disciples !!! Au secoursSignaler Répondre
Je ne vais pas jouer les "Maître Capello", ce frustré du web, mais où as-tu appris à lire et aà t'exprimer ?Signaler Répondre
L'article dit bien que c'est Doucet qui gère l'alimentation des fontaines et c'est bien le cas alors comment veux-tu que le maire du 5ème y fasse quelque chose ? Apparemment, quelque chose n'est pas clair dans ta tête.
Tu as beaucoup de réactivité sous le coup de la frustration mais très peu de maîtrise des sujets institutionnels.
Vous sautez dedans à pieds joints !Signaler Répondre
Tu bois dans les bassins des fontaines, le groupie de Rudigoz ?Signaler Répondre
Essaie l'eau du robinet ou l'eau minérale, c'est meilleur pour ta flore intestinale
le sectarisme des bobos pseudos écolos de la bande à Doucet et la lutte des classes prônée par son mentor Melenchon qui dicte ses consigne à sa filiale Les VERTS motivent Doucet à priver les arrondissement qui ne votent pas pour lui des vanatages de la ville … visiblement Doucet veut sans doute rayer le mot égalité du fronton des mairie lyonnaise c’es ça façon de concevoir la démocratie…Signaler Répondre
Droitard: "Moi a Doucet, je lui dit pouet pouet"Signaler Répondre
Autre droitard: excellent, Doucet en a pris plein des dents, vous êtes très talentueux. Encore bravo
Toto, rendez-vous à l'évidence. Grég déteste Lyon et surtout les Lyonnais, nous ne sommes que tant de microbes nuisibles qui polluent l'environnement.Signaler Répondre
Pas mal celle là encore !Signaler Répondre
On veut assoiffer la population ? ? ?Signaler Répondre
Hey les clowns de Renaissance/LR:Signaler Répondre
C'en est ou le Métro dans le cinquième ? Vous avez annulé le tram enterré pour le remplacer par..... (roulement de tambour)
Par le remplacer par rien du tout..
La honte.
Vous avez menti aux électeurs du 5ème en leur promettant un métro que vous n'aviez aucune intention de construire .
T'es Maire du 5ème?Signaler Répondre
Occupe toi de débloquer le projet de Métro E que tes copains LR de la Métropole ont enterré ou remis au 22ème Siècle..
Cette majorité LR/Macronard n'a qu'un seul projet pour ses 5 cinq prochaines années de mandat: ne pas avoir de projet et ne rien faire pour Lyon.
Occupe toi de lancer le métro E pour tes administrés, ou a défaut occupe toi de relancer TEOL si le métro coute trop cher..
Plutôt que de nous bassiner avec une fontaine vide au mois d'aout après 4 canicules..
Les écolos coupent l'eau par peur !Signaler Répondre
Déjà qu'ils se noient dans un verre d'eau, imaginez dans une fontaine
T'inquiètes, c'est pour économiser et donner le pognon des contribuables à des ONG qui font de la traite d'humains.Signaler Répondre
L'esclavage subventionné.
La gauche se fiche de la santé des gens avec une idéologie qui tue ! quand on rationne l’eau, quand on interdit la clim...Signaler Répondre
Doucet est a Cogolin sa fait 2 semainesSignaler Répondre
Mais c’est vraiment une obsession la question de l’eau chez ce Khmer vertSignaler Répondre
L’eau, c’est un dû à tous vos administrés Monsieur le maire et même aux visiteurs de notre ville , surtout au bout de 4 canicules
L’eau, c’est la vie
C’est bien joli de planter des arbres mais sans les arroser, tout crève
C’est bien joli de vouloir en bon parigot proposer des baignades dans nos fleuves à des coûts colossaux pour quel résultat ?
C’est bien joli d’ignorer les morts et leurs familles dans des cimetières sans eau
Votre dogmatisme tue tout
Pire c’est du fanatisme délirant et dangereux
Ce maire de Lyon est un dictateur .pas un écolo .les fontaines devraient rester ouvertes..il se fiches des pauvres moineaux pigeons et autres animaux qui meurent 🙃🙃Signaler Répondre
S'il s'était agi de vélos, on l'aurait tout de suite entendu Doucet....le dogme poussé à l'extrêmeSignaler Répondre
Si le maire du 5ème est d'accord, je peux lui offrir un verre d'eau.Signaler Répondre
le maire du 5ème passe son temps a critiqué mais un peu de courage monsieur le maire prenner un peu d'initiative pour remettre en route ses fontaines qui sont dans votre arrondissementSignaler Répondre
Ce maire de Lyon est réellement une plaie, un capricieux, un monarque....Signaler Répondre
Il faut dire que Gregory a prit l habitude maintenant de finir régulièrement le bec dans l eau.Signaler Répondre
Assécher les fontaines lui apparaît une bonne solution.