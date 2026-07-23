Alors que les températures sont conformes aux normales de saison depuis plusieurs jours, Lyon et le Rhône pourraient connaître une nouvelle période de fortes chaleurs. En cause ? La remontée annoncée par les météorologues d’une masse d’air particulièrement chaude depuis l’Espagne vers la France.
Si cette nouvelle canicule n’a pas encore été officialisée, elle semble doucement se dessiner. A Lyon, Météo France annonce déjà pour la semaine prochaine un mercure particulièrement élevé : jusqu’à 36°C mercredi 29 et jeudi 30 juillet. Cette tendance reste à confirmer dans les prochains jours…
Profitez bien de ces prochains jours plus respirables car une nouvelle vague de chaleur semble vouloir se mettre en place la semaine prochaine et début août ! A suivre...— Lyon Météo (@LyonMeteo69) July 23, 2026
y cause comptoir et BIERE-PRESSION!Signaler Répondre
C'est fou de ne toujours pas comprendre que ce n'est pas à combien ça monte le problème, mais en dessous de combien ça ne descend pas...Signaler Répondre
Les clims du gouvernement vont tout arranger ;-)Signaler Répondre
Dans notre département la canicule est définis par 3 jours successif avec nuit > 20° et Journée >34° // ce n'est donc pas 30°Signaler Répondre
Un autres critère pertinent et le seuil de "très fortes chaleurs" définit a 35°C, 30° étant le seuil de forte chaleur.
Donc en effet, nous n'étions enfin plus en canicule ces derniers jours et nous avons enfin put rafraichir les appartements :) :)
Par contre il semble probable que nous y rebasculions sous peu
Pas de bol Madame Barbut papesse de l’ecologie reste, elle va encore nous engueler si on demande des clims pour nos anciens, nos malades, nos bébés. Va falloir choisir mamie ou la planète. Deja pour le covid il ne fallait pas manger avec papi et mamie il fallait les parquer a la cuisine ou la cave, décidément fait pas bon être vieux ou malade, et puis l’autre solution c’est la friendly euthanasie. J’adore cette société qui fait passer l’humain avant tout.Signaler Répondre
Alors comme ca, si on parle de canicule ça te met la pression, pauvre petit être fragile ?Signaler Répondre
Et avec l'Ukraine et l'Iran, t'arrives à dormir ?
Quand je pense que mes cotisations sécu vont servir à payer les cachetons de gens comme toi, ça me rend dingue.
« Canicule » commence à 20 degrés nuit ET 30 degrés jour. Le même terme est utilisé quand nous avions 26/41 degrés. actuellement, nous sommes à 18/32 degrés et on dit que c’est bien. Mais à 20/30, ça devient une canicule.Signaler Répondre
Allez un coup de pression !!Signaler Répondre
Les élus écologistes sont incapables de nous protéger contre ces canicules à répétition !Signaler Répondre
Ils sont juste bon à installer du goudron bien chaud dans toutes les rues de Lyon