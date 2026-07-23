Alors que les températures sont conformes aux normales de saison depuis plusieurs jours, Lyon et le Rhône pourraient connaître une nouvelle période de fortes chaleurs. En cause ? La remontée annoncée par les météorologues d’une masse d’air particulièrement chaude depuis l’Espagne vers la France.

Si cette nouvelle canicule n’a pas encore été officialisée, elle semble doucement se dessiner. A Lyon, Météo France annonce déjà pour la semaine prochaine un mercure particulièrement élevé : jusqu’à 36°C mercredi 29 et jeudi 30 juillet. Cette tendance reste à confirmer dans les prochains jours…