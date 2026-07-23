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Vers une nouvelle canicule à Lyon et dans le Rhône ? De fortes chaleurs annoncées dans les prochains jours

Vers une nouvelle canicule à Lyon et dans le Rhône ? De fortes chaleurs annoncées dans les prochains jours
Vers une nouvelle canicule à Lyon et dans le Rhône ? Le retour des fortes chaleurs annoncé - LyonMag

Le répit aura-t-il été de courte durée ?

Alors que les températures sont conformes aux normales de saison depuis plusieurs jours, Lyon et le Rhône pourraient connaître une nouvelle période de fortes chaleurs. En cause ? La remontée annoncée par les météorologues d’une masse d’air particulièrement chaude depuis l’Espagne vers la France.

Si cette nouvelle canicule n’a pas encore été officialisée, elle semble doucement se dessiner. A Lyon, Météo France annonce déjà pour la semaine prochaine un mercure particulièrement élevé : jusqu’à 36°C mercredi 29 et jeudi 30 juillet. Cette tendance reste à confirmer dans les prochains jours…

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7 commentaires
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t as rien compris le 23/07/2026 à 12:55
Pauvre petit beauseigne a écrit le 23/07/2026 à 11h47

Alors comme ca, si on parle de canicule ça te met la pression, pauvre petit être fragile ?
Et avec l'Ukraine et l'Iran, t'arrives à dormir ?
Quand je pense que mes cotisations sécu vont servir à payer les cachetons de gens comme toi, ça me rend dingue.

y cause comptoir et BIERE-PRESSION!

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Aurora le 23/07/2026 à 12:43
ouf! a écrit le 23/07/2026 à 11h16

« Canicule » commence à 20 degrés nuit ET 30 degrés jour. Le même terme est utilisé quand nous avions 26/41 degrés. actuellement, nous sommes à 18/32 degrés et on dit que c’est bien. Mais à 20/30, ça devient une canicule.

C'est fou de ne toujours pas comprendre que ce n'est pas à combien ça monte le problème, mais en dessous de combien ça ne descend pas...

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Ex Précisions le 23/07/2026 à 12:30

Les clims du gouvernement vont tout arranger ;-)

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arthur_p le 23/07/2026 à 12:19
ouf! a écrit le 23/07/2026 à 11h16

« Canicule » commence à 20 degrés nuit ET 30 degrés jour. Le même terme est utilisé quand nous avions 26/41 degrés. actuellement, nous sommes à 18/32 degrés et on dit que c’est bien. Mais à 20/30, ça devient une canicule.

Dans notre département la canicule est définis par 3 jours successif avec nuit > 20° et Journée >34° // ce n'est donc pas 30°
Un autres critère pertinent et le seuil de "très fortes chaleurs" définit a 35°C, 30° étant le seuil de forte chaleur.

Donc en effet, nous n'étions enfin plus en canicule ces derniers jours et nous avons enfin put rafraichir les appartements :) :)

Par contre il semble probable que nous y rebasculions sous peu

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Ha ha ha le 23/07/2026 à 11:56

Pas de bol Madame Barbut papesse de l’ecologie reste, elle va encore nous engueler si on demande des clims pour nos anciens, nos malades, nos bébés. Va falloir choisir mamie ou la planète. Deja pour le covid il ne fallait pas manger avec papi et mamie il fallait les parquer a la cuisine ou la cave, décidément fait pas bon être vieux ou malade, et puis l’autre solution c’est la friendly euthanasie. J’adore cette société qui fait passer l’humain avant tout.

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Pauvre petit beauseigne le 23/07/2026 à 11:47
OnverraCruz a écrit le 23/07/2026 à 11h09

Allez un coup de pression !!

Alors comme ca, si on parle de canicule ça te met la pression, pauvre petit être fragile ?
Et avec l'Ukraine et l'Iran, t'arrives à dormir ?
Quand je pense que mes cotisations sécu vont servir à payer les cachetons de gens comme toi, ça me rend dingue.

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ouf! le 23/07/2026 à 11:16

« Canicule » commence à 20 degrés nuit ET 30 degrés jour. Le même terme est utilisé quand nous avions 26/41 degrés. actuellement, nous sommes à 18/32 degrés et on dit que c’est bien. Mais à 20/30, ça devient une canicule.

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OnverraCruz le 23/07/2026 à 11:09

Allez un coup de pression !!

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Mensonges mensonges le 23/07/2026 à 10:57

Les élus écologistes sont incapables de nous protéger contre ces canicules à répétition !

Ils sont juste bon à installer du goudron bien chaud dans toutes les rues de Lyon

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