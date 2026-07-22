La canicule a fait 5 764 morts en excès : Auvergne-Rhône-Alpes plutôt épargnée

Ce chiffre a été publié ce mercredi par Santé Publique France. Il s’agit d’un bilan jamais observé dans l'Hexagone depuis la canicule de l’été 2003.

Toutes les régions ont été concernées par ce phénomène, à l’exception de la Corse, l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, dont la population a été exposée de manière moins intense à la chaleur entre le 17 juin et le 02 juillet.

La région la plus concernée par un excès de mortalité toutes causes est la région Ile-de-France avec 1 999 décès toutes causes en excès, suivie du Grand-Est, des Pays de la Loire et du Centre-Val-de-Loire.

Avec 214 morts en excès, la région Auvergne-Rhône-Alpes a connu une hausse de 11,4% de la mortalité lors de la période de canicule.