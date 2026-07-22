La canicule a fait 5 764 morts en excès : Auvergne-Rhône-Alpes plutôt épargnée

Ce chiffre a été publié ce mercredi par Santé Publique France. Il s’agit d’un bilan jamais observé dans l'Hexagone depuis la canicule de l’été 2003.
Toutes les régions ont été concernées par ce phénomène, à l’exception de la Corse, l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, dont la population a été exposée de manière moins intense à la chaleur entre le 17 juin et le 02 juillet.
La région la plus concernée par un excès de mortalité toutes causes est la région Ile-de-France avec 1 999 décès toutes causes en excès, suivie du Grand-Est, des Pays de la Loire et du Centre-Val-de-Loire.
Avec 214 morts en excès, la région Auvergne-Rhône-Alpes a connu une hausse de 11,4% de la mortalité lors de la période de canicule.
Lorsque la gauche fait de l’ecologie dogmatique, pas de clim pour les vieux, pas de clim dans les hopitaux, les Ehpad et les appartements dans leurs folies délirantes sont prévus pour résister au froid et sont des fournaises l'été. Des gares nouvellement construites, des hôpitaux, les transports la vie de nos parents, grand parents ne vaut rien, et s’ils ne crevent pas de chaud, on va utiliser l’euthanasie « ethique ». Insupportable cette minorité qui decident et pourri la vie d’une majorité. Il va falloir réellement changer les modes de décisions 😤😤😤 ras le bol de ces gensSignaler Répondre
Ca vaux bien le coup de travailler la journée de solidarité pour avoir autant de deces et de désagréments. pfffff pays pathétiqueSignaler Répondre
5764 sur 12000 en Europe (qui compte 44 pays) la moitié..., on est une fois de plus les champions toutes catégories en partant du bas !Signaler Répondre
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Mais "tout va bien" le gouvernement fait ce qu'il faut en distribuant des clims dans les hôpitaux et EHPAD, sauf que l'on a eu une augmentation de 91% des décès "à domicile" :
https://www.franceinfo.fr/environnement/evenements-meteorologiques-extremes/vagues-de-chaleur-canicules/pendant-la-canicule-du-mois-de-juin-5-764-deces-en-exces-ont-ete-recenses-selon-sante-publique-france_8117681.html
Marre de ces amateurs qui nous dirigent...