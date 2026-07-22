Départs en vacances : ce qui vous attend ce week-end sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Prudence et patience seront une nouvelle fois de mise ce week-end à l’occasion de nouveaux départs et retours de vacances.

Bison Futé voit orange ce vendredi 24 juillet au niveau national dans le sens des départs, rouge sur le quart nord-est et le quart sud-ouest. Le drapeau sera également orange dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes et sur le pourtour méditerranéen.

La journée la plus difficile restera incontestablement celle de ce samedi 25 juillet avec un drapeau rouge sur toute la France en ce qui concerne les départs. Il sera notamment conseillé d’éviter l’A7, entre Lyon et Orange, de 8h à 18h, et entre Orange et Marseille, de 12h à 20h. Dans le sens des retours, des ralentissements sont attendus sur le pourtour méditerranéen et le quart nord-ouest.

A noter également des bouchons ce dimanche 26 juillet en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs ; la journée est classée orange.

Ce dernier week-end sera par conséquent chargé mais moins chargé que le premier d’août. Le drapeau noir fera en effet son apparition dès le vendredi 31 juillet sur le quart sud-ouest puis le samedi 1er août au niveau national dans le sens des départs à l’occasion d’un nouveau week-end de chassés-croisés.