Saint-Fons : il refuse un contrôle et sème la police sur l'A7 avant de finir sa course contre un garage

Aux alentours de 19h ce dimanche 19 juillet, un équipage de police aurait tenté de contrôler un conducteur de scooter rue des Deux-Fermes, à Saint-Fons, au sud de Lyon.

Mais au lieu de s'arrêter, l'homme aurait accéléré et pris la fuite, déclenchant une intervention qui allait rapidement se poursuivre jusque sur l'autoroute A7.

Selon les premiers éléments, le scootériste aurait parcouru près de 10 km en cherchant à échapper aux policiers. Au cours de sa fuite, il aurait adopté une conduite particulièrement dangereuse, multipliant les changements de trajectoire entre les véhicules et contraignant plusieurs automobilistes à freiner brutalement ou à s'écarter pour éviter une collision.

La cavale aurait finalement pris fin après une perte de contrôle du deux-roues. Selon le Progrès, le conducteur aurait percuté un garage privé avant de tenter une ultime fuite à pied. Cette tentative n'aura toutefois duré que quelques instants, les policiers parvenant à l'interpeller à proximité.

D'après une source judiciaire citée par nos confrères, le mis en cause est un ressortissant français qui ne serait pas titulaire du permis de conduire.