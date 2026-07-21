Plusieurs kilomètres de l’A7 coupés à la circulation mardi au sud de Lyon pour une reconstitution judiciaire, voici les déviations

Les automobilistes devront anticiper leurs déplacements mardi soir dans le sud de l’agglomération lyonnaise.

Un arrêté préfectoral prévoit la fermeture de l’autoroute A7 dans le sens Lyon-Marseille entre l’échangeur de Feyzin (sortie n°6) et le secteur de Solaize. La circulation sera interrompue à partir de 20 heures dans le cadre d’une reconstitution judiciaire. La fin de l’opération est estimée à 22 heures, mais la réouverture dépendra de l’autorité judiciaire.

La fermeture touchera l’A7 entre le point kilométrique 8+400 et le point kilométrique 20+300, soit plusieurs kilomètres au sud de Lyon. La mise en place de la signalisation débutera dès 19h30.

Les bretelles d’accès à l’A7 en direction de Marseille depuis les échangeurs de Feyzin et de Solaize seront également fermées. La sortie de Solaize en direction de Vernaison sera elle aussi neutralisée pendant l’opération.

Les véhicules circulant sur l’A7 en direction du sud seront invités à quitter l’autoroute à Feyzin puis à rejoindre l’A46 via la RD301 avant de récupérer l’A7 ou l’A47 au niveau du nœud de Ternay.

Les automobilistes souhaitant rejoindre l’A7 depuis Feyzin ou Solaize devront également emprunter l’A46 puis contourner le secteur par le nœud de Ternay.

Pour les usagers se dirigeant vers Vernaison, une déviation spécifique via Pierre-Bénite, Irigny et la RD15 sera mise en place.

Point particulier : l’aire de repos de Solaize restera sous surveillance renforcée pendant toute la durée de l’opération. Les automobilistes présents sur l’aire au moment de la fermeture ne pourront pas quitter les lieux tant que le dispositif judiciaire sera en place. La station-service, elle, sera fermée avant 18 heures.

Les autorités recommandent aux conducteurs empruntant habituellement l’A7 mardi soir d’anticiper leurs déplacements ou de privilégier des itinéraires alternatifs afin d’éviter les perturbations attendues sur le secteur.