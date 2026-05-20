Nouvelle fermeture du Tunnel sous Fourvière et du Viaduc de Pierre-Bénite : la Ville de Vernaison prend des mesures pour éviter les bouchons monstres

Le tunnel sous Fourvière va fermer dans les deux sens de circulation à partir de vendredi 22h jusqu’à mardi matin au plus tard. Le Viaduc de Pierre-Bénite fermera également pour travaux aux mêmes heures en direction de Marseille.

D’importants reports de circulation sont donc de nouveau attendus sur les communes du sud-ouest lyonnais ce week-end et plus particulièrement à Vernaison. "Afin de limiter les conséquences de ces reports de trafic sur les quartiers résidentiels fortement impactés et de préserver la sécurité des habitants, la Ville de Vernaison a travaillé ces derniers jours en lien étroit avec les services de la Métropole de Lyon ainsi qu’avec les communes voisines de Charly et d’Irigny", indique la commune ce mercredi.

Un arrêté municipal a été pris afin de mettre en place plusieurs restrictions temporaires de circulation sur certains axes particulièrement exposés au trafic de transit. Celui-ci a conduit à des situations d’engorgement extrême, notamment en raison des applications GPS qui renvoient les automobilistes vers des axes carrossables mais non adaptés à un tel volume de circulation.

Pendant les périodes de fermeture de l’A7, la circulation sera interdite, sauf aux riverains, sur plusieurs secteurs de la commune, notamment : chemin du Pelet ; chemin de la Pronde ; chemin de Corcelles ; route de Charly au niveau de la rue de la Maçonnière.

Des itinéraires conseillés seront également mis en place afin d’orienter les automobilistes vers des axes plus adaptés à la circulation.