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Travaux à Lyon : tunnel de Fourvière et A7 fermés en mai, les dates à retenir

Travaux à Lyon : tunnel de Fourvière et A7 fermés en mai, les dates à retenir

De gros travaux vont entraîner la fermeture du tunnel de Fourvière, des axes M6/M7 et d’une partie de l’A7 plusieurs week-ends en mai. Une période à anticiper pour les automobilistes.

Préparez-vous à lever le pied… ou à changer d’itinéraire. À Lyon, plusieurs axes majeurs vont être totalement fermés à la circulation sur plusieurs week-ends de mai.

Dans le viseur : le tunnel de Fourvière, les M6/M7 et une partie de l’A7, des artères parmi les plus fréquentées de l’agglomération.

Les fermetures sont programmées :

    •    du 7 au 11 mai
    •    du 13 au 18 mai
    •    du 22 au 26 mai
    •    du 29 mai au 1er juin

À chaque fois, la coupure débutera en soirée et s’étendra jusqu’au lundi matin.  

Concrètement, la circulation sera interdite dans les deux sens entre Valvert et le centre de Lyon, et sur l’A7 entre Pierre-Bénite et Saint-Fons dans le sens Paris-Marseille.

Des travaux concentrés pour aller plus vite

Pourquoi bloquer autant d’axes en même temps ? Pour éviter de multiplier les perturbations. Plusieurs chantiers vont être menés en parallèle : réparation du viaduc de Pierre-Bénite sur l’A7, maintenance du tunnel de Fourvière et travaux dans les trémies de Perrache.  

Dans le tunnel, les équipes vont notamment refaire une partie du revêtement, réparer les parois et remplacer l’éclairage. Le tunnel de Fourvière sera fermé en continu pendant ces périodes, de jour comme de nuit.

Les automobilistes seront invités à contourner Lyon par l’est, via la rocade (A46, N346) ou le périphérique. Des itinéraires spécifiques seront aussi mis en place, notamment pour rejoindre l’A7 depuis le sud-ouest lyonnais.  

Malgré tout, la circulation risque d’être dense. Les dates ont été choisies pour limiter l’impact — avec des week-ends prolongés où le trafic baisse — mais la gêne reste inévitable.

Ces fermetures marquent la dernière ligne droite d’un chantier engagé depuis 2025. D’ici là, pour les automobilistes lyonnais, il faudra surtout faire preuve de patience… et anticiper.

Tags :

tunnel de fourvière

M6/M7

1 commentaire
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Henry Golant le 17/04/2026 à 15:03
Coupe a écrit le 17/04/2026 à 13h57

Couper un axe aussi important... quelle incompétence...

Grave, ils pourraient faire les travaux au milieu de la circulation...aucun effort !

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Coupe le 17/04/2026 à 13:57

Couper un axe aussi important... quelle incompétence...

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