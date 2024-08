Le chantier du tunnel de Fourvière, de prouesse d'ingénieur à pire décision politique de Lyon

Le maire de Lyon (1957-1976) a eu l'idée d'un projet de tunnel à Lyon, après avoir découvert les autoroutes urbaines aux Etats-Unis au début des années 60. Il imaginait que sa ville deviendrait plus accessible en voiture avec Fourvière, que les touristes s'arrêteraient dans Lyon pour faire tourner les commerces. A l'époque, l'essence était bon marché et automobile rimait avec liberté.

De plus, le tunnel de la Croix-Rousse, construit en 1952, était déjà saturé par les Lyonnais qui se rendaient de Vaise au centre-ville et aux zones industrielles du Sud-Est.

L'idée de réaliser un contournement par l'Ouest a été très temporairement sur la table. Mais l'arrière-arrière grand-père de l'Anneau des Sciences a été tué dans l'oeuf, Louis Pradel ne souhaitant pas se fâcher avec les maires des communes concernées pour garder sa majorité à la Communauté urbaine (ancêtre de la Métropole de Lyon ndlr) et avec les notables qui y avaient leurs propriétés.

C'est donc sans réelle opposition que Louis Pradel a imposé sa vision aux élus lyonnais. Le 27 mai 1963, les conseillers municipaux votaient la réalisation du projet de tunnel de Fourvière qui allait coûter 328 millions de francs, dont 50% étaient financés par l'Etat, 25% par la Ville et 25% par le Département du Rhône.

Des études ont été menées, et fin septembre 1965, la mairie de Lyon a lancé un concours où Jean Cottin a été choisi comme architecte.

Le chantier colossal passionnait Louis Pradel.

En 2006, LyonMag avait interrogé Jean Huss, ingénieur à la Direction départementale de l'équipement et qui a réalisé le percement du tunnel et la construction des deux usines d'aération aux entrées, côté Saône et Gorge de Loup. "Pendant les travaux, on avait quand même droit à la visite du maire deux fois par semaine ! Et il ne pouvait s'empêcher de donner des directives à tout le monde. Je me souviens du mois d'août 1970 où on était en train de démolir un immeuble du XIXe siècle qui se situait à proximité de l'entrée du tunnel côté Saône. Pradel était venu nous voir avec sa Peugeot 204 bleu ciel, habillé de façon très décontractée. Et il nous a secoués pour qu'on accélère le rythme car on était à un an et demi de l'inauguration du tunnel", se souvenait-il.

Louis Pradel avait même demandé et obtenu une clé pour se rendre dans l'usine d'aération de l'entrée Saône. "Il était très fier de ce chantier qu'il faisait visiter à des ministres comme Michel Poniatowski et Louis Joxe", poursuivait Huss.

Deux hommes ont été les piliers de la réalisation du tunnel de Fourvière. Jean Cottin évidemment, architecte de l'ouvrage. Un homme très grand par la taille, cheveux roux et qui fumait tout le temps la pipe. Mais aussi Michel Prunier, polytechnicien et ingénieur en charge du projet, un cerveau qui avait autorité sur ses ouvriers.

Un chantier express

Le chantier n'a pas été de tout repos.

Côté Gorge de Loup, l'entrée se fait sur une sorte de no man's land avec des jardins ouvriers. L'endroit est assez mal fréquenté, à tel point qu'un jour, un cadavre est découvert sur le chantier.

Des fouilles archéologiques ont aussi retardé les travaux, au grand dam de Louis Pradel qui a maintes fois prouvé son peu d'attachement au patrimoine lyonnais, notamment en souhaitant raser le Vieux-Lyon. Des tombes datant du Moyen-Âge ainsi que les fondations de l'église Saint-Laurent de Choulans datant du Ve siècle ont été retrouvées sur les quais de Saône.

Au total, il a fallu extraire 470 000m3 de déblais et 170 000m3 de béton ont été utilisés par 400 ouvriers, encadrés par une cinquantaine de personnes de la DDE et des entreprises responsables des travaux, en se relayant 24h sur 24, six jours sur sept.

Pour le percement de la colline, trois tunnels ont été creusés : deux tubes de 1,8km chacun destinés aux voitures et une galerie annexe de 2km qui a permis de relier les égouts de Vaise à la station d'épuration de Pierre-Bénite en passant par les quais de Saône.

Initialement, il devait y avoir trois tubes pour les voitures. Car les ingénieurs avaient anticipé les embouteillages et avaient imaginé que deux tubes serviraient le matin aux voitures qui entraient dans Lyon et le soir à celles qui en sortaient. Une bonne idée sur le papier, mais qui se révélait être trop chère, même pour l'époque.

Dans les années 60, c'est évidemment la technique traditionnelle qui est employée pour réaliser les tunnels : les marteaux-piqueurs, car les tunneliers d'aujourd'hui n'étaient pas encore au point. Et n'auraient de toute manière pas fait l'affaire, le sol de la colline de Fourvière n'étant pas homogène.

Malgré l'importance des travaux, le chantier a été un succès, avec pratiquement un an d'avance sur les délais fixés. Aucun mort n'était à déplorer, et la pire blessure subie par un ouvrier fut une luxation de l'épaule. Un exploit puisqu'à l'époque, il n'était pas rare de subir un mort par kilomètre de tunnel.

L'ingénieur Jean Huss reconnaissait toutefois que les travaux avaient provoqué indirectement des fissures dans les murs d'une trentaine de logements du lotissement de la Gravière, situé en haut de la colline de Fourvière. Le sol était devenu instable après un hiver pluvieux en 1969-1970.

Scènes de liesse, puis les bouchons

L'inauguration du tunnel de Fourvière eu lieu le 8 décembre 1971. Autour de Louis Pradel, de nombreux ministres comme Albin Chalandon, ministre de l'Equipement, avaient fait le déplacement.

Il y avait tellement de personnalités qu'il a fallu installer plusieurs rubans à couper aux entrées du tunnel et sur les ponts, pour que personne ne se sente lésé.

Des milliers de Lyonnais étaient également de la partie, en plein 8-Décembre, avec la présence d'un orchestre et de majorettes défilant côté Saône.

Une légende tenace a longtemps fait état d'un accident, avec la chute d'un motard du cortège officiel dans le virage côté Rhône permettant de rejoindre l'A7. Or, ce virage n'a été réalisé que plusieurs années après l'inauguration, rendant impossible l'anecdote.

Fourvière, c'était donc la possibilité de faire Paris-Marseille sans feu rouge. Une révolution !

Mais les bouchons puis la construction du très laid échangeur de Perrache vont finalement nuire à l'image de Lyon. Les successeurs de Louis Pradel auront tous comme objectif de rattraper le coup en embellissant la ville, sans pour autant imaginer véritablement faire fermer Fourvière, en l'absence de projet de contournement autoroutier.