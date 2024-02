Qui fut le meilleur maire de Lyon ? Louis Pradel (1957-1976)

Adjoint au Sport et aux Beaux-Arts d’Edouard Herriot, il est choisi après la mort du maire de Lyon pour assurer l’intérim jusqu’aux élections de 1959. Là encore, Louis Pradel est choisi parce qu’il ne fait pas de vagues et n’a pas l’air ambitieux. Rien à voir avec le premier adjoint Auguste Pinton, par ailleurs trahi par son caractère volcanique.

Fils de cafetiers du cours Lafayette, radical, résistant, Louis Pradel est un vrai Lyonnais. Contrairement à Edouard Herriot, son profil académique n’est pas reluisant : avant la politique, il n’était que simple agent d’assurances après avoir obtenu le seul certificat d’études.

"À la différence d’Herriot, ce n’était pas un brillant orateur. Mais il va aussi séduire les Lyonnais par sa simplicité. Une fois devenu maire, il continuera à conduire lui-même sa propre voiture", narre l’historien Bruno Benoît. "Mais c’est aussi un homme qui saura utiliser les réseaux radicaux et francs-maçons, tempère l’historien. Il prend aussi très vite conscience de l’importance des médias. Dès qu’il a été élu à la mairie, il s’est rendu lui-même au Progrès pour rencontrer les journalistes. Résultat, le Progrès le soutiendra tout au long de ses mandats".

Là où Edouard Herriot passait finalement plus de temps à la capitale qu’à Lyon, Louis Pradel et son épais accent lyonnais a joué la carte de l’anti parisianisme. À tel point qu'il s'engagera publiquement à refuser systématiquement les postes de ministre ou les mandats de parlementaire. Après des décennies de stagnation, Lyon va être modernisée par Pradel. Fasciné par les États-Unis et New-York, il va s’inspirer des mégalopoles américaines.

C’est un voyage à Chicago, en 1959, qui le marque à jamais. "Du coup, il va se battre pour que l’autoroute Paris-Lyon-Marseille traverse le centre de Lyon à l’image des autoroutes urbaines américaines. D’où la construction du tunnel de Fourvière. Pour lui, c’était une façon de dynamiser la ville", raconte Bruno Benoît. Fini les pavés et le tramway qui gênent le développement de la voiture ! Outre le tunnel sous Fourvière, Louis Pradel lance la construction de l’échangeur de Perrache et du centre commercial de la Part-Dieu, où il rêvait d’aménager une city.

Là où Edouard Herriot ne voyait pas au-delà des frontières lyonnaises, voire celles de la France, Louis Pradel est obnubilé par la dimension internationale qu’il peut donner à la capitale des Gaules. "Il va créer de nouvelles institutions culturelles pour améliorer l’image de la ville : un auditorium de 2 000 places au début des années 1970, le théâtre du 8e en 1973, où se distingue à l’époque Marcel Maréchal, le musée gallo-romain. Mais aussi le Conservatoire national de musique de région et la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu", poursuit Bruno Benoît.

Il fut un vrai maire-bâtisseur. "Le père Pradel, il fume pas, il boit pas, il cause pas, il construit", disait de lui-même le "premier promoteur de France". En l’espace de 12 ans, entre 1962 et 1974, il fera construire plus de 10 000 logements à la Croix-Rousse, la Part-Dieu et aux Brotteaux. Il fait aussi construire 5500 logements dans le quartier de la Duchère, notamment pour accueillir les pieds-noirs rapatriés d’Algérie.

Un bulldozer sans état d'âme

Si la modernité et l’audace impressionnent les habitants, des voix en colère se font entendre. Car même si Pradel est un Lyonnais pur jus, il n’a que faire des traditions et du patrimoine. Il voulait d’ailleurs raser le Vieux-Lyon pour y faire passer une avenue, car il avait en horreur les bidonvilles. Sans Régis Neyret, André Malraux et sa loi de 1962, il l’aurait probablement fait. "Je n’ai même pas respecté ma maison natale, je l’ai rasée", répondait Pradel à ses détracteurs.

La Part-Dieu était son dada. À tel point qu'en 1965, il imagine de déplacer l'Hôtel de Ville à la Part-Dieu. Un vote du conseil municipal a même confirmé le projet finalement trop coûteux en 1972.

Il inaugure la piscine du Rhône et le marché-gare. Ainsi que la roseraie internationnale du parc de la Tête d'Or avec Grace de Monaco. Pradel ne vivra pas assez longtemps pour participer à l’inauguration en 1977 de la Tour Part-Dieu, le fameux "Crayon" qui répondait à sa vision d’une skyline, perpétuée par Gérard Collomb.

Apprécié globalement des Lyonnais, il avait plusieurs surnoms : "Loulou", "Zizi Pradel", "Zizi Béton", en référence à sa folie bâtisseuse. Zizi (parce que les Louis étaient souvent surnommés "Ziz" à Lyon ?) Pradel s’acoquine avec l’Église en respectant scrupuleusement les Voeux des Echevins. Quant aux chefs d’entreprise, ils l’adorent car ses réalisations, notamment en matière de logements, permettent l’afflux de main d’oeuvre et un dynamisme économique relancé.

Si Gérard Collomb est le père de la Métropole de Lyon, Louis Pradel est le premier à gérer la communauté urbaine, créée en 1968 par le gouvernement. Pour remporter la Courly, l’homme de centre lorgnant avec le temps sur le centre-droit, fait alliance avec le maire socialiste de Villeurbanne Etienne Gagnaire. Il comprend rapidement que la collectivité lui permet de continuer à lancer de grands projets pour l’agglomération, mais avec un coût désormais partagé avec d’autres communes.

À sa mort durant son troisième mandat, foudroyé par un cancer de l’estomac, le même mal qui touchera Gérard Collomb 46 ans plus tard, des milliers de Lyonnais lui rendent hommage sur la place des Terreaux. D’autres défilent devant sa dépouille exposée, cercueil ouvert.

On lui prête aujourd’hui l’image d’un bagnolard acharné (qu’il était) à cause de Fourvière. Mais il a tout de même poussé pour que le métro se développe, avec la mise en service de la ligne A juste après son décès. Et il a aussi été le premier à créer des rues piétonnières à Lyon : à sa demande, les automobilistes n'étaient plus les bienvenus sur les rues de la Ré et Victor- Hugo après les travaux du métro A.

Verdict

Louis Pradel est peut-être le maire de Lyon le plus moqué et critiqué aujourd’hui. C’est vrai qu’avec le recul, l’autoroute et Fourvière sont une bêtise monumentale. Et l’échangeur de Perrache risque d’être à vie une verrue qui scinde la Presqu’île en deux. Mais hormis ces deux points, qui étaient plutôt salués positivement, pouvaient faire sens à l’époque et qu’il fallait résoudre dans les décennies qui suivaient, il faut reconnaître un certain courage et une vision qui, aujourd’hui encore, rythment le quotidien des Lyonnais. Gérard Collomb se réclamait plutôt d’Edouard Herriot, mais il était "au fond assez proche de Louis Pradel", estime Bruno Benoît.