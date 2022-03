Lyon : le tunnel de Fourvière fermé le week-end du 26-27 mars

"La Direction interdépartementale des routes Centre-Est et la Métropole de Lyon engagent conjointement des travaux de maintenance et d’entretien dans le tunnel de Fourvière (M6) et sur les viaducs de Pierre-Bénite (A7) (franchissements du Rhône reliant les deux échangeurs A450 – A7 et A7 – périphérique dans les communes de Pierre-Bénite et de Saint-Fons)", ont annoncé ce jeudi les services de la Métropole de Lyon.

L’intervention dans le tunnel de Fourvière se déroulera en continu et impliquera la fermeture de la M6 dans les deux sens de circulation entre l’échangeur porte de Valvert et l’échangeur 1 de la M7. Les déviations locales habituelles sont mises en place.

L’intervention sur les viaducs de Pierre-Bénite se déroulera en continu du vendredi 25 mars à 20h30 au dimanche 27 mars à 17h30 et impliquera la fermeture de l’A7 dans les deux sens de circulation entre les deux échangeurs A450 – A7 et A7 – périphérique.

Pendant les travaux et la fermeture, les usagers seront incités à éviter la zone en empruntant les axes de transit, à savoir l'A46, la Rocade Est, le Périphérique Nord et le périphérique Laurent Bonnevay.

Une déviation locale sera également mise en place, via le pont Pasteur, l’avenue Tony Garnier et le boulevard Chambaud de Bruyère. Elle sera complétée de plusieurs déviations complémentaires renvoyant sur cet itinéraire.

Déviation locale n°1 :

• A7 Sens Nord ⇒ Sud

◦ prendre la sortie 1.3 en direction de « Gerland »

◦ Suivre la direction « Porte de Gerland » via le pont Pasteur, l’avenue Tony Garnier et le boulevard Chambaud de la Bruyère – Boulevard Pierre

◦ Au niveau de la porte de Gerland, suivre la D383 en direction de « Marseille – Saint-Étienne »

• A7 Sens Sud ⇒ Nord en direction de Lyon Centre, Pierre-Bénite et Brignais

◦ Sortie obligatoire en direction de la D383 « périphérique »

◦ Prendre la sortie « Lyon-Centre – Gerland »

◦ Emprunter les boulevards Pierre Semard, Chambaud de la Bruyère puis suivre la direction « M6 – Paris » via le l’avenue Tony Garnier et le pont Pasteur.



Déviation locale n°2 : Usagers circulant sur A450 en direction de A7 sud

◦ Suivre M7 en direction de Lyon

◦ Prendre la sortie 1.3 en direction de « Gerland » puis suivre la déviation n°1

Déviation locale n°3 : Usagers circulant sur la M7 en direction du sud, en aval de la sortie 1.3

◦ Sortie obligatoire en direction de l’A450

◦ Prendre la sortie n° 5 en direction « Pierre-Bénite Centre »

◦ Au rond-point, prendre la 5ᵉ sortie en direction d’Irigny

◦ Au rond-point suivant, prendre la 4ᵉ sortie en direction de « A7 Marseille »

◦ Suivre la direction « Lyon Centre direct par A7 »

◦ Suivre la déviation n°2

Déviation locale n°4 : Usagers circulant sur la RD383 sens nord ⇒ sud en direction de Lyon centre ou Paris

◦ Suivre l’A7 en direction de Marseille / Saint-Étienne

◦ Prendre la sortie en direction de Feyzin – les Razes

◦ Suivre A7 en direction de Lyon,

◦ Au rond-point, suivre A7 en direction de Lyon

◦ Suivre D383 « périphérique » en direction de Paris ou la déviation la déviation locale n°1.