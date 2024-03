Lyon : Perrache et Fourvière fermés tout le week-end

Des interventions de nuit qui ont entraîné une fermeture à la circulation automobile et dont les travaux estimés à 2,185 millions d'euros "visent à améliorer la sécurité et le confort des usagers ainsi que l'exploitation des différentes voies de circulation".

Ce vendredi à 20h, les interventions en continu débuteront dans les trémies du 2e arrondissement et dureront jusqu'au lundi suivant 6h du matin. Cela signifie que durant tout le week-end du 23 et 24 mars, le tunnel sous Fourvière sera fermé dans les deux sens de circulation. Seules les trémies 1 et 7 de Perrache resteront ouvertes durant les opérations.

La Métropole de Lyon profite de ces coupures pour réaliser des aménagements de sécurité en tête des trémies, nettoyer les trémies 2, 3, 4 et 5 et refaire leurs enrobés, et enfin réaliser de nouveaux marquages. Des travaux d'extension des quais de la station de tramway Perrache sont aussi réalisés, l'arrêt du tramway ne sera donc pas desservi durant tout le week-end.