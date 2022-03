Raphaël Michaud (Urbanisme) : "Vraiment réconcilier les Lyonnais avec la ville"

Adjoint au maire de Lyon chargé de l'Urbanisme, Raphaël Michaud a le pouvoir de transformer le visage de la ville. "Je souhaite vraiment réconcilier les Lyonnais avec la ville. On hérite d'un bilan assez sombre, les villes sont de moins en moins désirables, Lyon tout particulièrement avec des familles qui la quittent. Ceux qui restent à Lyon sont dans la défiance vis-à-vis de la fabrique de la ville. Je veux être l'adjoint qui fera que les Lyonnais seront fiers de leur ville", indique l'élu.

Avec une démographie croissante et une forte tension sur le marché immobilier, on peut se demander pourquoi la mairie ne distribue pas plus de permis de construire et reste bloqué à environ 2900 par an. "La question, c'est à quelle vitesse on peut construire des équipements publics pour répondre à la réalité du quotidien des gens que l'on va mettre dans ces logements ? Je veux bien construire beaucoup plus vite, mais il y aura toujours la limite des places en crèches, des commerces, des espaces verts", rétorque Raphaël Michaud.

"La construction, ce n'est pas uniquement les cages à lapins. L'important c'est d'avoir une ville agréable et désirable", poursuit-il.

Celui qui cumule avec la casquette de président de la SACVL souhaite être "au service du logement abordable".

Sur le logement social, Raphaël Michaud estime que Lyon "est très en retard car la loi nous demande d'être à 25% de logements sociaux. Mon engagement est d'y être à la fin du mandat".

C'est le rêve de beaucoup de Lyonnais, et notamment de ceux qui habitent le quartier : que l'on fasse sauter l'échangeur de Perrache, un projet porté par Gérard Collomb et Jean-Jack Queyranne en 2013 mais qui n'a jamais vu le jour. "C'est une machine à se déplacer, un monument patrimonial et on ne peut pas dire qu'on va l'arrêter. On va poursuivre le travail de faire des circulations sous l'échangeur", conclut Raphaël Michaud.

