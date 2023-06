Pour David Kimelfeld, Fabien Bagnon est le "Louis Pradel du tout-vélo"

Prévu sur deux jours, il a été ouvert avec les traditionnelles prises de parole introductives des différents groupes qui le composent. Souvent l'occasion d'annoncer la couleur, elles permettent aussi quelques tacles bien sentis.

David Kimelfeld a ainsi profité de l'occasion pour tailler un costard à Fabien Bagnon. L'ancien président de la collectivité a évoqué le cas de la Zone à faibles émissions. Car selon lui, "à part 'prenez un vélo', qui peut être une solution mais qui ne saurait être l’unique solution", les écologistes n'apportent "pas de réponse robuste".

"J’ai quand même du mal à comprendre comment vous arrivez à crisper autant avec un sujet qui pourtant pourrait faire l’unanimité. Nous avions déjà 100km de pistes existantes, sur les même territoires, et je n’ai pas souvenir de telles crispations, ni de conflits d’usages. C’est sans doute la méthode qui est mauvaise. M. Bagnon, vous pensez être à la tête d'une mission d’extraordinaire mais ça se fait partout. Vous mettez en avant les nouvelles mobilités, mais vous n’inventez rien", a poursuivi David Kimelfeld, prenant à partie le vice-président de la Métropole chargé des Déplacements.

Le président du groupe Les Progressistes a même osé un parallèle avec celui qui a décidé un jour qu'une autoroute en plein centre de Lyon, c'était le nec plus ultra : "Vous avez le même travers que Louis Pradel qui faisait du tout voiture ! Avec le tout vélo, vous en voulez partout et on arrive nécessairement à des problèmes d’insertion urbaine. En effet, il y a plein d’endroits où cela ne passe pas !"

Zizi Bagnon et ses autoroutes à vélo, le surnom pourrait bien rester...