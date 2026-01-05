Le duo favori des sondages, Véronique Sarselli-Jean-Michel Aulas, pense avoir trouvé la solution, qui devient leur première grande promesse commune pour les élections municipales et métropolitaines 2026.

Là où les écologistes rabâchent qu'en ouvrant toujours plus de voies de circulation, on ne fait qu'aspirer de nouveaux automobilistes, la liste Grand Coeur Lyonnais prend le pari de construire un ouvrage imposant.

Dans une interview au Progrès, ils expliquent reprendre à leur compte le fameux projet de l'architecte Hélène Duhoo, qui préconisait depuis 10 ans de faire un nouveau tunnel entre Tassin-la-Demi-Lune et Saint-Fons, permettant de soulager Fourvière et la Confluence. Une alternative enterrée à l'Anneau des Sciences.

Le tunnel imaginé par Grand Coeur Lyonnais ferait 8 kilomètres de long, passant sous la Saône et le Rhône, reliant la M6 et la M7 avec une sortie intermédiaire à Lyon. En 2 fois 2 voies, il serait essentiellement destiné au trafic de transit, les touristes et automobilistes de passage ne traverseraient plus Lyon en surface. Soit 110 000 véhicules/jour qui seraient enterrés.

Le projet, baptisé Nouvelle Traversée de Fourvière, est estimé entre 1,6 et 2 milliards d'euros, et ne verrait pas le jour avant 10 ans si le calendrier est initié dès la potentielle victoire électorale en mars prochain.

Et ce n'est pas une nouveauté. Déjà en 2020, le candidat Denis Broliquier portait cette proposition. Reprise ensuite dès 2024 par Véronique Sarselli dans une interview à LyonMag.

"C’est le même genre de défi que celui que j’ai eu à mener pour le stade"

"Bien sûr, cela va permettre de repenser l’actuel tunnel de Fourvière. Il y aura, demain, un tube pour les modes doux et un tube pour la desserte locale", explique Véronique Sarselli, candidate Grand Coeur Lyonnais aux élections métropolitaines.

Quid du financement d'un tel ouvrage ? "Nous irons chercher des fonds européens et des fonds de l’État car c’est un tunnel dont l’utilité dépasse largement le cadre de la Métropole, promet la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon. (…) Enfin, la question d’instaurer un péage dans ce tunnel devra être posée. Mais rien n’est décidé".

"C’est le même genre de défi que celui que j’ai eu à mener pour le stade. Je suis d’ailleurs persuadé qu’il y aura une féroce bagarre entre les grands opérateurs pour participer au financement public-privé de ce projet qui représentera probablement 5000 emplois sur 10 ans. C’est une opportunité de croissance considérable", abonde Jean-Michel Aulas.