Le duo favori des sondages, Véronique Sarselli-Jean-Michel Aulas, pense avoir trouvé la solution, qui devient leur première grande promesse commune pour les élections municipales et métropolitaines 2026.
Là où les écologistes rabâchent qu'en ouvrant toujours plus de voies de circulation, on ne fait qu'aspirer de nouveaux automobilistes, la liste Grand Coeur Lyonnais prend le pari de construire un ouvrage imposant.
Dans une interview au Progrès, ils expliquent reprendre à leur compte le fameux projet de l'architecte Hélène Duhoo, qui préconisait depuis 10 ans de faire un nouveau tunnel entre Tassin-la-Demi-Lune et Saint-Fons, permettant de soulager Fourvière et la Confluence. Une alternative enterrée à l'Anneau des Sciences.
Le tunnel imaginé par Grand Coeur Lyonnais ferait 8 kilomètres de long, passant sous la Saône et le Rhône, reliant la M6 et la M7 avec une sortie intermédiaire à Lyon. En 2 fois 2 voies, il serait essentiellement destiné au trafic de transit, les touristes et automobilistes de passage ne traverseraient plus Lyon en surface. Soit 110 000 véhicules/jour qui seraient enterrés.
Le projet, baptisé Nouvelle Traversée de Fourvière, est estimé entre 1,6 et 2 milliards d'euros, et ne verrait pas le jour avant 10 ans si le calendrier est initié dès la potentielle victoire électorale en mars prochain.
Et ce n'est pas une nouveauté. Déjà en 2020, le candidat Denis Broliquier portait cette proposition. Reprise ensuite dès 2024 par Véronique Sarselli dans une interview à LyonMag.
"C'est le même genre de défi que celui que j'ai eu à mener pour le stade"
"Bien sûr, cela va permettre de repenser l’actuel tunnel de Fourvière. Il y aura, demain, un tube pour les modes doux et un tube pour la desserte locale", explique Véronique Sarselli, candidate Grand Coeur Lyonnais aux élections métropolitaines.
Quid du financement d'un tel ouvrage ? "Nous irons chercher des fonds européens et des fonds de l’État car c’est un tunnel dont l’utilité dépasse largement le cadre de la Métropole, promet la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon. (…) Enfin, la question d’instaurer un péage dans ce tunnel devra être posée. Mais rien n’est décidé".
"C’est le même genre de défi que celui que j’ai eu à mener pour le stade. Je suis d’ailleurs persuadé qu’il y aura une féroce bagarre entre les grands opérateurs pour participer au financement public-privé de ce projet qui représentera probablement 5000 emplois sur 10 ans. C’est une opportunité de croissance considérable", abonde Jean-Michel Aulas.
C'est une idiotie !!!
il suffit d'interdire les véhicules en transit lors des grands chassés croisés 20 week-ends dans l'année et cela deviendra plus calme … voir Turin ou Milan plus de véhicules en transit sinon c'est 150 €..
Il faut renforcer la rocade est … c'est le moins cher !!!
Mettre trois voies …. mais cette idée est développée par le RN j'aurai préféré qu'elle vienne du camps Aulas !
Je parle du projet en rapport avec l'article (le projet d'apaiser la rive droite du Rhône entre Perrache et Confluence où les écolos ne proposent rien pour apaiser), aveugle ?
Tu parles du projet rive droite ?
Il faudrait reboucher les tunnels des lignes D et B car c'est risqué effectivement, merci pour votre expertise en espérant que des ingénieurs et techniciens en génie civil ou encore géologues liront vos précieux conseils.
L'idée c'est d'apaiser le centre de Lyon et de rendre les berges du Rhône aux lyonnais, ce que ne proposent pas les soit-disant écolos....d'ailleurs vous avez oublié cet aspect important, c'est pour indiquer votre manière de voir les choses ?
Comment créer de nouveaux bouchons à Lyon avec un énième tunnel qui sera certainement paiement comme l'est devenu le fameux TEO qui coûte une blinde et qui est bouché tous les jours....
La surenchère daulas et de ses amis, avec un projet à 2 milliards qui en coûtera certainement beaucoup plus comme tous les travaux de cette envergure. Mais peut-être que Aulas va nous annoncer qu'il le finance avec ses deniers personnels
Le seul passage délicat est sous les fleuves et 40 ou 50 ans après les premiers on sait encore mieux gérer. Le reste n'est que du percement dans un terrain vierge des dizaines de mètres sous les collines sans croiser la moindre ligne de métro.
Sauf que les bouchons ne sont pas créés par les entrées-sorties des lyonnais aux abords du tunnel mais par toutes celles de la périphérie qui se heurtent en amont à ce flux incessant de transit. On voit bien que vous ne l'avez utilisé que comme un parigot mais pas comme un lyonnais...
On vérifie encore une fois qu'ils n'ont aucun programme et aucune réelle proposition réaliste à nous faire. Ce n'est pas avec de telles inepties et des Fake que la ville et la métropole seront gérés correctement. Et permettront aux Lyonnais de voir leur ville administrée intelligemment, sans gabegie, ni projets pharaoniques ruineux pour des caisses déjà bien vides.
Ce qui est important pour considérer le trafic de transit ce sont les points d'entrées de ce trafic qui peut considérablement changer en fonction des secteurs retenus, ici pour les 15% c'est notamment le pont de la Mulatière ce qui est limitée comme approche, c'est d'ailleurs indiqué "il convient donc de passer à une approche sur l'ensemble des véhicules
empruntant tout ou partie de l'axe A6/A7 (entre Valvert et la Saulaie)"
Raymond Barre avait raison, seul le Contournement Ouest de Lyon pourrait extraire le trafic de transit (voitures/poids-lourds) de l'agglomération. Ouvrage écologique (50% plus court que le passage par la Rocade Est), 50% de pollution en moins) et prêt à être construit (le fuseau est en place). Collomb était favorable au COL mais il est resté prisonnier des Verts et rien ne s'est passé... Il est encore temps!
Et avec les vrai chiffres?
Parce que là, vous sortez les chiffres dans l'hypothèse où l'anneau des sciences était réalisé, permettant justement eu traffic de transit de ne pas passer sous fourvière.
Mais l'anneau a été enterré par les verts...
Le trafic de transit est estimé à 15% les 85% restants auront encore besoin de l'ancien tunnel mais il n'y en aura plus que la moitié => ça va bouchonner sec!
Source :
https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-anneau-top/site/DEBATPUBLIC_ANNEAU_TOP_ORG/DOCS/AUDITION_PUBLIQUE_5_FEVRIER/ANALYSE_TRAFIC_GRAND_LYON_05021.PDF
"Là où les écologistes rabâchent qu'en ouvrant toujours plus de voies de circulation, on ne fait qu'aspirer de nouveaux automobilistes"
les écologistes, mais aussi tous les urbanistes !
Il fauudrait remonter la vitesse de circulation à 110-130 km/h, entre Chasse/Rhône et Limonest.
Ce sont les entraves au trafic accumulées qui ont axphyxié peu à peu cette artère majeure de transit.
Baisses des limitations, voies de covoiturage, multiples radars...
Le contournement ouest est passé depuis longtemps aux oubliettes !
Certainement moins coûteux et plus pertinent que ces 8 km de tunnels.
A condition d'en réduire les impacts environnementaux et fonciers.
Le projet de Collomb c'était le bouclage du périphérique avec ce qu'il appelait anneau des sciences pour libérer le centre de Lyon des autoroutes.
« Un projet séduisant s'il n'était pas impossible »
Réaction de G. Collomb en... 2020 :)
Alors JeanMiMi on n'est plus aligné avec Gégé ?
IL faut les arrêter tout de suite en reprenant le projet du téléphérique, ainsi, le flux du transit vers le sud serait dévié pour beaucoup moins cher!
Tout ce qui écarte du cour de Lyon les circulations de transit est bon à prendre.
C'est drôle, LM ne parle pas de la proposition de BB pour rendre abonnement TCL gratuit pour les moins de 18 ans si un parent à un abonnement TCL.
connaissez vous les chiffres du trafic local par rapport au trafic national et international passant sous Fourvière ? Cela vous permettrait d'argumenter de manière plus pertinente.
Vous n'avez toujours pas décuvé des vacances si vous voyez un contournement ouest de Lyon ^^
On ne peut plus l'arrêter mais il y a quand même un moment où il faut se poser des questions. On a beaucoup d'exemples, sur terre, de collectivités ou autres qui ont fait n'importe quoi et on en voit les résultats.
Aulas veut prolonger le tunnel du périph nord pour apaiser le centre de Lyon où passe cette aberration d'autoroute, ça coût cher ? Merci pour votre info mais redonner de l'apaisement et des aménagements dignes du centre de Lyon à un prix effectivement, après il y a des personnes et militants qui se foutent de Lyon effectivement aussi...
Justement, on creuse de plus en plus et le sous-sol lyonnais devient du gruyère, sachant qu'il n'est pas très stable en prequ'île...
Je me souviens très bien d'un gugusse qui voulait planter des arbres sur la place Bellecour.
Il ne veut pas d'une rocade ouest qui passerait vers chez lui, donc on creuse...
Je pense qu'il a plus perdu d'électeurs qu'il en a gagné avec ces trous : Financier et dans une colline déjà fragilisée.
Je rappelle je ne suis pas du tout pour les pastèques, mais quand l'opposé annonce des co.....ies il faut le dire.
Il faut donc arrêter le projet du TEOL !
Allez prendre Fourviere à 22h , il n y a personne
Ça bouche au rythme des déplacements pendulaires
Oui, il est vrai qu à cette occasion on y voit des plaques d Immatriculation étrangère..mais pas tant que cela et pas tant de transit que cela
Quelle idiotie cette proposition
Et ce trajet, il existe déjà, ça s appelle periph nord et bd l Bonnevay
MME la candidate, vous perdez beaucoup ici de mon estime
pouvez vous m'indiquer où se trouve le contournement ouest de Lyon afin que je l'emprunte la prochaine fois ?
Je passerai l'information aux milliers d'automobilistes qui passent sous Fourvière chaque été.
Je ne sais pas quoi penser de ce projet pharaonique a l inverse je vois déjà la mobilisation ecolo , les manifestations, les occupations de terrains, les gars perchés dans les arbres les campements en tous genres
Vu ailleurs : "Jean-Michel Aulas qui dit s'inspirer notamment du projet Big Dig à Boston. Ce gigantesque chantier mené il y a quelques années aux Etats-Unis, avait notamment permis la construction d'un tunnel autoroutier de 5,5 kilomètres de long. Les travaux avaient duré plus de 20 ans et le projet global avait couté près de 15 milliards de dollars, contre 2,5 milliards estimés lors de son lancement en 1985."
Ce n' est pas un tunnel qu'il va creuser, c'est un gouffre financier
Ce type d'ouvrage d'intérêt extra lyonnais ne pourra être que payant. Les transports dangereux et tous ceux qui ne voudront pas payer continueront à se reporter en surface et créer encore des nuisances.
À moins que d'ici là un péage urbain, comme dans de nombreuses métropoles dans le monde ne soit instauré…
Complètement d'accord, actuellement des chutes de colline côté des étroits sur la Mulatière.
La planète bouge chaque jour,donc de faire en plus encore plus plus de trou dans le gruyère il risque d'avoir une belle catastrophe.
Nous avons un exemple sur les tours basilique de Fourvière.
Le tunnel de Fourvière, c'est essentiellement du trafic local, alors qui ira prendre un tunnel (payant ?) avec des sorties qui ne répondront pas aux besoins de ceux qui sont sur son trajet ?
c'est exactement le contraire🤣🤣🤣🤣
Vous avez certainement raison sur le cout sous évalué.
Après, pour information, on a construit un tunnel de métro à cet endroit il y a 10 ans à peine.
Ouvrez les yeux, l'autoroute passe déjà à Lyon centre.
Et tant qu'il n'y aura pas de contournement cela ne changera pas.
On a beau avoir déclassé une partie de l'autoroute, l'avoir passée à 70 et avoir mis une voie réservée aux covoiturages, c'est un bouchon interminable tous les week end, à chaques vacances scolaires et pendant tout l'été.
C'est ici qu'on voit l'impuissance de l'idéologie écolo. Aucune solution de contournement pratique et fiable. Car on ne va pas faire disparaitre d'un claquement de doigts ce flux autoroutier.
Ca fait des décennies qu'on plaide pour un contournement, le problème majeur venant de l'absences de
Pour le coup, je doute qu'Aulas et Sarselli y changent quelque chose, mais au moins ils essaient...
Un tunnel de transit en plus des contournements autoroutiers EST et OUEST de la métropole déjà existant ?Signaler Répondre
on est dans un pays où on ne peut plus faire un km d’autoroute, de voie ferrée, de canal, de gazoduc… Heuteusement que les générations précédentes ont équipé la France pour le confort des bobos qui prêchent la décroissance.
Au-delà du projet lui-même, ce qui me dérange toujours :Signaler Répondre
"Nous irons chercher des fonds européens et des fonds de l’État car c’est un tunnel dont l’utilité dépasse largement le cadre de la Métropole,
Je pense pas que l'argent sorte de la poche de Madame Ursula von der Leyen, ni de celle de notre cher président.
En finalité ...
Les caisses sont vides !
Des impôts en plus.
10 ans de travaux et de pagaille en plus.
Tout ça pour essayer de résorber un bouchon, quelques milliards.
Il y a eu des études d'impacts de report de traffic ?Signaler Répondre
- Car je vois mal les personnes venant de l'A450 traversé le Rhône, pour utiliser le nouveau tunnel
- Sur les quelques accès prévus, ses entonnoirs créeront forcément des bouchons