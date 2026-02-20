Politique

Métropolitaines 2026 : 111 candidatures déposées dans les 14 circonscriptions de Lyon

La préfecture du Rhône a enregistré 111 déclarations de candidatures pour les élections métropolitaines de 2026. La campagne officielle débutera le 2 mars, après un tirage au sort public pour l’attribution des panneaux d’affichage.

La phase de dépôt des candidatures pour les élections métropolitaines 2026 est désormais close. Selon la préfecture du Rhône, 111 déclarations ont été enregistrées pour les 14 circonscriptions de la métropole de Lyon.

Conformément au décret de convocation des électeurs, les candidats avaient jusqu’au mardi 17 février à 18 heures pour déposer leur dossier en préfecture.

La campagne électorale officielle débutera lundi 2 mars. À cette date, des emplacements dédiés seront réservés dans chaque commune de la métropole pour l’affichage électoral.

L’ordre d’attribution de ces panneaux a été déterminé par tirage au sort public organisé ce jeudi dans les locaux de la préfecture.

Bruno Bernard (Union de la gauche), Véronique Sarselli (Grand Coeur Lyonnais), Tiffany Joncour (RN-UDR) et Florestan Groult (LFI) sont les seuls à avoir réussi à présenter des listes dans toutes les circonscriptions.

Si la liste des candidats aux métropolitaines est désormais arrêtée, le dépôt des candidatures pour les élections municipales reste en cours. Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au jeudi 26 février à 18 heures.

Tags :

métropolitaines 2026

