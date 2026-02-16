Sécurité : la gauche ne gagnera qu’en regardant la réalité en face

Car l’insécurité ne touche pas tout le monde de la même manière : elle frappe indéniablement d’abord les plus modestes. La montée en puissance d’un narcotrafic de plus en plus organisé et professionnalisé fragilise le vivre-ensemble et pourrit la vie des quartiers populaires.

Faire de la sécurité une priorité n’est pas un reniement pour la gauche. C’est au contraire une exigence profondément progressiste. Jean Jaurès rappelait que "la République doit être sociale ou elle ne sera pas". Elle doit aussi être protectrice.

Garantir à chacune et chacun un cadre de vie digne, permettre à chaque jeune de se construire sereinement quel que soit le quartier où il ou elle grandit, assurer l’égalité réelle devant l’espace public : voilà ce que signifie une politique de sécurité de gauche. Car l’insécurité est toujours une inégalité supplémentaire.

Certains maires de gauche ont montré qu’un autre chemin était possible. À Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, comme Murielle Laurent lorsqu’elle était maire de Feyzin, ont démontré qu’une politique de sécurité globale pouvait être menée sans renoncer à nos valeurs : davantage de présence humaine, de prévention et de médiation, une coopération exigeante avec l’État, un travail patient sur l’aménagement de l’espace public.

Sécuriser sans stigmatiser, protéger sans brutaliser. Autrement dit, refuser à la fois le déni et la surenchère.

Car l’insécurité n’est pas seulement un "ressenti". Elle se manifeste dans les incivilités répétées, le narcotrafic qui s’installe, les commerces fragilisés, les femmes et les hommes qui modifient le chemin de leurs déplacements par crainte. Et ceux qui en souffrent le plus sont précisément celles et ceux que la gauche a toujours eu vocation à défendre.

Pierre Bourdieu rappelait que la première violence est souvent invisible : celle qui limite les possibles et enferme les vies dans des horizons rétrécis. L’insécurité produit exactement cela.

Assumer la question de la sécurité, c’est aussi rappeler les faits. Entre 2007 et 2012, plus de 13 000 postes ont été supprimés dans la police et la gendarmerie sous la présidence de Nicolas Sarkozy, fragilisant durablement la tranquillité publique. Bernard Cazeneuve a ensuite engagé la recréation de près de 9000 postes pour reconstruire ce qui avait été affaibli. Les responsables politiques de droite qui dénoncent aujourd’hui le manque d’effectifs oublient trop souvent cela.

Les caméras peuvent être utiles, notamment pour la dissuasion et pour faciliter les enquêtes a posteriori. Mais elles restent trop souvent inefficaces faute d’entretien, de qualité des images ou de coordination. Elles ne sauraient constituer le cœur d’une politique publique. Une ville apaisée repose d’abord sur la présence humaine, sur des espaces publics entretenus et vivants, sur la prévention, l’engagement associatif, l’accompagnement éducatif et le respect d’une règle commune. Une sanction juste ne s’oppose pas à la solidarité : elle protège d’abord les plus fragiles.

Sans sécurité, il n’y aura ni transition écologique acceptée, ni mixité sociale durable, ni confiance démocratique retrouvée. La philosophe Hannah Arendt rappelait que la politique commence là où les femmes et les hommes peuvent apparaître ensemble dans un espace commun sans peur. La sécurité est donc une condition de la vie démocratique elle-même.

Alors, candidates et candidats de gauche aux élections municipales et métropolitaines, n’ayez plus peur de ce sujet. Montrez que la gauche sait à la fois protéger, apaiser et rassembler. Comme l’écrivait Léon Blum, "gouverner, c’est choisir".

Il est temps de choisir de regarder la réalité en face pour mieux la transformer.

Joris Hadj

Enseignant en université