Jean-Luc Mélenchon (LFI) après la mort de Quentin à Lyon : "C'est nous qui sommes agressés"

Attaquée depuis trois jours, la France Insoumise réplique. Ce dimanche 15 février à Montpellier, Jean-Luc Mélenchon a réalisé une allocution de plus d'une heure durant laquelle il a évoqué la mort de Quentin à Lyon.

"Nous exprimons notre sidération, mais aussi notre empathie et notre compassion pour la famille, pour les proches", a ainsi déclaré le leader insoumis.

Jean-Luc Mélenchon est ensuite revenu sur les accusations formulées contre LFI, que ce soit à propos de la conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon - élément déclencheur de la rixe entre membres de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite qui s'est terminée à quelques rues de l'établissement du 7e arrondissement - ou du soutien appuyé à la Jeune Garde.

"Tous les récits qui ont été faits dans les heures qui ont suivi n'ont aucun rapport avec la réalité", s'est-il d'abord défendu, rappelant notamment que l'AFP avait dans un premier temps annoncé que Quentin avait été poignardé à plusieurs reprises. "C'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion", a poursuivi Jean-Luc Mélenchon, faisant ainsi allusion aux dégradations commises sur plusieurs permanences de députés insoumis dans le week-end.

Selon l'AFP, Quentin aurait été atteint de coups de couteau, elle-même relayant une « source proche de l'enquête ».



Qui ment ? Il n'y a pas l'ombre d'un couteau dans cette histoire. Ces éléments ont nourri la haine, l'esprit de revanche.



La nuit même, 5 de nos permanences… pic.twitter.com/aqyWeRBEfB — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 15, 2026

Furieux d'être qualifié de parti d'extrême-gauche par Emmanuel Macron, le candidat à l'élection présidentielle 2022 a reconnu une proximité "intellectuelle et affective" avec cette dernière, tout en expliquant avoir une grande différence : "Nous croyons aux élections comme moyen de la conquête du pouvoir et pour être plus précis, comme seul moyen de la conquête du pouvoir et de son exercice".

Jean-Luc Mélenchon est attendu à la Bourse du Travail à Lyon le 26 février prochain pour participer au dernier meeting de la candidate LFI aux municipales, la députée Anaïs Belouassa-Cherifi.