Politique

Jean-Luc Mélenchon (LFI) après la mort de Quentin à Lyon : "C'est nous qui sommes agressés" - LyonMag

Ce dimanche 15 février, Jean-Luc Mélenchon a réalisé une allocution suite au décès de Quentin, jeune militant nationaliste à Lyon. S'il a exprimé sa "compassion" pour la famille de l'étudiant isérois, le leader insoumis a également fustigé les critiques subies par LFI.

Attaquée depuis trois jours, la France Insoumise réplique. Ce dimanche 15 février à Montpellier, Jean-Luc Mélenchon a réalisé une allocution de plus d'une heure durant laquelle il a évoqué la mort de Quentin à Lyon.

"Nous exprimons notre sidération, mais aussi notre empathie et notre compassion pour la famille, pour les proches", a ainsi déclaré le leader insoumis.

Jean-Luc Mélenchon est ensuite revenu sur les accusations formulées contre LFI, que ce soit à propos de la conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon - élément déclencheur de la rixe entre membres de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite qui s'est terminée à quelques rues de l'établissement du 7e arrondissement - ou du soutien appuyé à la Jeune Garde.

"Tous les récits qui ont été faits dans les heures qui ont suivi n'ont aucun rapport avec la réalité", s'est-il d'abord défendu, rappelant notamment que l'AFP avait dans un premier temps annoncé que Quentin avait été poignardé à plusieurs reprises. "C'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion", a poursuivi Jean-Luc Mélenchon, faisant ainsi allusion aux dégradations commises sur plusieurs permanences de députés insoumis dans le week-end.

Furieux d'être qualifié de parti d'extrême-gauche par Emmanuel Macron, le candidat à l'élection présidentielle 2022 a reconnu une proximité "intellectuelle et affective" avec cette dernière, tout en expliquant avoir une grande différence : "Nous croyons aux élections comme moyen de la conquête du pouvoir et pour être plus précis, comme seul moyen de la conquête du pouvoir et de son exercice".

Jean-Luc Mélenchon est attendu à la Bourse du Travail à Lyon le 26 février prochain pour participer au dernier meeting de la candidate LFI aux municipales, la députée Anaïs Belouassa-Cherifi.

Tags :

jean-luc mélenchon

LFI

Lynchage de Quentin

avatar
9591foula le 15/02/2026 à 22:39
J6 a écrit le 15/02/2026 à 22h13

Une ligne a été franchie. Ni oubli ni pardon

Qui sème le vent récolte la tempête

avatar
En même temps le 15/02/2026 à 22:39
njoc69 a écrit le 15/02/2026 à 21h27

assume rien et aucun respect !

Que voulez-vous c’est l’age

avatar
Anti gauchosphere le 15/02/2026 à 22:35

Rien de neuf, la gauchosphere et pire encore, l'extrême gauchosphere, c'est le degré zéro de la politique.

avatar
Affaire d'Etat. le 15/02/2026 à 22:24

Je recommande à tous de voir ou revoir, le film " Z " de Costa Gavras.

Où, comment "un petit juge " d'instruction, zélé et indépendant du pouvoir en place, démonte un assassinat politique, les mensonges et manipulations, des complices politiques, pour tenter de s'exonérer de toute responsabilité !

Car oui, je le pense, l'assassinat de Quentin, est un assassinat politique.

avatar
Bernadouche le 15/02/2026 à 22:21

c est jamais de leur faute

avatar
J6 le 15/02/2026 à 22:13

Une ligne a été franchie. Ni oubli ni pardon

avatar
Catalan le 15/02/2026 à 21:44

Poutine dit exactement la même chose avec l Ukraine .

avatar
Chris6969699 le 15/02/2026 à 21:40

"C'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion", a poursuivi Jean-Luc Mélenchon, faisant ainsi allusion aux dégradations commises sur plusieurs permanences de députés insoumis dans le week-end.".

Les pauvres... Ils vont me faire pleurer...

avatar
Louis le Franc le 15/02/2026 à 21:35

factuellement, il a raison .

avatar
Alouf1959 le 15/02/2026 à 21:33

Qui sème le vent récolte la tempête.

avatar
lAutre le 15/02/2026 à 21:29

ce genre d'excuse et de victimisation a toujours été un message venant des fascistes, quelque soit la période de l'histoire ou le pays.
un homme cultivé comme Mélenchon devrait le savoir.

avatar
AntiLFI le 15/02/2026 à 21:27

Comme ceux qu'ils défend : technique de la victilisation. Vivement 2027, qu'il se fasse éclater par les les urnes.

avatar
njoc69 le 15/02/2026 à 21:27

assume rien et aucun respect !

avatar
Hino le 15/02/2026 à 21:10

Les idées de melenchon tuent.

avatar
La montée des extrêmes le 15/02/2026 à 21:08

Il faut tout conflictualiser d'après Mélenchon, quitte à attiser la haine......

