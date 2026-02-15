Faits Divers

Mort de Quentin à Lyon : un rassemblement pour "demander justice" prévu samedi prochain

DR

Suite au décès de Quentin, un militant nationaliste lynché par des membres de l'ultra-gauche, un appel au rassemblement est lancé pour le 21 février afin de "demander justice".

La tension sera-t-elle retombée d'ici samedi 21 février ? C'est le jour choisi par les proches de Quentin pour se rassembler place Jean Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon. A quelques centaines de mètres de là, Quentin était lynché rue Victor Lagrange jeudi soir.

La marche d'hommage est annoncée à 15h pour "honorer notre camarade et ami Quentin", mais aussi pour "demander justice".

Reste à savoir si le rassemblement sera autorisé samedi prochain, compte-tenu du caractère explosif de la situation et des risques de nouveaux affrontements entre membres de l'ultragauche et de l'ultradroite. D'autant que l'appel, également relayé en anglais, pourrait attirer des nationalistes venus de toute l'Europe.

Tags :

audace lyon

Lynchage de Quentin

avatar
J6 le 15/02/2026 à 17:52
du courage a écrit le 15/02/2026 à 16h37

Avec ou sans cagoule tu en sera ?

Couvert car vous et vos copains d'EG essayeront de ruiner ou pire d'intenter à ma vie

avatar
johnny le 15/02/2026 à 17:44

Vu l'endroit de la manif ou rassemblement sa va emmerdé les dealer prostituées ect

avatar
Looool le 15/02/2026 à 17:41
Cyrielle69 a écrit le 15/02/2026 à 17h35

Un jeune homme est mort. Peut-on demander un peu de respect pour lui, pour sa famille?

Rien a foutre

avatar
Cyrielle69 le 15/02/2026 à 17:35

Un jeune homme est mort. Peut-on demander un peu de respect pour lui, pour sa famille?

avatar
J6 le 15/02/2026 à 17:30
2 vitesses a écrit le 15/02/2026 à 16h19

Personne pour condamner cet appel à la violence ?

Rendre hommage n'est pas un appel à la violence

avatar
MEXX1999 le 15/02/2026 à 17:26
2 vitesses a écrit le 15/02/2026 à 16h19

Personne pour condamner cet appel à la violence ?

Demander justice et honorer un jeune homme tué, c'est un appel à la violence pour vous ? Quelle détestable mentalité vous avez pour interpréter les choses de la sorte. 🤢🤮

avatar
Flo48 le 15/02/2026 à 17:14
2 vitesses a écrit le 15/02/2026 à 16h19

Personne pour condamner cet appel à la violence ?

Malheureusement,compte-tenu de la politique actuelle,quand on voit que les délinquants sont plus défendus que les victimes;les gens se sentent obligés de se défendre eux-même,en sachant que ce sera eux qui seront condamnés en cas de problème.Tout ça est du à la population qui élit des dirigeants laxistes!
Ne nous plaignons pas ou votons autrement!

avatar
Allan tartik le 15/02/2026 à 17:00

Le courage de la cagoule décrit mieux que des mots les 2 extrêmes gauche et Droite.
Nous vivons dans l’erreur et le mensonge.

avatar
Looool le 15/02/2026 à 16:48

Ils ont besoin de leurs copains européens. Quel bande de victime

avatar
Fleur bleue le 15/02/2026 à 16:43

Et heureusement qu'ils pourront rendre hommage!
L extrême gauche et les palestiniens fans sont toujours en manif h-24!

avatar
du courage le 15/02/2026 à 16:37
J6 a écrit le 15/02/2026 à 16h26

J'en serais

Avec ou sans cagoule tu en sera ?

avatar
Cagoule du courage le 15/02/2026 à 16:37

Sans cagoule svp soyez courageux

avatar
Zombie le 15/02/2026 à 16:36

Soyez courageux sans cagoule

avatar
Super le 15/02/2026 à 16:32

Après les courageux de l extrêmes gauche voilà les courageux de l extrême droite la revanche
Merci de pas me censurer

avatar
J6 le 15/02/2026 à 16:26

J'en serais

avatar
2 vitesses le 15/02/2026 à 16:19

Personne pour condamner cet appel à la violence ?

avatar
Mdr ! le 15/02/2026 à 16:13

L'extreme-droite n'a jamais gagné dans la rue en France.
Enlève ta cagoule avant de me parler..

avatar
Catalan le 15/02/2026 à 16:05

ca sera interdit officiellement pour risques de troubles, mais surtout parceque la préfecture a peur d être tenue pour responsable ce qui n est pas bon pour la suite de la carrière administrative, donc on tire la couverture.

avatar
Bande de rigolo le 15/02/2026 à 16:00

Alors il y avait du monde ? A part une trentaine de personnes !

avatar
J6 le 15/02/2026 à 15:55

Marre. J'en serais cette fois et les prochaines

avatar
La décadence le 15/02/2026 à 15:55

Demander justice, ce n'est pas faire justice.

Si seulement tout le monde pouvait se calmer...

avatar
Jack's langue le 15/02/2026 à 15:46

Symétrie intéressante avec les messieurs qui font partie d'ICE aux États-Unis. Conclusion : les deux groupes agissent masqués pour éviter des soucis juridiques réels. Quelle époque de merde.

