Mort de Quentin à Lyon : un rassemblement pour "demander justice" prévu samedi prochain

La tension sera-t-elle retombée d'ici samedi 21 février ? C'est le jour choisi par les proches de Quentin pour se rassembler place Jean Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon. A quelques centaines de mètres de là, Quentin était lynché rue Victor Lagrange jeudi soir.
La marche d'hommage est annoncée à 15h pour "honorer notre camarade et ami Quentin", mais aussi pour "demander justice".
Reste à savoir si le rassemblement sera autorisé samedi prochain, compte-tenu du caractère explosif de la situation et des risques de nouveaux affrontements entre membres de l'ultragauche et de l'ultradroite. D'autant que l'appel, également relayé en anglais, pourrait attirer des nationalistes venus de toute l'Europe.
Rendez-vous samedi pour honorer notre camarade Quentin.— Audace Lyon (@AudaceLyon) February 15, 2026
Audace Lyon. pic.twitter.com/ru4oRt0a0h
Un jeune homme est mort. Peut-on demander un peu de respect pour lui, pour sa famille?Signaler Répondre
Rendre hommage n'est pas un appel à la violenceSignaler Répondre
Demander justice et honorer un jeune homme tué, c'est un appel à la violence pour vous ? Quelle détestable mentalité vous avez pour interpréter les choses de la sorte. 🤢🤮Signaler Répondre
Malheureusement,compte-tenu de la politique actuelle,quand on voit que les délinquants sont plus défendus que les victimes;les gens se sentent obligés de se défendre eux-même,en sachant que ce sera eux qui seront condamnés en cas de problème.Tout ça est du à la population qui élit des dirigeants laxistes!Signaler Répondre
Le courage de la cagoule décrit mieux que des mots les 2 extrêmes gauche et Droite.Signaler Répondre
Et heureusement qu'ils pourront rendre hommage!Signaler Répondre
Après les courageux de l extrêmes gauche voilà les courageux de l extrême droite la revancheSignaler Répondre
Personne pour condamner cet appel à la violence ?Signaler Répondre
L'extreme-droite n'a jamais gagné dans la rue en France.Signaler Répondre
ca sera interdit officiellement pour risques de troubles, mais surtout parceque la préfecture a peur d être tenue pour responsable ce qui n est pas bon pour la suite de la carrière administrative, donc on tire la couverture.Signaler Répondre
Alors il y avait du monde ? A part une trentaine de personnes !Signaler Répondre
Demander justice, ce n'est pas faire justice.Signaler Répondre
Symétrie intéressante avec les messieurs qui font partie d'ICE aux États-Unis. Conclusion : les deux groupes agissent masqués pour éviter des soucis juridiques réels. Quelle époque de merde.Signaler Répondre