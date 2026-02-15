Mort de Quentin à Lyon : un rassemblement pour "demander justice" prévu samedi prochain

La tension sera-t-elle retombée d'ici samedi 21 février ? C'est le jour choisi par les proches de Quentin pour se rassembler place Jean Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon. A quelques centaines de mètres de là, Quentin était lynché rue Victor Lagrange jeudi soir.

La marche d'hommage est annoncée à 15h pour "honorer notre camarade et ami Quentin", mais aussi pour "demander justice".

Reste à savoir si le rassemblement sera autorisé samedi prochain, compte-tenu du caractère explosif de la situation et des risques de nouveaux affrontements entre membres de l'ultragauche et de l'ultradroite. D'autant que l'appel, également relayé en anglais, pourrait attirer des nationalistes venus de toute l'Europe.