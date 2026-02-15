"Notre jeunesse mérite mieux que la haine" : Nathalie Perrin-Gilbert réagit après la mort de Quentin

La classe politique lyonnaise continue de réagir après la mort de Quentin, 23 ans, décédé samedi des suites de ses blessures. Le jeune homme avait été violemment agressé jeudi soir dans le 7e arrondissement de Lyon avant de s’effondrer quai Fulchiron. Roué de coups, notamment à la tête, il avait été hospitalisé en état de mort cérébrale.
Dans un communiqué ce dimanche 15 février, Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux municipales, exprime son émotion. "Lyon est en deuil. Le décès de Quentin, roué de coups jusqu’à la mort dans nos rues, nous bouleverse toutes et tous", écrit-elle. L'ancienne maire du 1er arrondissement adresse ses pensées à la famille et aux proches de la victime, saluant également "leur appel au calme alors que les tensions montent dans notre ville".
L’enquête judiciaire se poursuit pour identifier les auteurs de l’agression. "J’ai confiance dans le travail des enquêteurs", affirme Nathalie Perrin-Gilbert.
Au-delà de l’émotion, l’élue appelle à une réflexion collective sur le climat politique et social. "On ne peut attiser la colère, légitimer la brutalité, banaliser l’outrance et feindre la surprise quand la violence explose", estime-t-elle. Elle vise plus largement les responsables politiques, "de tous bords", qu’elle exhorte à "reprendre le chemin de la responsabilité".
Et de conclure : "Notre jeunesse mérite mieux que la haine en héritage".
Effectivement, notre jeunesse mérite mieux que la gauchosphere et ses idées nauséabondes qui tuent .Signaler Répondre
si c'est pour dire ça il vaut mieux qu'elle s'abstienne. Depuis combien de temps on parle d'insécurité dans les rues et transports à Lyon et rien n'est jamais fait tout cela pour ne pas déranger les associations et autres organisme.Signaler Répondre
Surtout ne pas parler de la gauche car elle aura sûrement besoin de faire alliance pour éventuellement poursuivre sa carrière politique.Signaler Répondre
Notre ville mérite que d’accueillir rima Hassan antisémite haineuse ! Doucet a-t-il signé sa défaite ? L’insécurité grandissante a touché le fond ..Signaler Répondre
1 coup de pub, pour tenter de gagner quelques voix de plus pour les municipales..Signaler Répondre
ce qui est intéressant, c’est de voir que des personnes comme cette dame font tout pour discréditer leurs opposants mais quand elle même, maire du 1er, elle n’a rien fait du tout… ce ne sont que des paroles, God bless Quentin et RIPSignaler Répondre
Enfin des êtres humains normaux à gauche. Je salue votre message face à l’obscurantisme et au déversoir de haine qui inonde et cautionne la violence des extrêmes envers notre jeunesse.Signaler Répondre
LIBERTÉ ! ÉGALITÉ ! FRATERNITÉ ! ne sont pas de vains mots, et sont surtout un devoir dans le message initial de tout responsable politique.
Pour une fois, je suis totalement d’accord avec vous, Madame Perrin-Gilbert : aucune compromission avec les valeurs qui portent atteinte à notre République !
Elle a raison, alors qu'elle montre que ses paroles ce n'est pas du pipeau et qu'elle coupe tous liens avec LFI !Signaler Répondre
Mais seulement contre "la haine" ?Signaler Répondre
Si le meurtre avait été commis par un groupe d'extrême-droite, n'aurait-elle alors pas désigné plus volontiers ce dernier groupe politique ?
Cette omission commence à me faire regarder Nathalie Perrin-Gilbert sous un autre oeil...
Si elle est également à chercher le soutien de l'extrême-gauche en essayant de ne pas la froisser par ses déclarations...
Sérieusement, au bout d'un moment, c'est cette compréhension qui autorise moralement et permet les passages à l'acte, et les politiques qui font acte de compréhension, ce n'est plus la peine de croire en eux et de les soutenir...
Notre jeunesse mérite mieux que les personnages politiques actuels...Signaler Répondre