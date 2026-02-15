"Notre jeunesse mérite mieux que la haine" : Nathalie Perrin-Gilbert réagit après la mort de Quentin

La classe politique lyonnaise continue de réagir après la mort de Quentin, 23 ans, décédé samedi des suites de ses blessures. Le jeune homme avait été violemment agressé jeudi soir dans le 7e arrondissement de Lyon avant de s’effondrer quai Fulchiron. Roué de coups, notamment à la tête, il avait été hospitalisé en état de mort cérébrale.

Dans un communiqué ce dimanche 15 février, Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux municipales, exprime son émotion. "Lyon est en deuil. Le décès de Quentin, roué de coups jusqu’à la mort dans nos rues, nous bouleverse toutes et tous", écrit-elle. L'ancienne maire du 1er arrondissement adresse ses pensées à la famille et aux proches de la victime, saluant également "leur appel au calme alors que les tensions montent dans notre ville".

L’enquête judiciaire se poursuit pour identifier les auteurs de l’agression. "J’ai confiance dans le travail des enquêteurs", affirme Nathalie Perrin-Gilbert.

Au-delà de l’émotion, l’élue appelle à une réflexion collective sur le climat politique et social. "On ne peut attiser la colère, légitimer la brutalité, banaliser l’outrance et feindre la surprise quand la violence explose", estime-t-elle. Elle vise plus largement les responsables politiques, "de tous bords", qu’elle exhorte à "reprendre le chemin de la responsabilité".

Et de conclure : "Notre jeunesse mérite mieux que la haine en héritage".