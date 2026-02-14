Lynchage de Quentin à Lyon : Alexandre Dupalais (UDR-RN) demande à Grégory Doucet de s'expliquer sur ses liens avec la Jeune Garde

La Jeune Garde a-t-elle été mêlée de près ou de loin avec le lynchage subi par Quentin jeudi soir quai Fulchiron dans le 5e arrondissement de Lyon ? Selon certains témoignages, notamment issus du collectif Némésis qui manifestait devant Sciences Po Lyon en marge de la vue de l'eurodéputée LFI Rima Hassan, c'était le cas.
De quoi remettre le groupuscule antifa, largement soutenu par les insoumis et leur ancien porte-parole devenu député Raphaël Arnault, dans le viseur de la justice.
Pour le candidat UDR-RN aux élections municipales à Lyon Alexandre Dupalais, les écologistes ont des comptes à rendre pour avoir frayé avec la Jeune Garde. "Je demande à Grégory Doucet des explications publiques sur ses liens avec ces milices qui tuent dans nos rues", l'interpelle l'avocat, qui a exhumé des photos de maires d'arrondissement de Grégory Doucet lors d'évènements ou de manifestations aux côtés de Raphaël Arnault.
Mais aussi cette citation de Mohamed Chihi tirée d'une interview accordée à Rue89Lyon en 2021 concernant le comité contre l’extrême-droite lancé à l'époque par la Ville de Lyon. Comité auquel participait la Jeune Garde Lyon, ainsi que le Planning Familial. Une collaboration exhumée qui aujourd'hui fait jaser.
"La mairie de Lyon 'travaille-t-elle' toujours avec la Jeune Garde ?", s'interroge Alexandre Dupalais.
🔴 Scandale : la mairie de Lyon « travaille-t-elle » toujours avec la Jeune Garde ? Plusieurs élus verts semblent très proches de Raphael Arnault.— Alexandre Dupalais (@a_dupalais) February 14, 2026
Je demande à @Gregorydoucet des explications publiques sur ses liens avec ces milices qui tuent dans nos rues. pic.twitter.com/qs5n4oD38a
En juin dernier, lorsque la dissolution de la Jeune Garde avait été prononcée, la gauche lyonnaise avait été très virulente à l'encontre de Gérald Darmanin, qui avait initié la procédure en tant que ministre de l'Intérieur. "Ta chute viendra. Et l’Histoire n’aura pour toi que mépris et déshonneur", écrivait le député du Rhône Abdelkader Lahmar.
"C'est un recul de plus pour notre histoire commune dans un monde de paix. Ce parti "Les Républicains" est un danger pour notre République", réagissait l'écologiste Benjamin Badouard, tandis que le sénateur écologiste Thomas Dossus fustigeait "cette volonté de mettre au même niveau les groupuscules d'extrême droite et les antifascistes".
Et pourquoi aucun journaliste ne souligne la provocation incalculable d’une extrême droite qui se pavane devant Science Po, sise en l’ancien quartier général de Klaus Barbie et de la Gestapo ?Signaler Répondre
J'apprends avec retard le décès de Quentin, désolé pour le précédent message... Soutien à sa famille et condamnation pour les assassins.Signaler Répondre
"" c'est un travail que nous menons avec des associations très investies sur ces combats, comme la jeune garde et d'(autres structures" Mohamed Chihi
Les paroles s'envolent LES ECRITS RESTENT !!!!!!
pourquoi il n a non seulement des liens avec l 'extréme droite mais il est tout simplement l 'extréme droite tendance Ciotti-Zemmour , la pire .Signaler Répondre
... de l’intervention de Coquerel qui parle de "ratonnades" depuis de nombreuses années à Lyon sans que la police n'intervienne ou que les médias en parlent ? Ça me rappelle Tondelier qui parlait aussi de ratonnades à Hénin-Beaumont sans que les médias n'en aient jamais parlé. Pourtant, les médias sont prompts à relever le moindre pas de travers de l'extrême-droite et à excuser les pires horreurs de l'extrême-gauche. Quelle honte de voir les auteurs accusés leurs victimes pour ne pas assumer leurs responsabilités. Et quand on pense que grâce au "barrage républicain", le co-fondateur de la jeune garde a été parachuté et élu député dans le Vaucluse. Mais qui a voté pour lui ??? Hélas, des bienpensants vraiment bien sous tous rapports mais complètement décérébrés.Signaler Répondre
Qu'il s'agisse des nervis d'extrême-gauche, ou de ceux d'extrême-droite, le gâchis est le même des deux côtés... Ce sont au fond les mêmes cinglés, la même haine et la même violence ! Je souhaite à Quentin de se rétablir coûte que coûte et le mieux possible, car c'est là qu'est l'essentiel .Signaler Répondre
Pour les sinistres individus impliqués dans cette agression lamentable, j'espère qu'ils en seront punis de façon exemplaire.
Il ne répondra que par une attaque sur les militants identitaires, certainement pas à la question...Signaler Répondre
Quand je vote pour des municipales, c'est pas pas pour qu'il s'occupe des minorités idiotes, sans but dans une villeSignaler Répondre