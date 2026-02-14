Lynchage de Quentin à Lyon : Alexandre Dupalais (UDR-RN) demande à Grégory Doucet de s'expliquer sur ses liens avec la Jeune Garde

La Jeune Garde a-t-elle été mêlée de près ou de loin avec le lynchage subi par Quentin jeudi soir quai Fulchiron dans le 5e arrondissement de Lyon ? Selon certains témoignages, notamment issus du collectif Némésis qui manifestait devant Sciences Po Lyon en marge de la vue de l'eurodéputée LFI Rima Hassan, c'était le cas.

De quoi remettre le groupuscule antifa, largement soutenu par les insoumis et leur ancien porte-parole devenu député Raphaël Arnault, dans le viseur de la justice.

Pour le candidat UDR-RN aux élections municipales à Lyon Alexandre Dupalais, les écologistes ont des comptes à rendre pour avoir frayé avec la Jeune Garde. "Je demande à Grégory Doucet des explications publiques sur ses liens avec ces milices qui tuent dans nos rues", l'interpelle l'avocat, qui a exhumé des photos de maires d'arrondissement de Grégory Doucet lors d'évènements ou de manifestations aux côtés de Raphaël Arnault.

Mais aussi cette citation de Mohamed Chihi tirée d'une interview accordée à Rue89Lyon en 2021 concernant le comité contre l’extrême-droite lancé à l'époque par la Ville de Lyon. Comité auquel participait la Jeune Garde Lyon, ainsi que le Planning Familial. Une collaboration exhumée qui aujourd'hui fait jaser.

"La mairie de Lyon 'travaille-t-elle' toujours avec la Jeune Garde ?", s'interroge Alexandre Dupalais.

🔴 Scandale : la mairie de Lyon « travaille-t-elle » toujours avec la Jeune Garde ? Plusieurs élus verts semblent très proches de Raphael Arnault.



Je demande à @Gregorydoucet des explications publiques sur ses liens avec ces milices qui tuent dans nos rues. pic.twitter.com/qs5n4oD38a — Alexandre Dupalais (@a_dupalais) February 14, 2026

En juin dernier, lorsque la dissolution de la Jeune Garde avait été prononcée, la gauche lyonnaise avait été très virulente à l'encontre de Gérald Darmanin, qui avait initié la procédure en tant que ministre de l'Intérieur. "Ta chute viendra. Et l’Histoire n’aura pour toi que mépris et déshonneur", écrivait le député du Rhône Abdelkader Lahmar.

"C'est un recul de plus pour notre histoire commune dans un monde de paix. Ce parti "Les Républicains" est un danger pour notre République", réagissait l'écologiste Benjamin Badouard, tandis que le sénateur écologiste Thomas Dossus fustigeait "cette volonté de mettre au même niveau les groupuscules d'extrême droite et les antifascistes".