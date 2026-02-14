Trafic perturbé près de Lyon ce dimanche : une battue aux sangliers impacte l’A46

La circulation sera perturbée ce dimanche 15 février sur l’autoroute A46 au sud de Lyon. Par arrêté préfectoral, la préfecture du Rhône a décidé de fermer temporairement certaines bretelles de l’échangeur n°15 (Saint-Symphorien-d’Ozon) dans le sens Paris → Marseille.

Cette mesure intervient dans le cadre d’une battue administrative destinée à détruire des sangliers sur la commune de Marennes.

Entre 7h et 16h, seront fermées la bretelle d’entrée n°15 en direction de Marseille et la bretelle de sortie n°15 dans ce même sens.

La circulation sur l’axe principal de l’A46 ne sera pas interrompue, mais les accès à l’échangeur seront neutralisés afin de sécuriser l’opération.

Les automobilistes souhaitant rejoindre l’A46 en direction de Marseille devront passer par l’échangeur de Corbas via la RD301.

Ceux qui comptaient sortir à Saint-Symphorien-d’Ozon devront emprunter la sortie n°14, puis rejoindre Corbas par la RD301 avant de poursuivre leur itinéraire.

La signalisation temporaire sera mise en place par les Autoroutes du Sud de la France (ASF/Vinci Autoroutes).

Selon l’arrêté préfectoral, l’opération vise à prévenir les dégâts causés par des sangliers sur la commune de Marennes. Les battues administratives sont encadrées par les services de l’État et conduites par des lieutenants de louveterie.

Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à adapter leur trajet en conséquence.