Bassin lyonnais : plusieurs fermetures sur les routes cette semaine

A43

L'A43 sera fermée sur la commune de Bron, dans le sens ouest/est entre le nœud des Essarts et la porte des Alpes ce mardi 27 septembre de 21h à 6h.

Fermeture également de cette autoroute toujours à Bron, dans le sens est/ouest entre la porte des Alpes et le nœud des Essarts ce mercredi et jeudi de 21h à 6h.

A46

L’A46 nord est aussi concernée par une fermeture dans le sens nord/sud, idem pour l'A466 en ouest/est sur la commune de Quincieux, entre le nœuds de Anse et le nœud des Echets, ce mardi de 21h à 6h.

À noter aussi la fermeture de l'A46 nord dans le sens sud/nord et de L'A466 en est /ouest sur la commune de Mionnay, entre le nœud des Echets et le nœuds de Anse ce mercredi et jeudi en nocturne de 21h à 6h.

Enfin, la RD 383 sera fermée sur la commune de Villeurbanne dans le sens nord/sud, entre le nœud de Croix luizet de le nœud des essarts mardi, mercredi et jeudi de 21h à 6h.