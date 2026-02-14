Faits Divers

Lynché jeudi à Lyon, Quentin est mort

Lynché jeudi à Lyon, Quentin est mort

Dans un état critique depuis sa violente agression jeudi soir dans le 5e arrondissement de Lyon, Quentin est décédé ce samedi. Le jeune homme de 23 ans n'a pas survécu à ses graves blessures.

Quentin n'aura pas survécu. Dans un état critique depuis jeudi soir et son lynchage subi quai Fulchiron dans le 5e arrondissement de Lyon, le jeune militant nationaliste est décédé à l'hôpital. Ses proches avaient révélé qu'il était déjà en état de mort cérébrale.

L'enquête ouverte initialement pour violences aggravées va prendre une autre tournure. Elle se poursuit désormais pour coups mortels aggravés, en plus des violences aggravées par trois circonstances.

Pour le moment, les circonstances de son agression sont encore floues, car les versions divergent.

La famille de l'étudiant en mathématiques originaire du Nord-Isère nie le fait qu'il faisait partie du service d'ordre du collectif Némésis, qui manifestait jeudi en marge de la conférence donnée par l'eurodéputée Rima Hassan à Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement. Une version pourtant maintenue par le collectif féministe identitaire.

Aucune interpellation n'a pour le moment été menée, même si Alice Cordier et d'autres membres de Némésis ont déclaré que des membres de la Jeune Garde étaient impliqués.

Tags :

Lynchage de Quentin

0-50 sur 64 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
pode le 14/02/2026 à 22:18
HUG69003 a écrit le 14/02/2026 à 22h02

Renseignez vous avant de propager des fausses infos, de plus les images d'un riverain avec son téléphone montrent clairement un lynchage (TF1 les a diffusé également dans son 20H en ouverture).

le riverain qui a filmé dit clairement qu'il y avait deux groupes face à face d'une vingtaine de personnes chacun.
les images diffusées montrent la fin de la bataille rangée des extrêmes des deux bords...

Signaler Répondre
avatar
Marius69 le 14/02/2026 à 22:17

La vidéo montre un tel déferlement de haine et de violence....mais dans quel monde vit-on ? Qu'est devenue notre belle France ?
RIP Quentin , que justice soit faite .

Signaler Répondre
avatar
HUG69003 le 14/02/2026 à 22:02
stop au matrixage Bolloré a écrit le 14/02/2026 à 21h40

D'après ses camarades de Luminis, le jeune Quentin était membre de la mouvance NR (GUD et affidés) et semble t'il a eu un malaise après avoir participé a une bataille rangée..
Une bagarre en groupe en mode hooligan avec probablement des armes des deux cotés, c'est très différent d'un lynchage

Renseignez vous avant de propager des fausses infos, de plus les images d'un riverain avec son téléphone montrent clairement un lynchage (TF1 les a diffusé également dans son 20H en ouverture).

Signaler Répondre
avatar
Navalny, Quentin... le 14/02/2026 à 21:52

La Gauche Tue !

Signaler Répondre
avatar
tout a fait le 14/02/2026 à 21:46
Bellota a écrit le 14/02/2026 à 21h04

La peinture tue ?

Loic Le Priol (GUD) a assassiné le rugbyman Arumburu d'une balle dans le dos pour s'être interposé verbalement lors d'une agression raciste..
On peut dire que la mouvance NR (GUD/Bastion Social/Lyon Populaire) qui assure régulièrement les services d'ordres de Némésis tue.
CQFD
Ce n'est pas pour rien que la DGSI les surveille de près.

Signaler Répondre
avatar
stop au matrixage Bolloré le 14/02/2026 à 21:40
Mais ??? a écrit le 14/02/2026 à 21h13

Sont attaquées avec de la peinture ??!
Mais vous rigolez ou quoi ??
Ce n’est pas avec de la peinture que ce jeune Quentin a été attaqué, lui …
C’est terrible …
Mais ne mélangez pas tout … Un collectif révolutionnaire qui prône ouvertement la violence pour arriver à ses fins + des décérébrés prêts à tout gober vs un partie qui condamne et respecte ce qu’on appelle l’ordre républicain …
De plus le nb de ces représentants, fichés S ou pas, n’est vraiment pas le même
(Et avant le déluge d’injures, je ne suis pas RN),

D'après ses camarades de Luminis, le jeune Quentin était membre de la mouvance NR (GUD et affidés) et semble t'il a eu un malaise après avoir participé a une bataille rangée..
Une bagarre en groupe en mode hooligan avec probablement des armes des deux cotés, c'est très différent d'un lynchage

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 14/02/2026 à 21:31

RIP Quentin..
Mort parce qu'il aimait son pays..

Comme déjà dit ni oubli , ni pardon envers ces lâches.
Tout se paie dans la vie.

Signaler Répondre
avatar
Braaavooo le 14/02/2026 à 21:22
Mais ??? a écrit le 14/02/2026 à 21h13

Sont attaquées avec de la peinture ??!
Mais vous rigolez ou quoi ??
Ce n’est pas avec de la peinture que ce jeune Quentin a été attaqué, lui …
C’est terrible …
Mais ne mélangez pas tout … Un collectif révolutionnaire qui prône ouvertement la violence pour arriver à ses fins + des décérébrés prêts à tout gober vs un partie qui condamne et respecte ce qu’on appelle l’ordre républicain …
De plus le nb de ces représentants, fichés S ou pas, n’est vraiment pas le même
(Et avant le déluge d’injures, je ne suis pas RN),

Bravo merci de remettre à leur place les fachos de gauche qui pronent impunément la violence : il faut dissoudre le mouvement antifa et traîner LFI en justice. Je ne suis pas non plus d'extrême droite !

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 14/02/2026 à 21:21
Mais ??? a écrit le 14/02/2026 à 21h13

Sont attaquées avec de la peinture ??!
Mais vous rigolez ou quoi ??
Ce n’est pas avec de la peinture que ce jeune Quentin a été attaqué, lui …
C’est terrible …
Mais ne mélangez pas tout … Un collectif révolutionnaire qui prône ouvertement la violence pour arriver à ses fins + des décérébrés prêts à tout gober vs un partie qui condamne et respecte ce qu’on appelle l’ordre républicain …
De plus le nb de ces représentants, fichés S ou pas, n’est vraiment pas le même
(Et avant le déluge d’injures, je ne suis pas RN),

je suis bien d'accord, si némésis, le collectif pronant la violence, que vous évoquez, n'avait pas chercher à perturber la conférence de sciences-pot, rien n'aurait dégénérer !
MAIS
les coupables sont les personnes qui ont frapper Quentin, pas celles qui l'ont embrigader dans un groupe haineux, vous mélangez tout !

Signaler Répondre
avatar
Loool le 14/02/2026 à 21:20

La jeune garde est le bras armé de LFI. Mélenchon en a toujours dit du bien

Signaler Répondre
avatar
J6 le 14/02/2026 à 21:19
La guerre civile en charge a écrit le 14/02/2026 à 20h51

De nombreuses permanences de LFI PS écologiste et PCF, partout en France, sont attaquées avec de la peinture voilà le résultat de banaliser la présence de l’extrême droite dans le paysage politique

Pour l'instant c'est que de la peinture...ne vous plaignez pas. C'est bien la gauche qui a provoqué le chaos...

Signaler Répondre
avatar
Bidule le 14/02/2026 à 21:16

Archenault, t'es fier de toi ?

Signaler Répondre
avatar
Mais ??? le 14/02/2026 à 21:13
La guerre civile en charge a écrit le 14/02/2026 à 20h51

De nombreuses permanences de LFI PS écologiste et PCF, partout en France, sont attaquées avec de la peinture voilà le résultat de banaliser la présence de l’extrême droite dans le paysage politique

Sont attaquées avec de la peinture ??!
Mais vous rigolez ou quoi ??
Ce n’est pas avec de la peinture que ce jeune Quentin a été attaqué, lui …
C’est terrible …
Mais ne mélangez pas tout … Un collectif révolutionnaire qui prône ouvertement la violence pour arriver à ses fins + des décérébrés prêts à tout gober vs un partie qui condamne et respecte ce qu’on appelle l’ordre républicain …
De plus le nb de ces représentants, fichés S ou pas, n’est vraiment pas le même
(Et avant le déluge d’injures, je ne suis pas RN),

Signaler Répondre
avatar
Mépris et arrogance le 14/02/2026 à 21:09
Laisse le drapeau français tranquille a écrit le 14/02/2026 à 20h29

Pourquoi vous utiliser le drapeau français avec une image d’un jeune suite un fait divers ce jeune n’êtes pas un militaire mort pour la France en front
Honte à ceux veule salaire ce drapeau de la révolution française et nos 3 couleurs
Les médias doivent faire attention à ceux que vous relier

C'est à l'occasion de ce type de drame abominable que l'on voit les mentalités abjectes comme la votre s'exprimer.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 14/02/2026 à 21:04
La guerre civile en charge a écrit le 14/02/2026 à 20h51

De nombreuses permanences de LFI PS écologiste et PCF, partout en France, sont attaquées avec de la peinture voilà le résultat de banaliser la présence de l’extrême droite dans le paysage politique

La peinture tue ?

Signaler Répondre
avatar
RN69 le 14/02/2026 à 21:03

Soutien à la famille de Quentin. Étudiant en mathematiques, ce jeune aimait la France, ce qui est insupportable pour la gauche. Une gauche violente qui qualifie d’extrème droite et maintenant tue ceux qui ose défendre la France...

Signaler Répondre
avatar
Markland le 14/02/2026 à 20:55

La vidéo est effroyable. J'espère que la dizaine de fascistes qui ont participer à donner des coups finiront leur vie en prison.

Le jeu est fini pour les antifas.

Signaler Répondre
avatar
Ouvrez les yeux le 14/02/2026 à 20:54
Yeltsin Shalom a écrit le 14/02/2026 à 20h48

Oh la !
Vous vous méprenez mon grand !

Ce qui est scandaleux c’est le racisme , nationalisme , même pour etre très juste c’est puni par la loi
Alors n’inverse pas la chaîne de valeur !

Courage à sa famille et entourage

Demander moins d'immigration, ce n'est pas être raciste.

Signaler Répondre
avatar
Ce soir... le 14/02/2026 à 20:53

Ce soir, une maman, un papa, des frères, des sœurs, une famille pleure Quentin.

Je leur présente toutes mes condoléances et les assure de mon soutien.

Ce soir, les Frères et Sœurs Patriotes de Quentin, pleurent.
Demain, nous irons tous dans les urnes, pour neutraliser les complices politiques, des milices islamo-gauchistes.

Ces complices politiques, ce sont la macronie, les islamogauchistes, le modem et les LR.
Des complices qui, lors des législatives de 2024 se sont alliés pour permettre l'élection d'un député, du créateur de cette milice, dont des membres ont assassiné Quentin.

Je ne connaissais pas Quentin.
Mais, son assassinat me retourne le cœur et l'âme, depuis que j'ai appris son lynchage.
Ce soir, je pleure un frère.

Signaler Répondre
avatar
La guerre civile en charge le 14/02/2026 à 20:51

De nombreuses permanences de LFI PS écologiste et PCF, partout en France, sont attaquées avec de la peinture voilà le résultat de banaliser la présence de l’extrême droite dans le paysage politique

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 14/02/2026 à 20:50

évidemment la gauche va faire profil bas jusqu'au élections municipales car ce drame est catastrophique pour son image et les autres vont évidemment appuyer la ou ca fait mal

Signaler Répondre
avatar
Yeltsin Shalom le 14/02/2026 à 20:48
Français et son histoire a écrit le 14/02/2026 à 20h28

honte à rima / LFI et ses gens qui la suive, c'est pas normal ce genre de comportement en France.

Oh la !
Vous vous méprenez mon grand !

Ce qui est scandaleux c’est le racisme , nationalisme , même pour etre très juste c’est puni par la loi
Alors n’inverse pas la chaîne de valeur !

Courage à sa famille et entourage

Signaler Répondre
avatar
et surtout le 14/02/2026 à 20:48
Laisse le drapeau français tranquille a écrit le 14/02/2026 à 20h29

Pourquoi vous utiliser le drapeau français avec une image d’un jeune suite un fait divers ce jeune n’êtes pas un militaire mort pour la France en front
Honte à ceux veule salaire ce drapeau de la révolution française et nos 3 couleurs
Les médias doivent faire attention à ceux que vous relier

Il faudrait un peu respecter l'orthographe hein !

Signaler Répondre
avatar
Fabien le 14/02/2026 à 20:43

Les leaders de l'extrême gauche lyonnaise que sont les Doucet, Bernard, Bagnon, Monot devront répondre !

Signaler Répondre
avatar
République forte! le 14/02/2026 à 20:43
Laisse le drapeau français tranquille a écrit le 14/02/2026 à 20h29

Pourquoi vous utiliser le drapeau français avec une image d’un jeune suite un fait divers ce jeune n’êtes pas un militaire mort pour la France en front
Honte à ceux veule salaire ce drapeau de la révolution française et nos 3 couleurs
Les médias doivent faire attention à ceux que vous relier

Commentaire absolument ridicule. La gauche crache sur le drapeau français depuis des décennies, arborer les trois couleurs sur ses vêtements est même signe pour elle de fascisme. C'est dire.

Signaler Répondre
avatar
bullit le 14/02/2026 à 20:41

Repose en paix 🙏 QUENTIN et toutes mes condoléances 💐 a toutes sa famille est amis j’espère qu’ils trouveront les lâches qui l’ont et lynchées ceci est un assassinat et ils méritent une peine de 20 ans

Signaler Répondre
avatar
Aulas complice! le 14/02/2026 à 20:34
La gauche en dehors de la République! a écrit le 14/02/2026 à 20h22

Une bonne partie de la gauche a quitté la République depuis longtemps, un barrage républicain doit désormais être élevé contre la gauche.
Vive la République, vive la France!

L'alliance des droites devient indispensable, le refus d'Aulas à Lyon est abject!

Signaler Répondre
avatar
Laisse le drapeau français tranquille le 14/02/2026 à 20:29

Pourquoi vous utiliser le drapeau français avec une image d’un jeune suite un fait divers ce jeune n’êtes pas un militaire mort pour la France en front
Honte à ceux veule salaire ce drapeau de la révolution française et nos 3 couleurs
Les médias doivent faire attention à ceux que vous relier

Signaler Répondre
avatar
Français et son histoire le 14/02/2026 à 20:28

honte à rima / LFI et ses gens qui la suive, c'est pas normal ce genre de comportement en France.

Signaler Répondre
avatar
Triste trop con le 14/02/2026 à 20:28

Faits divers idiot qui se termine en crime et mort d'homme
Il faut que la classe politique responsable , stoppe le carnage en vu avec les meetings des irresponsable
Courage aux familles et à la France

Signaler Répondre
avatar
La gauche en dehors de la République! le 14/02/2026 à 20:22

Une bonne partie de la gauche a quitté la République depuis longtemps, un barrage républicain doit désormais être élevé contre la gauche.
Vive la République, vive la France!

Signaler Répondre
avatar
Assassinat politique. le 14/02/2026 à 20:21

L'assassinat de Quentin, commis par des miliciens islamo-gauchistes, est un assassinat politique.
Oui, assassinat politique !!!

Ces raclures de miliciens islamo-gauchistes, ont tendu un guet-apens à Quentin, pour le tuer.
Frappé à terre, sur la tête, ils l'ont tué.

Ces miliciens islamo-gauchistes et les racailles, sont protégés par le pouvoir en place, sèment la terreur et tuent à Lyon.

Je prie pour Quentin, sa maman, son papa, sa famille et ses Frères Patriotes.

Je ne me fais aucune illusion, sur la clémence de la justice, envers les miliciens qui ont commis cet assassinat politique.

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 14/02/2026 à 20:16

Condoléances à la famille ! le LFI et Rima Hassan et sa haine out !

Signaler Répondre
avatar
Répugnant. le 14/02/2026 à 20:14
Viva la muerte, qu'ils disaient.. a écrit le 14/02/2026 à 19h41

Le groupe Luminis (reconstitution du groupe disssous Bastion Social), qui se revendique fièrement fasciste et raciste publie des communiqués ou ils disent que Quentin étaient un de leurs militants, et qu'il aurait dit "on remet ça les gars ?' après la bagarre
ça correspond tout de suite moins au narratif du gentil garçon catholique non violent que la fachosphère essaie de pousser depuis hier..

Si je vous comprends bien et selon vos dires qui restent à vérifier, Quentin a mérité sa mort. C’est parfaitement répugnant.

Signaler Répondre
avatar
Bertrand kanta le 14/02/2026 à 20:12

RIP Quentin paix à ton âme 🙏

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 14/02/2026 à 20:11
Viva la muerte, qu'ils disaient.. a écrit le 14/02/2026 à 19h41

Le groupe Luminis (reconstitution du groupe disssous Bastion Social), qui se revendique fièrement fasciste et raciste publie des communiqués ou ils disent que Quentin étaient un de leurs militants, et qu'il aurait dit "on remet ça les gars ?' après la bagarre
ça correspond tout de suite moins au narratif du gentil garçon catholique non violent que la fachosphère essaie de pousser depuis hier..

La gauchosphere s'enfonce, s'enfonce.....la gauchosphere tue !

Signaler Répondre
avatar
Les visages des tueurs le 14/02/2026 à 20:10

J espère la diffusion massive des noms et visages des tueurs

Signaler Répondre
avatar
jesaistoutmoi le 14/02/2026 à 20:01

Ras-le-bol des fascistes d'extrême gauche qui veulent dicter à tous ce qu'il faut dire et penser

Signaler Répondre
avatar
Lug le 14/02/2026 à 19:59

L'extrême-gauche tue, elle ne supporte pas qu'on conteste son idéologie.
Qu'attend-on pour dissoudre cette "Jeune-Garde" de fascistes rouges, et d'arrêter les assassins de Quentin, parmi lesquels se trouverait un Assistant parlementaire d'un Député LFI selon des informations récurrentes ! Et qu'on ne prétende pas à l'absence de collusion entre la "Jeune-Garde" et LFI, c'est totalement évident, l'une étant la Milice de l'autre, au point qu'il faut se demander s'il ne faut pas dissoudre les deux organisations en même temps...

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 14/02/2026 à 19:59
Viva la muerte, qu'ils disaient.. a écrit le 14/02/2026 à 19h41

Le groupe Luminis (reconstitution du groupe disssous Bastion Social), qui se revendique fièrement fasciste et raciste publie des communiqués ou ils disent que Quentin étaient un de leurs militants, et qu'il aurait dit "on remet ça les gars ?' après la bagarre
ça correspond tout de suite moins au narratif du gentil garçon catholique non violent que la fachosphère essaie de pousser depuis hier..

Ce n'est pas très joli joli de faire parler les personnes décédées pour leur faire dire n'importe quoi...

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 14/02/2026 à 19:59
Viva la muerte, qu'ils disaient.. a écrit le 14/02/2026 à 19h41

Le groupe Luminis (reconstitution du groupe disssous Bastion Social), qui se revendique fièrement fasciste et raciste publie des communiqués ou ils disent que Quentin étaient un de leurs militants, et qu'il aurait dit "on remet ça les gars ?' après la bagarre
ça correspond tout de suite moins au narratif du gentil garçon catholique non violent que la fachosphère essaie de pousser depuis hier..

Des gens de confiance assurément.

Signaler Répondre
avatar
Forêt-Noire le 14/02/2026 à 19:53
Viva la muerte, qu'ils disaient.. a écrit le 14/02/2026 à 19h41

Le groupe Luminis (reconstitution du groupe disssous Bastion Social), qui se revendique fièrement fasciste et raciste publie des communiqués ou ils disent que Quentin étaient un de leurs militants, et qu'il aurait dit "on remet ça les gars ?' après la bagarre
ça correspond tout de suite moins au narratif du gentil garçon catholique non violent que la fachosphère essaie de pousser depuis hier..

Quand vous affirmez quelque chose mettez les sources qui vont avec pour donner de la crédibilité à vos arguments, merci !

Signaler Répondre
avatar
Sebastien Deyzieu, pas des ailes.. le 14/02/2026 à 19:48
Bellota a écrit le 14/02/2026 à 19h35

Non ce n’est pas un fait divers comme un autre
Comment osez-vous ?
C’est un acte de guerre civile

Apparemment, il faisait partie du groupuscule fasciste Luminis, reconstitution du groupe dissous et violent Bastion Social.
(allez voir leur twitter, ils revendiquent ce Quentin comme un de leurs militants..)
Ce groupe prône la violence, affirme explicitement détester la démocratie et se revendique des idées de Mussolini..
La guerre civile, comme vous dites, ça fait des décennies que cette mouvance groupusculaire essaie de la provoquer....

Signaler Répondre
avatar
La bête immonde le 14/02/2026 à 19:48
Un fait divers comme un autre a écrit le 14/02/2026 à 19h22

C’est un faits divers comme un autre Lyonmag fait des tonnes sur ce sujet il y aura pas une enquête les personnes responsables seront jugé voilà passer à autre sujets

Ce lynchage à mort n'est pas un fait divers comme les autres en revanche votre réaction est une infection abjecte comme les autres qui viennent de la gauche sectaire et extrémiste.

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 14/02/2026 à 19:48

Les fafs de la Jeune Garde et de LFI tuent et sont des meurtriers, leur vrai visage, la lâcheté, le manque de courage (cagoulés et a 10 sur un mec seul) et la collaboration avec l'islamisme.

Paix à son âme à Quentin, reposes en paix.

Faut que la police trouvent les responsables et qu'ils répondent de tout ça.

Signaler Répondre
avatar
Vgliy le 14/02/2026 à 19:42

Lfi jeune garde complices

Signaler Répondre
avatar
Viva la muerte, qu'ils disaient.. le 14/02/2026 à 19:41
fatboy a écrit le 14/02/2026 à 19h33

Nommez les fascistes ou racistes, vous pourrez les tuer sans gêne

Le groupe Luminis (reconstitution du groupe disssous Bastion Social), qui se revendique fièrement fasciste et raciste publie des communiqués ou ils disent que Quentin étaient un de leurs militants, et qu'il aurait dit "on remet ça les gars ?' après la bagarre
ça correspond tout de suite moins au narratif du gentil garçon catholique non violent que la fachosphère essaie de pousser depuis hier..

Signaler Répondre
avatar
cri69 le 14/02/2026 à 19:41

la rima a un mort sur la conscience ../ enfin si elle en a une

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 14/02/2026 à 19:39

Extrême droite ,extrême gauche, essayer pour une fois de mettre vos divergences de côté, rien ne justifier la mort d un jeune homme.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 14/02/2026 à 19:35
Un fait divers comme un autre a écrit le 14/02/2026 à 19h22

C’est un faits divers comme un autre Lyonmag fait des tonnes sur ce sujet il y aura pas une enquête les personnes responsables seront jugé voilà passer à autre sujets

Non ce n’est pas un fait divers comme un autre
Comment osez-vous ?
C’est un acte de guerre civile

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.