Lynché jeudi à Lyon, Quentin est mort

Quentin n'aura pas survécu. Dans un état critique depuis jeudi soir et son lynchage subi quai Fulchiron dans le 5e arrondissement de Lyon, le jeune militant nationaliste est décédé à l'hôpital. Ses proches avaient révélé qu'il était déjà en état de mort cérébrale.
L'enquête ouverte initialement pour violences aggravées va prendre une autre tournure. Elle se poursuit désormais pour coups mortels aggravés, en plus des violences aggravées par trois circonstances.
Pour le moment, les circonstances de son agression sont encore floues, car les versions divergent.
La famille de l'étudiant en mathématiques originaire du Nord-Isère nie le fait qu'il faisait partie du service d'ordre du collectif Némésis, qui manifestait jeudi en marge de la conférence donnée par l'eurodéputée Rima Hassan à Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement. Une version pourtant maintenue par le collectif féministe identitaire.
Aucune interpellation n'a pour le moment été menée, même si Alice Cordier et d'autres membres de Némésis ont déclaré que des membres de la Jeune Garde étaient impliqués.
le riverain qui a filmé dit clairement qu'il y avait deux groupes face à face d'une vingtaine de personnes chacun.Signaler Répondre
les images diffusées montrent la fin de la bataille rangée des extrêmes des deux bords...
La vidéo montre un tel déferlement de haine et de violence....mais dans quel monde vit-on ? Qu'est devenue notre belle France ?Signaler Répondre
RIP Quentin , que justice soit faite .
Renseignez vous avant de propager des fausses infos, de plus les images d'un riverain avec son téléphone montrent clairement un lynchage (TF1 les a diffusé également dans son 20H en ouverture).Signaler Répondre
La Gauche Tue !Signaler Répondre
Loic Le Priol (GUD) a assassiné le rugbyman Arumburu d'une balle dans le dos pour s'être interposé verbalement lors d'une agression raciste..Signaler Répondre
On peut dire que la mouvance NR (GUD/Bastion Social/Lyon Populaire) qui assure régulièrement les services d'ordres de Némésis tue.
CQFD
Ce n'est pas pour rien que la DGSI les surveille de près.
D'après ses camarades de Luminis, le jeune Quentin était membre de la mouvance NR (GUD et affidés) et semble t'il a eu un malaise après avoir participé a une bataille rangée..Signaler Répondre
Une bagarre en groupe en mode hooligan avec probablement des armes des deux cotés, c'est très différent d'un lynchage
RIP Quentin..Signaler Répondre
Mort parce qu'il aimait son pays..
Comme déjà dit ni oubli , ni pardon envers ces lâches.
Tout se paie dans la vie.
Bravo merci de remettre à leur place les fachos de gauche qui pronent impunément la violence : il faut dissoudre le mouvement antifa et traîner LFI en justice. Je ne suis pas non plus d'extrême droite !Signaler Répondre
je suis bien d'accord, si némésis, le collectif pronant la violence, que vous évoquez, n'avait pas chercher à perturber la conférence de sciences-pot, rien n'aurait dégénérer !Signaler Répondre
MAIS
les coupables sont les personnes qui ont frapper Quentin, pas celles qui l'ont embrigader dans un groupe haineux, vous mélangez tout !
La jeune garde est le bras armé de LFI. Mélenchon en a toujours dit du bienSignaler Répondre
Pour l'instant c'est que de la peinture...ne vous plaignez pas. C'est bien la gauche qui a provoqué le chaos...Signaler Répondre
Archenault, t'es fier de toi ?Signaler Répondre
Sont attaquées avec de la peinture ??!Signaler Répondre
Mais vous rigolez ou quoi ??
Ce n’est pas avec de la peinture que ce jeune Quentin a été attaqué, lui …
C’est terrible …
Mais ne mélangez pas tout … Un collectif révolutionnaire qui prône ouvertement la violence pour arriver à ses fins + des décérébrés prêts à tout gober vs un partie qui condamne et respecte ce qu’on appelle l’ordre républicain …
De plus le nb de ces représentants, fichés S ou pas, n’est vraiment pas le même
(Et avant le déluge d’injures, je ne suis pas RN),
C'est à l'occasion de ce type de drame abominable que l'on voit les mentalités abjectes comme la votre s'exprimer.Signaler Répondre
La peinture tue ?Signaler Répondre
Soutien à la famille de Quentin. Étudiant en mathematiques, ce jeune aimait la France, ce qui est insupportable pour la gauche. Une gauche violente qui qualifie d’extrème droite et maintenant tue ceux qui ose défendre la France...Signaler Répondre
La vidéo est effroyable. J'espère que la dizaine de fascistes qui ont participer à donner des coups finiront leur vie en prison.Signaler Répondre
Le jeu est fini pour les antifas.
Demander moins d'immigration, ce n'est pas être raciste.Signaler Répondre
Ce soir, une maman, un papa, des frères, des sœurs, une famille pleure Quentin.Signaler Répondre
Je leur présente toutes mes condoléances et les assure de mon soutien.
Ce soir, les Frères et Sœurs Patriotes de Quentin, pleurent.
Demain, nous irons tous dans les urnes, pour neutraliser les complices politiques, des milices islamo-gauchistes.
Ces complices politiques, ce sont la macronie, les islamogauchistes, le modem et les LR.
Des complices qui, lors des législatives de 2024 se sont alliés pour permettre l'élection d'un député, du créateur de cette milice, dont des membres ont assassiné Quentin.
Je ne connaissais pas Quentin.
Mais, son assassinat me retourne le cœur et l'âme, depuis que j'ai appris son lynchage.
Ce soir, je pleure un frère.
De nombreuses permanences de LFI PS écologiste et PCF, partout en France, sont attaquées avec de la peinture voilà le résultat de banaliser la présence de l’extrême droite dans le paysage politiqueSignaler Répondre
évidemment la gauche va faire profil bas jusqu'au élections municipales car ce drame est catastrophique pour son image et les autres vont évidemment appuyer la ou ca fait malSignaler Répondre
Oh la !Signaler Répondre
Vous vous méprenez mon grand !
Ce qui est scandaleux c’est le racisme , nationalisme , même pour etre très juste c’est puni par la loi
Alors n’inverse pas la chaîne de valeur !
Courage à sa famille et entourage
Il faudrait un peu respecter l'orthographe hein !Signaler Répondre
Les leaders de l'extrême gauche lyonnaise que sont les Doucet, Bernard, Bagnon, Monot devront répondre !Signaler Répondre
Commentaire absolument ridicule. La gauche crache sur le drapeau français depuis des décennies, arborer les trois couleurs sur ses vêtements est même signe pour elle de fascisme. C'est dire.Signaler Répondre
Repose en paix 🙏 QUENTIN et toutes mes condoléances 💐 a toutes sa famille est amis j’espère qu’ils trouveront les lâches qui l’ont et lynchées ceci est un assassinat et ils méritent une peine de 20 ansSignaler Répondre
L'alliance des droites devient indispensable, le refus d'Aulas à Lyon est abject!Signaler Répondre
Pourquoi vous utiliser le drapeau français avec une image d’un jeune suite un fait divers ce jeune n’êtes pas un militaire mort pour la France en frontSignaler Répondre
Honte à ceux veule salaire ce drapeau de la révolution française et nos 3 couleurs
Les médias doivent faire attention à ceux que vous relier
honte à rima / LFI et ses gens qui la suive, c'est pas normal ce genre de comportement en France.Signaler Répondre
Faits divers idiot qui se termine en crime et mort d'hommeSignaler Répondre
Il faut que la classe politique responsable , stoppe le carnage en vu avec les meetings des irresponsable
Courage aux familles et à la France
Une bonne partie de la gauche a quitté la République depuis longtemps, un barrage républicain doit désormais être élevé contre la gauche.Signaler Répondre
Vive la République, vive la France!
L'assassinat de Quentin, commis par des miliciens islamo-gauchistes, est un assassinat politique.Signaler Répondre
Oui, assassinat politique !!!
Ces raclures de miliciens islamo-gauchistes, ont tendu un guet-apens à Quentin, pour le tuer.
Frappé à terre, sur la tête, ils l'ont tué.
Ces miliciens islamo-gauchistes et les racailles, sont protégés par le pouvoir en place, sèment la terreur et tuent à Lyon.
Je prie pour Quentin, sa maman, son papa, sa famille et ses Frères Patriotes.
Je ne me fais aucune illusion, sur la clémence de la justice, envers les miliciens qui ont commis cet assassinat politique.
Condoléances à la famille ! le LFI et Rima Hassan et sa haine out !Signaler Répondre
Si je vous comprends bien et selon vos dires qui restent à vérifier, Quentin a mérité sa mort. C’est parfaitement répugnant.Signaler Répondre
RIP Quentin paix à ton âme 🙏Signaler Répondre
La gauchosphere s'enfonce, s'enfonce.....la gauchosphere tue !Signaler Répondre
J espère la diffusion massive des noms et visages des tueursSignaler Répondre
Ras-le-bol des fascistes d'extrême gauche qui veulent dicter à tous ce qu'il faut dire et penserSignaler Répondre
L'extrême-gauche tue, elle ne supporte pas qu'on conteste son idéologie.Signaler Répondre
Qu'attend-on pour dissoudre cette "Jeune-Garde" de fascistes rouges, et d'arrêter les assassins de Quentin, parmi lesquels se trouverait un Assistant parlementaire d'un Député LFI selon des informations récurrentes ! Et qu'on ne prétende pas à l'absence de collusion entre la "Jeune-Garde" et LFI, c'est totalement évident, l'une étant la Milice de l'autre, au point qu'il faut se demander s'il ne faut pas dissoudre les deux organisations en même temps...
Ce n'est pas très joli joli de faire parler les personnes décédées pour leur faire dire n'importe quoi...Signaler Répondre
Des gens de confiance assurément.Signaler Répondre
Quand vous affirmez quelque chose mettez les sources qui vont avec pour donner de la crédibilité à vos arguments, merci !Signaler Répondre
Apparemment, il faisait partie du groupuscule fasciste Luminis, reconstitution du groupe dissous et violent Bastion Social.Signaler Répondre
(allez voir leur twitter, ils revendiquent ce Quentin comme un de leurs militants..)
Ce groupe prône la violence, affirme explicitement détester la démocratie et se revendique des idées de Mussolini..
La guerre civile, comme vous dites, ça fait des décennies que cette mouvance groupusculaire essaie de la provoquer....
Ce lynchage à mort n'est pas un fait divers comme les autres en revanche votre réaction est une infection abjecte comme les autres qui viennent de la gauche sectaire et extrémiste.Signaler Répondre
Les fafs de la Jeune Garde et de LFI tuent et sont des meurtriers, leur vrai visage, la lâcheté, le manque de courage (cagoulés et a 10 sur un mec seul) et la collaboration avec l'islamisme.Signaler Répondre
Paix à son âme à Quentin, reposes en paix.
Faut que la police trouvent les responsables et qu'ils répondent de tout ça.
Lfi jeune garde complicesSignaler Répondre
Le groupe Luminis (reconstitution du groupe disssous Bastion Social), qui se revendique fièrement fasciste et raciste publie des communiqués ou ils disent que Quentin étaient un de leurs militants, et qu'il aurait dit "on remet ça les gars ?' après la bagarreSignaler Répondre
ça correspond tout de suite moins au narratif du gentil garçon catholique non violent que la fachosphère essaie de pousser depuis hier..
la rima a un mort sur la conscience ../ enfin si elle en a uneSignaler Répondre
Extrême droite ,extrême gauche, essayer pour une fois de mettre vos divergences de côté, rien ne justifier la mort d un jeune homme.Signaler Répondre
Non ce n’est pas un fait divers comme un autreSignaler Répondre
Comment osez-vous ?
C’est un acte de guerre civile