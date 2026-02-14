Lynché jeudi à Lyon, Quentin est mort

Quentin n'aura pas survécu. Dans un état critique depuis jeudi soir et son lynchage subi quai Fulchiron dans le 5e arrondissement de Lyon, le jeune militant nationaliste est décédé à l'hôpital. Ses proches avaient révélé qu'il était déjà en état de mort cérébrale.

L'enquête ouverte initialement pour violences aggravées va prendre une autre tournure. Elle se poursuit désormais pour coups mortels aggravés, en plus des violences aggravées par trois circonstances.

Pour le moment, les circonstances de son agression sont encore floues, car les versions divergent.

La famille de l'étudiant en mathématiques originaire du Nord-Isère nie le fait qu'il faisait partie du service d'ordre du collectif Némésis, qui manifestait jeudi en marge de la conférence donnée par l'eurodéputée Rima Hassan à Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement. Une version pourtant maintenue par le collectif féministe identitaire.

Aucune interpellation n'a pour le moment été menée, même si Alice Cordier et d'autres membres de Némésis ont déclaré que des membres de la Jeune Garde étaient impliqués.