Lyon : un important dispositif de forces de l'ordre pour éviter des affrontements après la mort de Quentin

Ce samedi 14 février, les forces de l'ordre ont été mobilisées en nombre à Lyon. Suite à la mort de Quentin, des risques d'affrontements entre militants d'ultra-gauche et d'ultra-droite sont craints par les autorités.

Selon nos informations, Lyon est sous haute surveillance policière ce samedi soir.

Plusieurs unités de CRS, dont la CRS83, ont été déployées, notamment en centre-ville et dans le 7e arrondissement où une bataille rangée avait éclatée ce samedi après-midi alors que des journalistes de TF1 et le youtubeur Vincent Lapierre filmaient aux abords du lieu où Quentin avait été lynché. A noter qu'un individu a été interpellé après ces affrontements ponctués de tirs de mortiers d'artifice.

L'objectif de ce dispositif renforcé ce samedi soir est d'empêcher à nouveau des expéditions punitives, surtout après le décès du jeune militant nationaliste et des appels à la vengeance qui fleurissent sur les réseaux sociaux.

Lynchage de Quentin

LFI tue le 14/02/2026 à 22:15

Parti d'extrémistes.
Que les lyonnais se souviennent et votent en connaissance dans 3 semaines. Sans LFI et sans EELV, leurs alliés du 2nd tour.

Louislabr le 14/02/2026 à 21:36

Les antifas tuent et le lendemain ils remettent le couvert !
Vous vous rendez compte de l'indécence ?

Ne bougez pas les gars !!!! le 14/02/2026 à 21:29

Les gars, comme vous, je pleure un de mes frère.
Comme vous, j'ai la haine.

Ne commettez aucun délit, car le pouvoir en place, qui est complice des milices islamo-gauchistes, n'attend que cela pour vous mettre au trou et salir le mouvement Patriote !!

J'en veux pour preuve, cette mobilisation inhabituelle des FDO !
Lorsque la racaille commet des émeutes, il y a deux fois moins de FDO !!

Ne tombez pas dans ce panneau.
Rassemblez-vous paisiblement dans des lieux privés, pleurez ensemble, soutenez vous, organisez vous, pour l'avenir.
L'avenir immédiat, ce seront les obsèques de notre frère Quentin et un acte citoyen fort, que sera la mobilisation de tous, pour les municipales.

Le camp des Patriotes, ne baissera jamais la tête devant les milices islamo-gauchistes et leurs complices.

cestcertain le 14/02/2026 à 21:23
Bob a écrit le 14/02/2026 à 21h14

L'ULTRA gauche tue !!!!

Merci à Rima Hassan et ses sbires qui font les basses besognes....
L'ULTRA gauche tue notre jeunesse...

Toutafait, même si d'habitude c'est plutôt l'extrême droite qui nous a habitués à ces horreurs...

Bob le 14/02/2026 à 21:14

L'ULTRA gauche tue !!!!

Merci à Rima Hassan et ses sbires qui font les basses besognes....
L'ULTRA gauche tue notre jeunesse...

