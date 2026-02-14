Lyon : un important dispositif de forces de l'ordre pour éviter des affrontements après la mort de Quentin

Selon nos informations, Lyon est sous haute surveillance policière ce samedi soir.

Plusieurs unités de CRS, dont la CRS83, ont été déployées, notamment en centre-ville et dans le 7e arrondissement où une bataille rangée avait éclatée ce samedi après-midi alors que des journalistes de TF1 et le youtubeur Vincent Lapierre filmaient aux abords du lieu où Quentin avait été lynché. A noter qu'un individu a été interpellé après ces affrontements ponctués de tirs de mortiers d'artifice.

L'objectif de ce dispositif renforcé ce samedi soir est d'empêcher à nouveau des expéditions punitives, surtout après le décès du jeune militant nationaliste et des appels à la vengeance qui fleurissent sur les réseaux sociaux.