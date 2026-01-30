Judiciaire

"Je ne suis pas un violeur" : l'avocat lyonnais David Metaxas sort du silence après sa mise en examen

EXCLUSIF LYONMAG. C’est sa première réaction publique depuis sa mise en examen.

Placé en garde à vue le 17 novembre dernier dans le cadre d’une enquête pour viols et agressions sexuelles, l’avocat pénaliste lyonnais David Metaxas a pris la parole en exclusivité pour LyonMag ce vendredi 30 janvier.

Le procureur de la République de Chambéry, Xavier Sicot, avait indiqué à l'issue de la garde à vue du pénaliste que ce dernier était mis en examen pour des faits présumés de viols en concours, tentative de viol, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, certains commis par une personne ayant autorité sur la victime. Six victimes présumées ont été recensées par les enquêteurs.

À l’issue de son audition, David Metaxas était ressorti libre sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet.

Aujourd’hui, l’avocat assure vouloir laisser la justice travailler, tout en affirmant avec fermeté son innocence. "Je ne souhaite pas m’exprimer en détail sur le dossier, je laisse la justice se faire", explique-t-il d’emblée avant de préciser : "Ma prise de parole fait uniquement écho au communiqué du parquet, qui a relayé à la presse ma mise en examen sans que je puisse répondre, alors même que je suis totalement présumé innocent."

 Il affirme ensuite : "Je ne suis pas un violeur, je suis totalement innocent des faits qui me sont reprochés. Ce sont toutes des relations consenties."

S’il refuse d’entrer dans le fond du dossier pour respecter le secret de l'instruction, David Metaxas affirme placer "toute [sa] confiance dans les investigations du juge d’instruction", précisant : "Je demande à chacun d’être objectif, d’oublier les combats partisans, d’oublier les MeToo. Moi, ce que je veux, ce sont des investigations matérielles claires, la vérification des alibis et les auditions de mes témoins."

Six plaintes pour dénonciation calomnieuse et harcèlement

Malgré la tempête judiciaire et médiatique, l'activité de l’avocat ne faiblit pas. Une reprise qu’il décrit comme éprouvante : "Mon retour a été une épreuve particulièrement difficile, pour mon cabinet, pour moi, pour mon assistante et mes collaborateurs. Ce n’est pas facile d’aller plaider tous les jours, d’aller en prison, d’être au contact des magistrats, des journalistes", confie-t-il encore."Je précise que, de mon côté, j’ai déposé six plaintes pour dénonciation calomnieuse et harcèlement contre ma personne, ainsi que pour le personnel de mon cabinet, à l’encontre des plaignantes. Le cabinet est victime de ces agissements depuis le mois d’octobre 2023."

Sur le regard porté par la profession, David Metaxas évoque un double sentiment. "Il y a des regards de soutien de beaucoup de magistrats, de confrères et de mon ordre. Et puis il y a des regards plus suspicieux", reconnaît-il, avant de dénoncer ce qu’il estime être des attaques calculées : "Ces regards suspicieux, ils sont toujours intéressés. Ce sont des confrères qui souhaitent la chute de mon cabinet et la récupération de ma clientèle. On est donc plus simplement dans des questions déontologiques, on est dans des questions de business".

Déterminé à poursuivre sa carrière, l’avocat revendique son parcours et son attachement à la profession : "Ça fait 25 ans que je fais ce métier, 30 ans que je travaille dans le monde de la justice. Il faudra me tuer pour m’enlever la robe, au sens littéraire du terme."

Assumant désormais pleinement la médiatisation autour de son nom, il conclut : "Je peux comprendre qu'on regrette d'être sorti avec moi parce quon peut me considérer comme un salaud comme un connard, on peut tout dire de moi, mais s'il y a une chose que je ne laisserai jamais dire : c'est que je suis un violeur. On a le droit de regretter une relation, mais ça ne veut pas dire que l'homme avec qui on a eu cette relation est un violeur et c'est ce que je veux essayer d'enseigner au juge d'instruction et aux gendarmes."

avatar
Roxy le 31/01/2026 à 19:42
Ex Précisions a écrit le 30/01/2026 à 17h46

Elles se connaissaient les 6 ?
Sinon 6 plaintes différentes c'est quand même suspicieux...

Bien sûr qu’elles se connaissaient.
Depuis octobre 2023…

avatar
Malmaison le 31/01/2026 à 18:35
lolotoooôooo a écrit le 31/01/2026 à 13h11

Amusant que tu dises cela a son sujet.

Colle certains disent, c'est le karma ....

Le KARMA de la France , je le connais malheureusement, le pire va arriver par la guerre pour 65 millions de trous du culs de FRANÇE.

avatar
lolotoooôooo le 31/01/2026 à 13:11
liberté de réponse a écrit le 31/01/2026 à 11h36

Nous sommes dans une société où on condamne avant d’avoir jugé.

Amusant que tu dises cela a son sujet.

Colle certains disent, c'est le karma ....

avatar
On the road again le 31/01/2026 à 13:06

A mon avis, ces 6 pauvres victimes doivent consulter chez le même psychiatre qui doit certainement avoir une horreur viscérale que ses patientes parlent entre elles des effets secondaires de ses thérapies.

avatar
liberté de réponse le 31/01/2026 à 11:36
liberté d'expression a écrit le 31/01/2026 à 07h13

Nous sommes dans une societe ou on donne la parole aux bourreaux et on tait celle des victimes..

Nous sommes dans une société où on condamne avant d’avoir jugé.

avatar
6 plaintes le 31/01/2026 à 09:39

Je veux bien le croire mais je veux bien croire aussi les 6 personnes qui l’accusent...

avatar
LFI 69 le 31/01/2026 à 09:25
Jérémy a écrit le 30/01/2026 à 18h18

Pourquoi quand un notable est mis en examen il a droit de presse ?
Je n'ai encore jamais des citoyens lambdas mis en examen avoir voie de presse.

Ça vous gênait moins quand Marine Le Pen écumait tous les médias pour dire qu'elle était innocente.

avatar
Lyon avec Zemmour vite le 31/01/2026 à 08:38

C'est l avocat du militant pro LFI Bassem Braiki et il a plaidé aussi dans des affaires de diffamation.

avatar
L’ami cendre le 31/01/2026 à 07:49
Elie S a écrit le 30/01/2026 à 20h55

sketch mémorable d'Elie Semoun ( extrait) :
""non nous ne sommes pas des voleurs, non nous ne sommes pas des violeurs........

Laissons la justice faire son travail

En France 🇫🇷 aujourd’hui ´TOUS les HOMMES ´ sont suspects !!

avatar
Déclin français. le 31/01/2026 à 07:44

Dans une France de misandre et de non genrés les hommes sont tous qualifiés de violeurs, de gros porcs, d’agresseurs sexuels, de sexisme etc…

avatar
C’est bien connu le 31/01/2026 à 07:21

Bien sûr qu’il est innocent , comme toutes les racailles qu’il défend et qui le crient haut et fort !!!!!

avatar
liberté d'expression le 31/01/2026 à 07:13

Nous sommes dans une societe ou on donne la parole aux bourreaux et on tait celle des victimes..

avatar
nuit d ivresse?? le 31/01/2026 à 06:46
laya a écrit le 30/01/2026 à 19h10

je suis d'accord avec ex-précisions.Peut être que ces "victimes"ont cru à une relation qui durait dans le temps alors que c'était "un coup d'un soir".

coirp d un ..sou?

avatar
woua le 31/01/2026 à 03:33
Catalan a écrit le 30/01/2026 à 18h14

Juste pour info il se trouve que je l ai croisé hier, qu il était garé avec son audi RS 3 et qu il se marait franchement au téléphone.

t’as une vie vraiment trépidante !!

avatar
tlah le 30/01/2026 à 23:22

moi, je le crois, parce qu'avoir une parole, c'est masculin, pas comme le mensonge qui est naturellement féminin, et plus le monde se féminise et plus il y a du mensonge partout et plus la vérité trinque et plus le malheur grandit pour tous.

avatar
Elie S le 30/01/2026 à 20:55

sketch mémorable d'Elie Semoun ( extrait) :
""non nous ne sommes pas des voleurs, non nous ne sommes pas des violeurs........

Laissons la justice faire son travail

avatar
Un avocat le 30/01/2026 à 19:20
Tu ferais mieux de faire profil bas pauvre type a écrit le 30/01/2026 à 18h48

Encore un qui veut se faire passer pour victime.
A vomir.

C'est un caractère de cette profession, leurs dires sont persuasifs, sont ils réels, et crédibles , j'en doute
6 présumées victimes, 1 présumé coupable
une parole vaut une parole

avatar
laya le 30/01/2026 à 19:10

je suis d'accord avec ex-précisions.Peut être que ces "victimes"ont cru à une relation qui durait dans le temps alors que c'était "un coup d'un soir".

avatar
Free Lyon le 30/01/2026 à 19:01

Tu es sur ? Tu es sur ? Tu es sur ? Tu es sur ?

avatar
Tu ferais mieux de faire profil bas pauvre type le 30/01/2026 à 18:48

Encore un qui veut se faire passer pour victime.
A vomir.

avatar
ou alors le 30/01/2026 à 18:32
je connais sa place a écrit le 30/01/2026 à 18h20

lui à sa place sur la chaîne Cnews

chez lfi ; au choix

avatar
je connais sa place le 30/01/2026 à 18:20

lui à sa place sur la chaîne Cnews

avatar
Jérémy le 30/01/2026 à 18:18

Pourquoi quand un notable est mis en examen il a droit de presse ?
Je n'ai encore jamais des citoyens lambdas mis en examen avoir voie de presse.

avatar
Catalan le 30/01/2026 à 18:14

Juste pour info il se trouve que je l ai croisé hier, qu il était garé avec son audi RS 3 et qu il se marait franchement au téléphone.

avatar
Ex Précisions le 30/01/2026 à 17:46

Elles se connaissaient les 6 ?
Sinon 6 plaintes différentes c'est quand même suspicieux...

