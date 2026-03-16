Alliance Doucet-LFI pour les municipales à Lyon : "Il n'y a pas de fuite d'électeurs" promet Anaïs Belouassa-Cherifi

C'est une communication qui n'a rien d'anodine. Ou peut-être repose-t-elle sur le fait qu'Anaïs Belouassa-Cherifi n'a "pas encore dormi" depuis le premier tour des municipales dimanche. Toujours est-il que c'est seule que la candidate LFI s'est présentée face à la presse ce lundi après-midi pour réagir à l'alliance conclue avec Grégory Doucet quelques instants plus tôt.
Comme union, on a fait plus démonstrative. Surtout avec des forces de gauche comme le PS et Place Publique qui tordent de la bouche à l'évocation du mot "insoumis".
Anaïs Belouassa-Cherifi l'a promis, l'accord repose simplement sur le respect "strict des pourcentages, du nombre d'électeurs" qui ont voté pour sa liste et pour celle de Grégory Doucet.
"Il n'y a pas de fuite d'électeurs parce que nous, gardons notre socle, c'est-à-dire notre gauche, avec nos valeurs, notre programme", indique-t-elle.
"Dès (dimanche) soir, nous avons, très tôt dans la soirée, appelé à la responsabilité. Parce que nous pensons, et nous croyons fortement, que Jean-Michel Aulas est un danger pour notre ville et que bien évidemment notre ville doit rester à gauche, doit avoir toujours ses valeurs de progressisme, d'humanisme et forcément nous y parviendrons", a poursuivi la députée LFI de Lyon.
"Je suis profondément émue de ce que nous avons réussi à faire et je serai encore plus émue si la gauche garde cette ville dimanche prochain", conclut Anaïs Belouassa-Cherifi.
La candidate LFI @BelouassaAnais détaille l’accord passé avec @Gregorydoucet pour le second tour des municipales à Lyon pic.twitter.com/YDrQLSoi3c— Lyon Mag (@lyonmag) March 16, 2026
Résultat 1e tour municipales Décines Laurence Fautra maire sortante soutenue par Aulas : 45%. Derrière, c'est 17, 15, 13...Signaler Répondre
Résultat 1e tour métropolitaines circonscription Rhône Amont liste conduite au nom de Grand Cœur Lyonnais (= Aulas) : 31%. Derrière, c'est 24, 17...
Alliance honteuseSignaler Répondre
Bienvenue à tous les antifas qui vont détruire les infrastructures .Ils veulent désarmer la police ( pour mieux couvrir les trafics ) même intention pour les caméras .
Plus de lutte contre les narcotrafics . Conférences au sommet de Rima Hassan , Greta et autres écolos plus rouges que verts . Soutien financier à toutes les associations immigrationnistes et communautaristes , préférence pour les néoarrivants au détriment des français de souche etc...
Quel bel avenir pour Lyon ! La prochaine fois nous serons un nouveau Saint -Denis .
La compromission de Doucet avec LFI démontre le fond de sa politique locale. Au moins Payan le maire de Marseille est clair, ce qui met le gourou de LFI est en colère. CQFD !Signaler Répondre
Véridique ! Le Trump de Lyon !Signaler Répondre
Comment un pure lyonnais, un vrai gone qui aime les bouchons, Fourviere et la terre ocre de Bellecour pourrait voter pour ces fossoyeurs ???? Mais comment est ce possible ???Signaler Répondre
Il y a quelques semaines des proches LFI ont tuer.
Et LFI va entrer à la mairie ??????
Et elle c'est pas un danger quand on voit ses allégeances ?Signaler Répondre
Alors pourquoi Doucet ?Signaler Répondre
LFi = antidemocratie, les verts complices !Signaler Répondre
J'ai honte pour vous
Aulas vaut mille fois mieux que tous ces dingues antisémites
Ces tambouilles politiques me fatiguent. Aucune conviction, on va dans le sens du vent. Pas étonnant qu'autant de personnes ne votent plus...Signaler Répondre
Je suis en souci, quelqu un pourrait il lui demander où est Raphael ARCHENAULT alias ARNAULT.....,?Signaler Répondre
Repose en paix Quentin🙏, Lyon ne t oubliera pas....
JMA ❤️❤️❤️
Des voix qui n’avait pas voté Doucet donc ça change rienSignaler Répondre
Si le nain vert gagne, elle fait mathématiquement rentrer des adjoints antisémites à la mairie de Lyon...Signaler Répondre
Belle image pour la ville !
J'espère un sursaut de tous les ânes qui n'ont pas voté au 1er tour ;-(
Jusqu'à cette complicité avec le jeune garde, que LFI continue de soutenir malgré la mort d'un jeune homme.Signaler Répondre
Elle et son parti ne laisse surtout pas le choix à Doucet qui s'est compromis dans la divulgation d'informations auprès de la milice armée de LFI pour ficher, localiser, intimider et violenter des opposants.Signaler Répondre
Depuis, Doucet est la marionnette de LFI.
Aulas un danger pour Lyon paraît-il.Signaler Répondre
Mais c'est quoi cette parodie, elle est vraiment en plein délire cette mauvaise perdante. Ils n'ont plus aucun respect, c'est bien le drame de ce genre de candidature grotesque et inutile.
L'humanisme d'après LFI et sa représente c'est de faire passé ses idées à coups de pied dans la tête quitte a tué le récalcitrant à la doctrine d'extrême gauche.Signaler Répondre
L'extrême gauche c'est le communisme à la sauce Lénine épicé au stalinisme avec un zeste de terrorisme qui n'aime pas sa ville ou sa nation .
L'extrême gauche c'est la montée du Nationalisme et la montée de l'Extrême droite.
Il faut faire un front républicain contre ces extrêmes.
On verra si les abstentionnistes préfèrent les fachos de gauche ou pas...Signaler Répondre
Pacte avec le diable. Le retour du bruit des bottes dans la capitale de la résistance.Signaler Répondre
Rotez pour moi !Signaler Répondre
Honte à toi doucet quand à toi EFI met la en veilleuse.Signaler Répondre
3 voixSignaler Répondre
Il faut faire barrage à ce type dangereux qui a pompé un minimum de 300m€ d'argent public, il a dû vendre son stade pour incompétence, de plus il raconte n'importe quoi, comme tout populiste. A Decines on connaît bien le bonhomme, méprisant, sans aucune empathie pour les paysans qu'il a fait exproprier, tout pour sa gueule.Signaler Répondre
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Et si je ne veux pas de tocard pour maire de Lyon ? Doucet, la victoire assurée !Signaler Répondre
Dimanche, tous pour Aulas, contre le danger de l'extrême gauche.Signaler Répondre
Bon soyons factuels, Doudou a déjà perdu 2 voix........Signaler Répondre
Notre maire sera le vassal du grand méchant long !Signaler Répondre
Il faut faire barrage au LFI 🤮 Doucet est prêt à vendre son âme cette alliance est honteuse ! Votons dimanche contre le LFI !!Signaler Répondre