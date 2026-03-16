Alliance Doucet-LFI pour les municipales à Lyon : "Il n'y a pas de fuite d'électeurs" promet Anaïs Belouassa-Cherifi

C'est une communication qui n'a rien d'anodine. Ou peut-être repose-t-elle sur le fait qu'Anaïs Belouassa-Cherifi n'a "pas encore dormi" depuis le premier tour des municipales dimanche. Toujours est-il que c'est seule que la candidate LFI s'est présentée face à la presse ce lundi après-midi pour réagir à l'alliance conclue avec Grégory Doucet quelques instants plus tôt.

Comme union, on a fait plus démonstrative. Surtout avec des forces de gauche comme le PS et Place Publique qui tordent de la bouche à l'évocation du mot "insoumis".

Anaïs Belouassa-Cherifi l'a promis, l'accord repose simplement sur le respect "strict des pourcentages, du nombre d'électeurs" qui ont voté pour sa liste et pour celle de Grégory Doucet.

"Il n'y a pas de fuite d'électeurs parce que nous, gardons notre socle, c'est-à-dire notre gauche, avec nos valeurs, notre programme", indique-t-elle.

"Dès (dimanche) soir, nous avons, très tôt dans la soirée, appelé à la responsabilité. Parce que nous pensons, et nous croyons fortement, que Jean-Michel Aulas est un danger pour notre ville et que bien évidemment notre ville doit rester à gauche, doit avoir toujours ses valeurs de progressisme, d'humanisme et forcément nous y parviendrons", a poursuivi la députée LFI de Lyon.

"Je suis profondément émue de ce que nous avons réussi à faire et je serai encore plus émue si la gauche garde cette ville dimanche prochain", conclut Anaïs Belouassa-Cherifi.