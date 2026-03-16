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Alliance Doucet-LFI pour les municipales à Lyon : "Il n'y a pas de fuite d'électeurs" promet Anaïs Belouassa-Cherifi

Alliance Doucet-LFI pour les municipales à Lyon : "Il n'y a pas de fuite d'électeurs" promet Anaïs Belouassa-Cherifi

Ce lundi 16 mars, Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi ont conclu un accord attendu pour le second tour des municipales à Lyon. La députée LFI appelle à faire barrage à Jean-Michel Aulas, "un danger pour notre ville".

C'est une communication qui n'a rien d'anodine. Ou peut-être repose-t-elle sur le fait qu'Anaïs Belouassa-Cherifi n'a "pas encore dormi" depuis le premier tour des municipales dimanche. Toujours est-il que c'est seule que la candidate LFI s'est présentée face à la presse ce lundi après-midi pour réagir à l'alliance conclue avec Grégory Doucet quelques instants plus tôt.

Comme union, on a fait plus démonstrative. Surtout avec des forces de gauche comme le PS et Place Publique qui tordent de la bouche à l'évocation du mot "insoumis".

Anaïs Belouassa-Cherifi l'a promis, l'accord repose simplement sur le respect "strict des pourcentages, du nombre d'électeurs" qui ont voté pour sa liste et pour celle de Grégory Doucet.

"Il n'y a pas de fuite d'électeurs parce que nous, gardons notre socle, c'est-à-dire notre gauche, avec nos valeurs, notre programme", indique-t-elle.

"Dès (dimanche) soir, nous avons, très tôt dans la soirée, appelé à la responsabilité. Parce que nous pensons, et nous croyons fortement, que Jean-Michel Aulas est un danger pour notre ville et que bien évidemment notre ville doit rester à gauche, doit avoir toujours ses valeurs de progressisme, d'humanisme et forcément nous y parviendrons", a poursuivi la députée LFI de Lyon.

"Je suis profondément émue de ce que nous avons réussi à faire et je serai encore plus émue si la gauche garde cette ville dimanche prochain", conclut Anaïs Belouassa-Cherifi.

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Anaïs Belouassa-Cherifi

municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

29 commentaires
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Manifestement les Décinois aiment bien Aulas le 16/03/2026 à 21:10
Le gone de St Etienne a écrit le 16/03/2026 à 19h40

Il faut faire barrage à ce type dangereux qui a pompé un minimum de 300m€ d'argent public, il a dû vendre son stade pour incompétence, de plus il raconte n'importe quoi, comme tout populiste. A Decines on connaît bien le bonhomme, méprisant, sans aucune empathie pour les paysans qu'il a fait exproprier, tout pour sa gueule.
.

Résultat 1e tour municipales Décines Laurence Fautra maire sortante soutenue par Aulas : 45%. Derrière, c'est 17, 15, 13...

Résultat 1e tour métropolitaines circonscription Rhône Amont liste conduite au nom de Grand Cœur Lyonnais (= Aulas) : 31%. Derrière, c'est 24, 17...

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Hildegonde le 16/03/2026 à 21:10

Alliance honteuse
Bienvenue à tous les antifas qui vont détruire les infrastructures .Ils veulent désarmer la police ( pour mieux couvrir les trafics ) même intention pour les caméras .
Plus de lutte contre les narcotrafics . Conférences au sommet de Rima Hassan , Greta et autres écolos plus rouges que verts . Soutien financier à toutes les associations immigrationnistes et communautaristes , préférence pour les néoarrivants au détriment des français de souche etc...
Quel bel avenir pour Lyon ! La prochaine fois nous serons un nouveau Saint -Denis .

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Chitane ! le 16/03/2026 à 21:03
Bianca a écrit le 16/03/2026 à 20h29

Et elle c'est pas un danger quand on voit ses allégeances ?

La compromission de Doucet avec LFI démontre le fond de sa politique locale. Au moins Payan le maire de Marseille est clair, ce qui met le gourou de LFI est en colère. CQFD !

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Véridique ! le 16/03/2026 à 20:41
Le gone de St Etienne a écrit le 16/03/2026 à 19h40

Il faut faire barrage à ce type dangereux qui a pompé un minimum de 300m€ d'argent public, il a dû vendre son stade pour incompétence, de plus il raconte n'importe quoi, comme tout populiste. A Decines on connaît bien le bonhomme, méprisant, sans aucune empathie pour les paysans qu'il a fait exproprier, tout pour sa gueule.
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Véridique ! Le Trump de Lyon !

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Vjl le 16/03/2026 à 20:41

Comment un pure lyonnais, un vrai gone qui aime les bouchons, Fourviere et la terre ocre de Bellecour pourrait voter pour ces fossoyeurs ???? Mais comment est ce possible ???

Il y a quelques semaines des proches LFI ont tuer.

Et LFI va entrer à la mairie ??????

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Bianca le 16/03/2026 à 20:29

Et elle c'est pas un danger quand on voit ses allégeances ?

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JCL69 le 16/03/2026 à 20:27
Con sanguin a écrit le 16/03/2026 à 19h39

Et si je ne veux pas de tocard pour maire de Lyon ? Doucet, la victoire assurée !

Alors pourquoi Doucet ?

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Lafranxe le 16/03/2026 à 20:26
Con sanguin a écrit le 16/03/2026 à 19h39

Et si je ne veux pas de tocard pour maire de Lyon ? Doucet, la victoire assurée !

LFi = antidemocratie, les verts complices !
J'ai honte pour vous
Aulas vaut mille fois mieux que tous ces dingues antisémites

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barrage à tout le 16/03/2026 à 20:25

Ces tambouilles politiques me fatiguent. Aucune conviction, on va dans le sens du vent. Pas étonnant qu'autant de personnes ne votent plus...

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Lyonintramuros le 16/03/2026 à 20:15

Je suis en souci, quelqu un pourrait il lui demander où est Raphael ARCHENAULT alias ARNAULT.....,?
Repose en paix Quentin🙏, Lyon ne t oubliera pas....
JMA ❤️❤️❤️

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Dsl Lo le 16/03/2026 à 20:11
Catalan a écrit le 16/03/2026 à 19h41

3 voix

Des voix qui n’avait pas voté Doucet donc ça change rien

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Ex Précisions le 16/03/2026 à 20:10

Si le nain vert gagne, elle fait mathématiquement rentrer des adjoints antisémites à la mairie de Lyon...
Belle image pour la ville !
J'espère un sursaut de tous les ânes qui n'ont pas voté au 1er tour ;-(

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L'union était déjà faite... le 16/03/2026 à 20:10

Jusqu'à cette complicité avec le jeune garde, que LFI continue de soutenir malgré la mort d'un jeune homme.

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Solidarité 69 le 16/03/2026 à 20:05

Elle et son parti ne laisse surtout pas le choix à Doucet qui s'est compromis dans la divulgation d'informations auprès de la milice armée de LFI pour ficher, localiser, intimider et violenter des opposants.
Depuis, Doucet est la marionnette de LFI.

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Moi le 16/03/2026 à 19:59

Aulas un danger pour Lyon paraît-il.
Mais c'est quoi cette parodie, elle est vraiment en plein délire cette mauvaise perdante. Ils n'ont plus aucun respect, c'est bien le drame de ce genre de candidature grotesque et inutile.

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GLOUGLOU 1er le 16/03/2026 à 19:59

L'humanisme d'après LFI et sa représente c'est de faire passé ses idées à coups de pied dans la tête quitte a tué le récalcitrant à la doctrine d'extrême gauche.
L'extrême gauche c'est le communisme à la sauce Lénine épicé au stalinisme avec un zeste de terrorisme qui n'aime pas sa ville ou sa nation .
L'extrême gauche c'est la montée du Nationalisme et la montée de l'Extrême droite.
Il faut faire un front républicain contre ces extrêmes.

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Les Fachos Incultes le 16/03/2026 à 19:58

On verra si les abstentionnistes préfèrent les fachos de gauche ou pas...

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diable le 16/03/2026 à 19:54

Pacte avec le diable. Le retour du bruit des bottes dans la capitale de la résistance.

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LFI 69 le 16/03/2026 à 19:54

Rotez pour moi !

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Rob le 16/03/2026 à 19:49

Honte à toi doucet quand à toi EFI met la en veilleuse.

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Catalan le 16/03/2026 à 19:41

3 voix

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Le gone de St Etienne le 16/03/2026 à 19:40
le gone de Lyon a écrit le 16/03/2026 à 19h25

Il faut faire barrage au LFI 🤮 Doucet est prêt à vendre son âme cette alliance est honteuse ! Votons dimanche contre le LFI !!

Il faut faire barrage à ce type dangereux qui a pompé un minimum de 300m€ d'argent public, il a dû vendre son stade pour incompétence, de plus il raconte n'importe quoi, comme tout populiste. A Decines on connaît bien le bonhomme, méprisant, sans aucune empathie pour les paysans qu'il a fait exproprier, tout pour sa gueule.
.

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Con sanguin le 16/03/2026 à 19:39
Barrage a écrit le 16/03/2026 à 19h31

Dimanche, tous pour Aulas, contre le danger de l'extrême gauche.

Et si je ne veux pas de tocard pour maire de Lyon ? Doucet, la victoire assurée !

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Barrage le 16/03/2026 à 19:31

Dimanche, tous pour Aulas, contre le danger de l'extrême gauche.

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ToutsaufLFI le 16/03/2026 à 19:30
le gone de Lyon a écrit le 16/03/2026 à 19h25

Il faut faire barrage au LFI 🤮 Doucet est prêt à vendre son âme cette alliance est honteuse ! Votons dimanche contre le LFI !!

Bon soyons factuels, Doudou a déjà perdu 2 voix........

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Du coup le 16/03/2026 à 19:27

Notre maire sera le vassal du grand méchant long !

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le gone de Lyon le 16/03/2026 à 19:25

Il faut faire barrage au LFI 🤮 Doucet est prêt à vendre son âme cette alliance est honteuse ! Votons dimanche contre le LFI !!

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