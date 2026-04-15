ZFE supprimées : Grégory Doucet dénonce "une mise en danger de la santé des Lyonnais"

Après l’adoption, ce mardi 14 avril, de la suppression des Zones à faibles émissions (ZFE) par l’Assemblée nationale, la réaction du maire écologiste de Lyon ne s’est pas fait attendre.
Pour rappel, le texte a été adopté ce mardi 14 avril par 275 voix contre 225, actant la fin du dispositif. Dans la foulée, un amendement du gouvernement visant à permettre aux collectivités de relancer les ZFE a également été rejeté.
À Lyon, où la municipalité écologiste soutenait ce dispositif, la décision est perçue comme un véritable coup d’arrêt. Grégory Doucet dénonce une "mise en danger de la santé des Lyonnais."
"Les zones à faibles émissions ne sont pas un problème, mais une solution", affirme le maire avant d'ajouter : "Ce dispositif […] méritait d'être renforcé, pas d'être supprimé."
Des inquiétudes sur un retour de la pollution.
La Ville de Lyon justifie sa position en s'appuyant sur les résultats d'une étude Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Selon ces derniers entre 2019 et 2024, l’exposition moyenne au dioxyde d’azote a diminué de 34 %, et celle aux particules fines de 18 %. "À Lyon, on commençait d’ailleurs tout juste à en ressentir les effets avec une baisse significative de la pollution", souligne Grégory Doucet.
Le maire alerte également sur les conséquences possibles de cette décision : "Aujourd’hui, l’État prend le risque de faire revenir des véhicules très polluants dans les villes, et ainsi d’augmenter la pollution de l’air." Une inquiétude qui concerne en priorité les populations les plus vulnérables.
"Les grands perdants […] ce seront […] les enfants, les aînés, les habitants des quartiers populaires", ajoute l’édile. Malgré ce revers, la municipalité lyonnaise affirme vouloir poursuivre ses efforts. La Ville de Lyon indique ainsi vouloir préserver les zones à faibles émissions sur son territoire et appelle le gouvernement à revoir sa position, notamment en renforçant les aides au renouvellement des véhicules.
Doucet veut donc quand-même garder sa ZFE.. Je m'en fous de ce qu'il pense. Je continuerai de rouler avec ma critair 3 ! Heureusement que je ne l'ai pas vendu 😀Signaler Répondre
Qu'il créé un compte TikTok pour donner tous ses conseils pour être en bonne santé.Signaler Répondre
La vraie volonté des écolos était de supprimer totalement la voiture, électrique ou pas, au moins sur la presqu'ile et bien plus encore.Signaler Répondre
Ils ne se sont jamais cachés qu'ils aspiraient à faire ch*** les automobilistes pour qu'ils fuient Lyon.
Vivre entre eux, loin des vilains banlieusards pollueurs.
Ils ont fait en 6 ans, ce que normalement on fait sur au moins deux mandatures , en douceur et en concertation, ils ont voulu griller les étapes par dogmatisme, c'est au final un échec. Lyon est toujours presque autant polluée et est passée en 1er place des villes les plus embouteillées de France. Bravo.
Ils auraient mieux fait de mettre les centaines de millions d'euro des pistes cyclables sur des transports en commun de qualité, qui ne tombent pas en panne tous les 4 matins. Non tout le monde n'aspire pas à faire du vélo en pleine ville, rien de mieux d'ailleurs pour attraper un cancer des poumons.
Il ne faut pas se plaindre avant on avait en plus le virus du Bernard ;-)Signaler Répondre
Il et au courant que même avec ça zfe y as eu des périodes de pollution l'année dernière et cette année aussi mais bonSignaler Répondre
Toujours dans l'emphase celui là ! Maintenant qu'il a un poste de demi maire. La pollution auto est marginale dans l'agglo et les voitures crit'air 5, 4 et 3 sont en train d'être remplacées. De plus, on parle de Feyzin ? De la pollution déplacée par le vent ??Signaler Répondre
Encore une fois, sous couvert d'un discours moralisateur, culpabilisateur et malhonnête, il joue sur les peurs. Ça s'appelle un escrologiste.
Mais quesque tu dis doudou dit donc ??Signaler Répondre
30 km/h
Voiture électriques
Vélo
Trotinette
TCL
Rues interdites à la circulation
Plus de places de stationnement
Stationnement payant hors de prix
Prix des carburants battant tout les records.
Donc tu vas pas nous faire un caca nerveux pour quelques vielles bagnoles.
"Les grands perdants […] ce seront […] les enfants, les aînés, les habitants des quartiers populaires", ajoute l’édile."Signaler Répondre
Un bon nombre d'entre eux étaient devenus des "salauds d'pauvres" pour ce même édile, avec toutes les conséquences délétères dues à ces ZFE sur l'emploi et la circulation des plus modestes... une ville, ça ne se confisque pas !
La doucette est mauvaise pour la santé...Signaler Répondre
Oh bichette....tu te soucis de nôtre santé maintenant? Après nous avoir donné de l hypertension !! Sort de ton bureau et va renifler le bitume lyonnais . ..j espère que tu seras exfiltrer comme Maduro.Signaler Répondre
Tu va etre le plus beau à l'arrêt.Signaler Répondre
Guignol sans pouvoir, c'est devenu un pantin ce pauvre maire....Signaler Répondre
Démissionne du coup, on veut pas d'écologie, remballe tes vélo et tes pistes cyclables pourries làSignaler Répondre
la mise en danger et la santé des lyonnais c'est lui qui la instaurerSignaler Répondre
Des bouchons ont été créés là où on circulait normalement...Signaler Répondre
Qui dit bouchon dit augmentation de la pollution CQFD
Mr Doucet se croit au-dessus des lois !Signaler Répondre
C'est sûr il n'a pas digéré d'être devenu un petit maire dans une grande métropole...
Il va bien falloir qu'il s'habitue à ne plus proférer des oukases !
Bientôt le retour du charbon...Signaler Répondre
Ben, tu n'as qu'à déménager, par exemple chez trump ,, 😭😭😭🤣🤣🤣Signaler Répondre
Avec tes travaux pour supprimer des voies de circulation, t'as pas l'impression que les bouchons polluent encore plus? Tu te moques vraiment du mondeSignaler Répondre
Et tous ses magasins fermés à cause de l' hygiène c'est pas normal ? pour cause de santé pour la population et personne des élus en parle, cela ne touche pas le maire de Lyon.Signaler Répondre
Ou est passé l'argent du grand emprunt ??Signaler Répondre
Et avoir une autoroute qui traverse Lyon, ça ne pollue pas ? Il a fait quoi pour limiter le trafic nord sud et la traversée via Fourvière ? c'est une aberation totale de faire une ZFE dans les rues adjacentes et ne rien faire pour limiter le trafic autoroutier qui traverse la ville.Signaler Répondre
Et étrangement, notre maire n'en parle jamais...
Tout n est pas faux pour la pollution dans les villes. Je veux bien rouler en électrique mais nos hommes politiques nous ont mis dans un bourbier économique monstrueux, comment faire pour se payer un véhicule électrique ? Et si il n y avait que ça ! Les députés sans exception et le gouvernement sont hors sol, la politique ras le bol.Signaler Répondre
---- La Ville de Lyon indique ainsi vouloir préserver les zones à faibles émissions sur son territoire -----------Signaler Répondre
Parce qu'il croit encore qu'il est au-dessus des lois, ce pauvre type ?
La pollution, c'est lui et ses compères qui l'ont créé sur notre ville avec tous ces embouteillages et ces files de voitures qui, au lieu de dégager par les grandes avenues d'antan font maintenant la queue durant des heures sous les fenêtres des lyonnais.
Décidément, escroc d'un jour escroc toujours avec ce Doucet.
Et j'espère que Mme Sarselli va ré-ouvrir les grands axes bientôt, histoire de définitivement tourner la page de cette escrologie des vers.
Si Doucet s'inquiétait autant de la santé des lyonnais, il ne créerait pas d'embouteillages qui est la première source de pollution.Signaler Répondre
C'est la criminalité et le narcotrafic ... ouvre les yeux DoudouSignaler Répondre
Être écolo ça paye !Signaler Répondre
Pas mieux 😉Signaler Répondre
Le gros retour de manivelle également pour Bruno Bobard, Trottinette Bagnon, Patinette Lungenstrass, JC Kaka Colas, et leurs cours, deux désaveux en un mois c'est sympa !Signaler Répondre
Game over. Même joueur joue encoreSignaler Répondre
dans escrolo, il y a escroc, tout est ditSignaler Répondre
Le député Fugit, le "député chimiste" ancien président du conseil national de l air à voté pour la suppression des zfeSignaler Répondre
Pourtant parfois..autrefois, allié de la majorité municipale et métropolitaine
Ben alors ?
Si la palme d'or de la connerie existait, Doucet serait sur de l'obtenir. Ce ridicule monsieur à fait exploser les embouteillages, ce qui a produit une énorme pollution sur Lyon et sa périphérie, heureusement que de nombreuses voitures sont maintenant électriques, ce qui a permis de limiter les dégâts. Par contre Doucet n'hésite pas à prendre l'avion, à se déplacer en voiture de fonction, mais là, il ne se pose pas de question si ça pollue. Si il est tellement attaché à la nature, pourquoi ne va t'il pas habiter à la campagne avec les petits oiseaux. C'est la grande escroquerie des écologistes qui sont avant tout proche de la gauche extrême de LFI, mais surement pas de l'environnement.Signaler Répondre
Avec Doudou et sa clique, les plus pauvres restent les plus pauvres, les sans abris de plus en plus nombreux …. et on a dépensé un pognon de dingues en études ( rappelez vous la formation coccinelle !!!) et aussi en Œuvres d’art comme la place Belcourt!!! Le budget de fonctionnement de la villes est passé de 690 en 2019 millions à 1,18 millard en 2026 !! Cherchez l’erreur !!!!Signaler Répondre
Les militants écolos ont mis en danger la vie des lyonnais avec leur dogmatisme qui a placé Lyon comme la ville la plus embouteillée de France.Signaler Répondre
pas grave, la seule présence d'EELV et LFI est en soi toxique, ça ne changera plus rienSignaler Répondre
Ma voiture ou la santé des enfants et des séniors ?Signaler Répondre
Monsieur Doucet, les grands lyonnais ont choisi, vous n'avez plus rien à dire !
Ce n’est absolument pas ce que veulent les Lyonnais ! Bien sûr qu’ils changeront leur bagnole en temps et en heure ! Mettre une dateline pour des centaines de milliers de voiture , c’est une idée folle d’ecolos bobo plein de pognon ! Il vaut mieux au contraire inciter par des aides plutôt que de contraindre façon verdouille ! Au fait,vous n’avez plus le pouvoir sur le sujet …. c’est la démocratie pas la dictature !!!Signaler Répondre
Vert de rage, rouge de colère, la voila la vraie définition de la pastèque 😂😂Signaler Répondre
fin de la ZFE 1 G.Doucet 0Signaler Répondre
La mise en danger des lyonnais date de six, Aujourd'hui nous allons commencer à revivre intelligemment.Signaler Répondre
la loi va passer devant le conseil constitutionnel cette loi est dangereuse pour la santé des lyonnais partout en Europe en Italie en Espagne en Allemagne en Angleterre Belgique et d’autres pays cette loi est appliquée on France nous sommes les idiots de l’EuropeSignaler Répondre
Moi , je me suis réjouis qu ' Aulas- la chicane perde . Et depuis certains de ses supporters ont commencer à sortir les couteaux pour dénoncer commentSignaler Répondre
leur défaite a été organisée. En plus , sur les chaines nationales , tous les commentateurs se foutaient de sa gueule . Cela semblait être la honte pour Lyon.
Grande réussite pour quelqu 'un qui dégommait l 'équipe sortante et Lyon au passage sur les chaines nationales !
Qu'il se cache désormais, ces ZFE auront finalement bien failli lui coûter sa réélection.Signaler Répondre
Faut y arrêter, la pollution a baissé parce qu'entre temps sont arrivés le télétravail et le renouvellement du parc automobile, certes accéléré par les ZFE puisque des habitants ont dû changer de voiture. Ils vont pas demain reprendre une voiture plus ancienne juste parce que c'est désormais autorisé.Signaler Répondre
La ZFE est une aberration car elle est une exception complexe à une réglementation nationale, voire européenne, qui essaye d'être plutôt simple. Si j'ai un véhicule en droit de circuler (véhicule homologué, CT valide...), je dois avoir un véhicule en droit de circuler partout.
Je dis même pas ça par intérêt personnel, je suis sur du Crit'Air 1 depuis 7 ans, et avant j'étais Crit'Air 3, donc autorisé pendant encore 6 ans après que j'ai changé de véhicule. J'ai donc jamais eu d'inquiétude sur le sujet.
En revanche, je connais peu de monde qui roule en Crit'Air 4 ou 5 par pure convenance, c'est souvent surtout une contrainte économique. Même les passionnés "de bagnoles qui fument et sentent l'essence" vont rouler plutôt avec des des véhicules classés collection (soit 1996 ou plus anciens), ce qui est une catégorie spéciale... qui peut circuler dans la ZFE.
en faisant de Lyon la capitale française des bouchons il n’a fait que faire monter la pollution à Lyon lui !!! par contre les familles et les pauvres lyonnais qui n’avaient pas les moyens d acheter une tesla ça il s en fout le bobo pseudo écolo qui pense que rouler en vélo fabriqué en Chine par des gamins exploités et qui ensuite traverse le monde sur des cargos navigants au pétrole lourd le plus polluant pour casser le prix de vente …c est ça le collige pour le s bobos très embourgeoisés … empoisonner le reste du monde ça les gêne pas … heureusement on a fait ce qu il faut et ça va changer à la métropole … les bobos pseudos écolos des VERTS on pas su convaincre ni ici ni dans le reste de la France … et leur alliance avec les violents de La Jeune Garde et de LFI les a fait réjoindre l extrême gauche violenteSignaler Répondre
Mon vieux porsche cayenne va pouvoir à nouveau respirer dans les rues de Lyon.Signaler Répondre
qu'est-ce que j'ai été dégoûté quand Jean-Michel Aulas a perdu de quelques voies face à Grégory Doucet. mais alors depuis que Grégory Doucet est redevenu maire, il enchaîne les défaites cuisantes. et j'avoue en retirer un plaisir coupable. en plus ce n'est que le début. oui il a été réélu. mais pourquoi? pour rien. il ne pèse plus grand chose. c'est fini le temps où il a saccagé notre ville. et la suppression de la ZFE va permettre à des non lyonnais qui ne venaient plus de revenir pour faire travailler nos commerçants. alors oui les voitures qui polluent ça pue... mais ses boîtes à compost, surtout quand il fait plus chaud, ça pue aussi. et pas sûr qu'avec tous les rats que ça fait venir, ce soit très bon pour notre santé. mais là silence radioSignaler Répondre
Merci docteur, c'est combien la consultation ?Signaler Répondre
Qu'est ce qu'on en bave des âneries !!!Signaler Répondre
J'espère que ce dossier sera définitivement clos.