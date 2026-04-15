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ZFE supprimées : Grégory Doucet dénonce "une mise en danger de la santé des Lyonnais"

ZFE supprimées : Grégory Doucet dénonce "une mise en danger de la santé des Lyonnais"
ZFE supprimées : Grégory Doucet dénonce "une mise en danger de la santé des Lyonnais"

Sans surprise, la suppression des ZFE passe mal dans le camp écologiste, qui défendait ce dispositif comme un levier central de lutte contre la pollution.

Après l’adoption, ce mardi 14 avril, de la suppression des Zones à faibles émissions (ZFE) par l’Assemblée nationale, la réaction du maire écologiste de Lyon ne s’est pas fait attendre.

Pour rappel, le texte a été adopté ce mardi 14 avril par 275 voix contre 225, actant la fin du dispositif. Dans la foulée, un amendement du gouvernement visant à permettre aux collectivités de relancer les ZFE a également été rejeté. 

À Lyon, où la municipalité écologiste soutenait ce dispositif, la décision est perçue comme un véritable coup d’arrêt. Grégory Doucet dénonce une "mise en danger de la santé des Lyonnais."

"Les zones à faibles émissions ne sont pas un problème, mais une solution", affirme le maire avant d'ajouter : "Ce dispositif […] méritait d'être renforcé, pas d'être supprimé."

Des inquiétudes sur un retour de la pollution.

La Ville de Lyon justifie sa position en s'appuyant sur les résultats d'une étude Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Selon ces derniers entre 2019 et 2024, l’exposition moyenne au dioxyde d’azote a diminué de 34 %, et celle aux particules fines de 18 %. "À Lyon, on commençait d’ailleurs tout juste à en ressentir les effets avec une baisse significative de la pollution", souligne Grégory Doucet.

Le maire alerte également sur les conséquences possibles de cette décision : "Aujourd’hui, l’État prend le risque de faire revenir des véhicules très polluants dans les villes, et ainsi d’augmenter la pollution de l’air." Une inquiétude qui concerne en priorité les populations les plus vulnérables. 

"Les grands perdants […] ce seront […] les enfants, les aînés, les habitants des quartiers populaires", ajoute l’édile. Malgré ce revers, la municipalité lyonnaise affirme vouloir poursuivre ses efforts. La Ville de Lyon indique ainsi vouloir préserver les zones à faibles émissions sur son territoire et appelle le gouvernement à revoir sa position, notamment en renforçant les aides au renouvellement des véhicules.

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ZFE

Grégory Doucet

0-50 sur 54 commentaires
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Doucet le 15/04/2026 à 19:14

Doucet veut donc quand-même garder sa ZFE.. Je m'en fous de ce qu'il pense. Je continuerai de rouler avec ma critair 3 ! Heureusement que je ne l'ai pas vendu 😀

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Autocat le 15/04/2026 à 19:00

Qu'il créé un compte TikTok pour donner tous ses conseils pour être en bonne santé.

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DTC le 15/04/2026 à 18:54

La vraie volonté des écolos était de supprimer totalement la voiture, électrique ou pas, au moins sur la presqu'ile et bien plus encore.
Ils ne se sont jamais cachés qu'ils aspiraient à faire ch*** les automobilistes pour qu'ils fuient Lyon.
Vivre entre eux, loin des vilains banlieusards pollueurs.
Ils ont fait en 6 ans, ce que normalement on fait sur au moins deux mandatures , en douceur et en concertation, ils ont voulu griller les étapes par dogmatisme, c'est au final un échec. Lyon est toujours presque autant polluée et est passée en 1er place des villes les plus embouteillées de France. Bravo.
Ils auraient mieux fait de mettre les centaines de millions d'euro des pistes cyclables sur des transports en commun de qualité, qui ne tombent pas en panne tous les 4 matins. Non tout le monde n'aspire pas à faire du vélo en pleine ville, rien de mieux d'ailleurs pour attraper un cancer des poumons.

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Ex Précisions le 15/04/2026 à 18:48
Ritchie a écrit le 15/04/2026 à 18h32

La doucette est mauvaise pour la santé...

Il ne faut pas se plaindre avant on avait en plus le virus du Bernard ;-)

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johnny le 15/04/2026 à 18:48

Il et au courant que même avec ça zfe y as eu des périodes de pollution l'année dernière et cette année aussi mais bon

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Anti verts le 15/04/2026 à 18:46

Toujours dans l'emphase celui là ! Maintenant qu'il a un poste de demi maire. La pollution auto est marginale dans l'agglo et les voitures crit'air 5, 4 et 3 sont en train d'être remplacées. De plus, on parle de Feyzin ? De la pollution déplacée par le vent ??
Encore une fois, sous couvert d'un discours moralisateur, culpabilisateur et malhonnête, il joue sur les peurs. Ça s'appelle un escrologiste.

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Effectivement le 15/04/2026 à 18:37

Mais quesque tu dis doudou dit donc ??
30 km/h
Voiture électriques
Vélo
Trotinette
TCL
Rues interdites à la circulation
Plus de places de stationnement
Stationnement payant hors de prix
Prix des carburants battant tout les records.

Donc tu vas pas nous faire un caca nerveux pour quelques vielles bagnoles.

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Obsdu9 le 15/04/2026 à 18:33

"Les grands perdants […] ce seront […] les enfants, les aînés, les habitants des quartiers populaires", ajoute l’édile."

Un bon nombre d'entre eux étaient devenus des "salauds d'pauvres" pour ce même édile, avec toutes les conséquences délétères dues à ces ZFE sur l'emploi et la circulation des plus modestes... une ville, ça ne se confisque pas !

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Ritchie le 15/04/2026 à 18:32

La doucette est mauvaise pour la santé...

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Douce maire le 15/04/2026 à 18:31

Oh bichette....tu te soucis de nôtre santé maintenant? Après nous avoir donné de l hypertension !! Sort de ton bureau et va renifler le bitume lyonnais . ..j espère que tu seras exfiltrer comme Maduro.

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Porschescargot le 15/04/2026 à 18:29
velocargo a écrit le 15/04/2026 à 15h47

Mon vieux porsche cayenne va pouvoir à nouveau respirer dans les rues de Lyon.

Tu va etre le plus beau à l'arrêt.

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Pasteque69 le 15/04/2026 à 18:27

Guignol sans pouvoir, c'est devenu un pantin ce pauvre maire....

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casse toi vite le 15/04/2026 à 18:16

Démissionne du coup, on veut pas d'écologie, remballe tes vélo et tes pistes cyclables pourries là

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arkom le 15/04/2026 à 18:11

la mise en danger et la santé des lyonnais c'est lui qui la instaurer

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Hildegonde le 15/04/2026 à 18:05
Lyonnais. a écrit le 15/04/2026 à 17h38

---- La Ville de Lyon indique ainsi vouloir préserver les zones à faibles émissions sur son territoire -----------
Parce qu'il croit encore qu'il est au-dessus des lois, ce pauvre type ?
La pollution, c'est lui et ses compères qui l'ont créé sur notre ville avec tous ces embouteillages et ces files de voitures qui, au lieu de dégager par les grandes avenues d'antan font maintenant la queue durant des heures sous les fenêtres des lyonnais.
Décidément, escroc d'un jour escroc toujours avec ce Doucet.
Et j'espère que Mme Sarselli va ré-ouvrir les grands axes bientôt, histoire de définitivement tourner la page de cette escrologie des vers.

Des bouchons ont été créés là où on circulait normalement...
Qui dit bouchon dit augmentation de la pollution CQFD

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Hildegonde le 15/04/2026 à 18:02

Mr Doucet se croit au-dessus des lois !
C'est sûr il n'a pas digéré d'être devenu un petit maire dans une grande métropole...
Il va bien falloir qu'il s'habitue à ne plus proférer des oukases !

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Gaga le 15/04/2026 à 17:48
PolutionLyon a écrit le 15/04/2026 à 15h24

Et le chauffage au bois? On en parle un jour...

Bientôt le retour du charbon...

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Hooooo le 15/04/2026 à 17:47
ce n’est pas fini a écrit le 15/04/2026 à 16h07

la loi va passer devant le conseil constitutionnel cette loi est dangereuse pour la santé des lyonnais partout en Europe en Italie en Espagne en Allemagne en Angleterre Belgique et d’autres pays cette loi est appliquée on France nous sommes les idiots de l’Europe

Ben, tu n'as qu'à déménager, par exemple chez trump ,, 😭😭😭🤣🤣🤣

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Comment ? le 15/04/2026 à 17:43

Avec tes travaux pour supprimer des voies de circulation, t'as pas l'impression que les bouchons polluent encore plus? Tu te moques vraiment du monde

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Vendredi le 15/04/2026 à 17:42

Et tous ses magasins fermés à cause de l' hygiène c'est pas normal ? pour cause de santé pour la population et personne des élus en parle, cela ne touche pas le maire de Lyon.

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Free Lyon le 15/04/2026 à 17:42

Ou est passé l'argent du grand emprunt ??

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Phismace le 15/04/2026 à 17:40

Et avoir une autoroute qui traverse Lyon, ça ne pollue pas ? Il a fait quoi pour limiter le trafic nord sud et la traversée via Fourvière ? c'est une aberation totale de faire une ZFE dans les rues adjacentes et ne rien faire pour limiter le trafic autoroutier qui traverse la ville.
Et étrangement, notre maire n'en parle jamais...

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Linette le 15/04/2026 à 17:39

Tout n est pas faux pour la pollution dans les villes. Je veux bien rouler en électrique mais nos hommes politiques nous ont mis dans un bourbier économique monstrueux, comment faire pour se payer un véhicule électrique ? Et si il n y avait que ça ! Les députés sans exception et le gouvernement sont hors sol, la politique ras le bol.

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Lyonnais. le 15/04/2026 à 17:38

---- La Ville de Lyon indique ainsi vouloir préserver les zones à faibles émissions sur son territoire -----------
Parce qu'il croit encore qu'il est au-dessus des lois, ce pauvre type ?
La pollution, c'est lui et ses compères qui l'ont créé sur notre ville avec tous ces embouteillages et ces files de voitures qui, au lieu de dégager par les grandes avenues d'antan font maintenant la queue durant des heures sous les fenêtres des lyonnais.
Décidément, escroc d'un jour escroc toujours avec ce Doucet.
Et j'espère que Mme Sarselli va ré-ouvrir les grands axes bientôt, histoire de définitivement tourner la page de cette escrologie des vers.

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Solidarité 69 le 15/04/2026 à 17:29

Si Doucet s'inquiétait autant de la santé des lyonnais, il ne créerait pas d'embouteillages qui est la première source de pollution.

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C'est pas la pollution qui tue à Lyon le 15/04/2026 à 17:27

C'est la criminalité et le narcotrafic ... ouvre les yeux Doudou

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Truquin le 15/04/2026 à 17:22

Être écolo ça paye !

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Contribuable69 le 15/04/2026 à 17:16
la roue tourne a écrit le 15/04/2026 à 17h11

Le gros retour de manivelle également pour Bruno Bobard, Trottinette Bagnon, Patinette Lungenstrass, JC Kaka Colas, et leurs cours, deux désaveux en un mois c'est sympa !

Pas mieux 😉

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la roue tourne le 15/04/2026 à 17:11

Le gros retour de manivelle également pour Bruno Bobard, Trottinette Bagnon, Patinette Lungenstrass, JC Kaka Colas, et leurs cours, deux désaveux en un mois c'est sympa !

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J6 le 15/04/2026 à 17:06

Game over. Même joueur joue encore

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XF500 le 15/04/2026 à 17:06
l'escroquerie du siècle a écrit le 15/04/2026 à 16h47

Si la palme d'or de la connerie existait, Doucet serait sur de l'obtenir. Ce ridicule monsieur à fait exploser les embouteillages, ce qui a produit une énorme pollution sur Lyon et sa périphérie, heureusement que de nombreuses voitures sont maintenant électriques, ce qui a permis de limiter les dégâts. Par contre Doucet n'hésite pas à prendre l'avion, à se déplacer en voiture de fonction, mais là, il ne se pose pas de question si ça pollue. Si il est tellement attaché à la nature, pourquoi ne va t'il pas habiter à la campagne avec les petits oiseaux. C'est la grande escroquerie des écologistes qui sont avant tout proche de la gauche extrême de LFI, mais surement pas de l'environnement.

dans escrolo, il y a escroc, tout est dit

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Et m Fugit a voté pour le 15/04/2026 à 17:04

Le député Fugit, le "député chimiste" ancien président du conseil national de l air à voté pour la suppression des zfe

Pourtant parfois..autrefois, allié de la majorité municipale et métropolitaine

Ben alors ?

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l'escroquerie du siècle le 15/04/2026 à 16:47

Si la palme d'or de la connerie existait, Doucet serait sur de l'obtenir. Ce ridicule monsieur à fait exploser les embouteillages, ce qui a produit une énorme pollution sur Lyon et sa périphérie, heureusement que de nombreuses voitures sont maintenant électriques, ce qui a permis de limiter les dégâts. Par contre Doucet n'hésite pas à prendre l'avion, à se déplacer en voiture de fonction, mais là, il ne se pose pas de question si ça pollue. Si il est tellement attaché à la nature, pourquoi ne va t'il pas habiter à la campagne avec les petits oiseaux. C'est la grande escroquerie des écologistes qui sont avant tout proche de la gauche extrême de LFI, mais surement pas de l'environnement.

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Bilan des operations le 15/04/2026 à 16:45

Avec Doudou et sa clique, les plus pauvres restent les plus pauvres, les sans abris de plus en plus nombreux …. et on a dépensé un pognon de dingues en études ( rappelez vous la formation coccinelle !!!) et aussi en Œuvres d’art comme la place Belcourt!!! Le budget de fonctionnement de la villes est passé de 690 en 2019 millions à 1,18 millard en 2026 !! Cherchez l’erreur !!!!

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Anti infection idéologique le 15/04/2026 à 16:43

Les militants écolos ont mis en danger la vie des lyonnais avec leur dogmatisme qui a placé Lyon comme la ville la plus embouteillée de France.

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senior48 le 15/04/2026 à 16:36

pas grave, la seule présence d'EELV et LFI est en soi toxique, ça ne changera plus rien

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zemmourvite le 15/04/2026 à 16:28

Ma voiture ou la santé des enfants et des séniors ?
Monsieur Doucet, les grands lyonnais ont choisi, vous n'avez plus rien à dire !

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Le grand perdu le 15/04/2026 à 16:22

Ce n’est absolument pas ce que veulent les Lyonnais ! Bien sûr qu’ils changeront leur bagnole en temps et en heure ! Mettre une dateline pour des centaines de milliers de voiture , c’est une idée folle d’ecolos bobo plein de pognon ! Il vaut mieux au contraire inciter par des aides plutôt que de contraindre façon verdouille ! Au fait,vous n’avez plus le pouvoir sur le sujet …. c’est la démocratie pas la dictature !!!

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Véritas le 15/04/2026 à 16:16

Vert de rage, rouge de colère, la voila la vraie définition de la pastèque 😂😂

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Saviem69 le 15/04/2026 à 16:08

fin de la ZFE 1 G.Doucet 0

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entre Rhône & Saône le 15/04/2026 à 16:07

La mise en danger des lyonnais date de six, Aujourd'hui nous allons commencer à revivre intelligemment.

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ce n’est pas fini le 15/04/2026 à 16:07

la loi va passer devant le conseil constitutionnel cette loi est dangereuse pour la santé des lyonnais partout en Europe en Italie en Espagne en Allemagne en Angleterre Belgique et d’autres pays cette loi est appliquée on France nous sommes les idiots de l’Europe

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chercher la voie le 15/04/2026 à 16:04
qui gagne perd a écrit le 15/04/2026 à 15h43

qu'est-ce que j'ai été dégoûté quand Jean-Michel Aulas a perdu de quelques voies face à Grégory Doucet. mais alors depuis que Grégory Doucet est redevenu maire, il enchaîne les défaites cuisantes. et j'avoue en retirer un plaisir coupable. en plus ce n'est que le début. oui il a été réélu. mais pourquoi? pour rien. il ne pèse plus grand chose. c'est fini le temps où il a saccagé notre ville. et la suppression de la ZFE va permettre à des non lyonnais qui ne venaient plus de revenir pour faire travailler nos commerçants. alors oui les voitures qui polluent ça pue... mais ses boîtes à compost, surtout quand il fait plus chaud, ça pue aussi. et pas sûr qu'avec tous les rats que ça fait venir, ce soit très bon pour notre santé. mais là silence radio

Moi , je me suis réjouis qu ' Aulas- la chicane perde . Et depuis certains de ses supporters ont commencer à sortir les couteaux pour dénoncer comment
leur défaite a été organisée. En plus , sur les chaines nationales , tous les commentateurs se foutaient de sa gueule . Cela semblait être la honte pour Lyon.
Grande réussite pour quelqu 'un qui dégommait l 'équipe sortante et Lyon au passage sur les chaines nationales !

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Il a été élu à combien de voix près lui le 15/04/2026 à 15:57

Qu'il se cache désormais, ces ZFE auront finalement bien failli lui coûter sa réélection.

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EnVertEtContreTous le 15/04/2026 à 15:54

Faut y arrêter, la pollution a baissé parce qu'entre temps sont arrivés le télétravail et le renouvellement du parc automobile, certes accéléré par les ZFE puisque des habitants ont dû changer de voiture. Ils vont pas demain reprendre une voiture plus ancienne juste parce que c'est désormais autorisé.

La ZFE est une aberration car elle est une exception complexe à une réglementation nationale, voire européenne, qui essaye d'être plutôt simple. Si j'ai un véhicule en droit de circuler (véhicule homologué, CT valide...), je dois avoir un véhicule en droit de circuler partout.

Je dis même pas ça par intérêt personnel, je suis sur du Crit'Air 1 depuis 7 ans, et avant j'étais Crit'Air 3, donc autorisé pendant encore 6 ans après que j'ai changé de véhicule. J'ai donc jamais eu d'inquiétude sur le sujet.

En revanche, je connais peu de monde qui roule en Crit'Air 4 ou 5 par pure convenance, c'est souvent surtout une contrainte économique. Même les passionnés "de bagnoles qui fument et sentent l'essence" vont rouler plutôt avec des des véhicules classés collection (soit 1996 ou plus anciens), ce qui est une catégorie spéciale... qui peut circuler dans la ZFE.

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saco697 le 15/04/2026 à 15:53

en faisant de Lyon la capitale française des bouchons il n’a fait que faire monter la pollution à Lyon lui !!! par contre les familles et les pauvres lyonnais qui n’avaient pas les moyens d acheter une tesla ça il s en fout le bobo pseudo écolo qui pense que rouler en vélo fabriqué en Chine par des gamins exploités et qui ensuite traverse le monde sur des cargos navigants au pétrole lourd le plus polluant pour casser le prix de vente …c est ça le collige pour le s bobos très embourgeoisés … empoisonner le reste du monde ça les gêne pas … heureusement on a fait ce qu il faut et ça va changer à la métropole … les bobos pseudos écolos des VERTS on pas su convaincre ni ici ni dans le reste de la France … et leur alliance avec les violents de La Jeune Garde et de LFI les a fait réjoindre l extrême gauche violente

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velocargo le 15/04/2026 à 15:47

Mon vieux porsche cayenne va pouvoir à nouveau respirer dans les rues de Lyon.

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qui gagne perd le 15/04/2026 à 15:43

qu'est-ce que j'ai été dégoûté quand Jean-Michel Aulas a perdu de quelques voies face à Grégory Doucet. mais alors depuis que Grégory Doucet est redevenu maire, il enchaîne les défaites cuisantes. et j'avoue en retirer un plaisir coupable. en plus ce n'est que le début. oui il a été réélu. mais pourquoi? pour rien. il ne pèse plus grand chose. c'est fini le temps où il a saccagé notre ville. et la suppression de la ZFE va permettre à des non lyonnais qui ne venaient plus de revenir pour faire travailler nos commerçants. alors oui les voitures qui polluent ça pue... mais ses boîtes à compost, surtout quand il fait plus chaud, ça pue aussi. et pas sûr qu'avec tous les rats que ça fait venir, ce soit très bon pour notre santé. mais là silence radio

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Alouf1959 le 15/04/2026 à 15:38

Merci docteur, c'est combien la consultation ?

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Ha ah ha ah le 15/04/2026 à 15:34

Qu'est ce qu'on en bave des âneries !!!
J'espère que ce dossier sera définitivement clos.

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