ZFE supprimées : Grégory Doucet dénonce "une mise en danger de la santé des Lyonnais"

Après l’adoption, ce mardi 14 avril, de la suppression des Zones à faibles émissions (ZFE) par l’Assemblée nationale, la réaction du maire écologiste de Lyon ne s’est pas fait attendre.

Pour rappel, le texte a été adopté ce mardi 14 avril par 275 voix contre 225, actant la fin du dispositif. Dans la foulée, un amendement du gouvernement visant à permettre aux collectivités de relancer les ZFE a également été rejeté.

À Lyon, où la municipalité écologiste soutenait ce dispositif, la décision est perçue comme un véritable coup d’arrêt. Grégory Doucet dénonce une "mise en danger de la santé des Lyonnais."

"Les zones à faibles émissions ne sont pas un problème, mais une solution", affirme le maire avant d'ajouter : "Ce dispositif […] méritait d'être renforcé, pas d'être supprimé."

Des inquiétudes sur un retour de la pollution.

La Ville de Lyon justifie sa position en s'appuyant sur les résultats d'une étude Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Selon ces derniers entre 2019 et 2024, l’exposition moyenne au dioxyde d’azote a diminué de 34 %, et celle aux particules fines de 18 %. "À Lyon, on commençait d’ailleurs tout juste à en ressentir les effets avec une baisse significative de la pollution", souligne Grégory Doucet.

Le maire alerte également sur les conséquences possibles de cette décision : "Aujourd’hui, l’État prend le risque de faire revenir des véhicules très polluants dans les villes, et ainsi d’augmenter la pollution de l’air." Une inquiétude qui concerne en priorité les populations les plus vulnérables.

"Les grands perdants […] ce seront […] les enfants, les aînés, les habitants des quartiers populaires", ajoute l’édile. Malgré ce revers, la municipalité lyonnaise affirme vouloir poursuivre ses efforts. La Ville de Lyon indique ainsi vouloir préserver les zones à faibles émissions sur son territoire et appelle le gouvernement à revoir sa position, notamment en renforçant les aides au renouvellement des véhicules.