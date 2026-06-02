Faits Divers

Nouvelle fusillade dans le 8e arrondissement de Lyon : un homme blessé par balle

Nouvelle fusillade dans le 8e arrondissement de Lyon : un homme blessé par balle

INFO LYONMAG. Ce lundi 1er juin, une nouvelle fusillade s'est produite dans le quartier des Etats-Unis à Lyon. Un homme a été blessé par balle puis déposé à l'hôpital.

Le 18 mai dernier, trois personnes étaient blessées par balles à l'angle de la rue Professeur Tavernier et de la rue Professeur Beauvisage dans le 8e arrondissement de Lyon.

Ce lundi 1er juin, la poudre a encore parlé au même endroit, sur un parking de la rue Professeur Tavernier. Selon nos informations, une fusillade a éclaté dans ce secteur du quartier des Etats-Unis aux alentours de 21h30.

Un homme a été blessé par balle à la cuisse et a été déposé en voiture à l'hôpital Edouard-Herriot où il a été pris en charge, son pronostic vital n'était pas engagé. La victime serait défavorablement connue des services de police.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ces faits.

Tags :

8e arrondissement

26 commentaires
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Bellota le 02/06/2026 à 10:56

Quelle ville paisible, sereine, apaisée
N’est-ce pas Doucet ?

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foxy69 le 02/06/2026 à 10:46
Free Lyon a écrit le 02/06/2026 à 10h03

Qui va payer ?

Vous...

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Faut viser les têtes le 02/06/2026 à 10:40

Les têtes des consommateurs qui alimentent le trafic, et les petits dealers, avec leur addiction , et leur pognon
La solution est à la source, supprimons la source

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la suite logique le 02/06/2026 à 10:36

Aprés les émeutes , les fusillades ! c'est merveilleux ce vivre ensemble !

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rassurez vous le 02/06/2026 à 10:32
balou 1955 a écrit le 02/06/2026 à 10h20

j'arrête pas de mettre des commentaires et aucun apparaît pour quoi

Vous n'étes pas le seul ! probablement des commentaires dérangeant ?

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balou 1955 le 02/06/2026 à 10:20

j'arrête pas de mettre des commentaires et aucun apparaît pour quoi

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saco697 le 02/06/2026 à 10:18

pourquoi s inquiéter Doyceta. dit qu il faisable maximum pour la sécurité des lyonnais ! dommage il peut peu … la seule chose qu il sache faire s en mettre plein les poches avec sa bande …de politicards bobos business l écologie est oubliée

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Vendredi le 02/06/2026 à 10:17

Il faut qu'ils apprennent à tirer, pourquoi les jambes, après il faut les soigner, ça coute cher à la société........

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Du moment qu'on lutte contre le pollution... le 02/06/2026 à 10:10

Les gens peuvent se faire tirer dessus, pas grave ou pas prioritaire pour les Ecologistes qui ont réussi de justesse à s'accrocher à un deuxième mandat...

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cri69 le 02/06/2026 à 10:08

oh j ai trop de peine … non j deconne

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Free Lyon le 02/06/2026 à 10:03

Qui va payer ?

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Jino le 02/06/2026 à 09:52

Le résultat de 40 ans de socialisme, d'immigration et de laxisme : il ne faut pas se plaindre des conséquences quand on a mis en oeuvre les causes. C'est juste dommage pour les gens honnêtes qui n'ont pas les moyens de vivre ailleurs et d'éviter une balle perdue.

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eurpbo le 02/06/2026 à 09:50

dommage

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bob le 02/06/2026 à 09:48

Un manque criant de piste cyclables et de toilettes non genrées...

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Solidarité 69 le 02/06/2026 à 09:44

La nouvelle France by LFI.

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Bac a fleurs ? le 02/06/2026 à 09:35

La priorité de cette municipalité est de virer les voitures. Le reste n'a aucune importance. Ils se voilent la face, mettent la poussière sous le tapis niant la réalité.

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Rb6528 le 02/06/2026 à 08:56

Qu'il continue ça fait du nettoyage. Tant qu'il n'y a pas de victime colatérale.

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emlyon le 02/06/2026 à 08:53

on s'en fout un peu non ?

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lyon avec Zemmour vite le 02/06/2026 à 08:52

Il faut des adhérents de reconquête pour patrouiller dans les rues

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Watt le 02/06/2026 à 08:50

Les gens ont voté pour.

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AGAB le 02/06/2026 à 08:48

Une opération place nette par les narcos et ça fonctionne

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pm69 le 02/06/2026 à 08:48

N'oublions pas que le seul danger qui guette la France, c'est la montée du fascisme (les bruits de bottes, les heures sombres). N'est-ce pas mmes et mrs les gauchos inclusifs?

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Pastèques le 02/06/2026 à 08:41

Vite , il faut installer des bacs à compost et piétonniser les rues !!!

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balou 1955 le 02/06/2026 à 08:37

quelle quartier ou était la police je croyais que le quartier était sous surveillance

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Oui mais le 02/06/2026 à 08:28

Le problème à Lyon c est les bagnolards-droitardés il parait

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Catalan le 02/06/2026 à 08:18

un simple différend commercial .

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