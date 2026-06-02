Nouvelle fusillade dans le 8e arrondissement de Lyon : un homme blessé par balle

Le 18 mai dernier, trois personnes étaient blessées par balles à l'angle de la rue Professeur Tavernier et de la rue Professeur Beauvisage dans le 8e arrondissement de Lyon.

Ce lundi 1er juin, la poudre a encore parlé au même endroit, sur un parking de la rue Professeur Tavernier. Selon nos informations, une fusillade a éclaté dans ce secteur du quartier des Etats-Unis aux alentours de 21h30.

Un homme a été blessé par balle à la cuisse et a été déposé en voiture à l'hôpital Edouard-Herriot où il a été pris en charge, son pronostic vital n'était pas engagé. La victime serait défavorablement connue des services de police.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ces faits.