Nouvelle fusillade dans le 8e arrondissement de Lyon : un homme blessé par balle

Le 18 mai dernier, trois personnes étaient blessées par balles à l'angle de la rue Professeur Tavernier et de la rue Professeur Beauvisage dans le 8e arrondissement de Lyon.
Ce lundi 1er juin, la poudre a encore parlé au même endroit, sur un parking de la rue Professeur Tavernier. Selon nos informations, une fusillade a éclaté dans ce secteur du quartier des Etats-Unis aux alentours de 21h30.
Un homme a été blessé par balle à la cuisse et a été déposé en voiture à l'hôpital Edouard-Herriot où il a été pris en charge, son pronostic vital n'était pas engagé. La victime serait défavorablement connue des services de police.
Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ces faits.
Quelle ville paisible, sereine, apaiséeSignaler Répondre
N’est-ce pas Doucet ?
Vous...Signaler Répondre
Les têtes des consommateurs qui alimentent le trafic, et les petits dealers, avec leur addiction , et leur pognonSignaler Répondre
La solution est à la source, supprimons la source
Aprés les émeutes , les fusillades ! c'est merveilleux ce vivre ensemble !Signaler Répondre
Vous n'étes pas le seul ! probablement des commentaires dérangeant ?Signaler Répondre
j'arrête pas de mettre des commentaires et aucun apparaît pour quoiSignaler Répondre
pourquoi s inquiéter Doyceta. dit qu il faisable maximum pour la sécurité des lyonnais ! dommage il peut peu … la seule chose qu il sache faire s en mettre plein les poches avec sa bande …de politicards bobos business l écologie est oubliéeSignaler Répondre
Il faut qu'ils apprennent à tirer, pourquoi les jambes, après il faut les soigner, ça coute cher à la société........Signaler Répondre
Les gens peuvent se faire tirer dessus, pas grave ou pas prioritaire pour les Ecologistes qui ont réussi de justesse à s'accrocher à un deuxième mandat...Signaler Répondre
oh j ai trop de peine … non j deconneSignaler Répondre
Qui va payer ?Signaler Répondre
Le résultat de 40 ans de socialisme, d'immigration et de laxisme : il ne faut pas se plaindre des conséquences quand on a mis en oeuvre les causes. C'est juste dommage pour les gens honnêtes qui n'ont pas les moyens de vivre ailleurs et d'éviter une balle perdue.Signaler Répondre
dommageSignaler Répondre
Un manque criant de piste cyclables et de toilettes non genrées...Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
La priorité de cette municipalité est de virer les voitures. Le reste n'a aucune importance. Ils se voilent la face, mettent la poussière sous le tapis niant la réalité.Signaler Répondre
Qu'il continue ça fait du nettoyage. Tant qu'il n'y a pas de victime colatérale.Signaler Répondre
on s'en fout un peu non ?Signaler Répondre
Il faut des adhérents de reconquête pour patrouiller dans les ruesSignaler Répondre
Les gens ont voté pour.Signaler Répondre
Une opération place nette par les narcos et ça fonctionneSignaler Répondre
N'oublions pas que le seul danger qui guette la France, c'est la montée du fascisme (les bruits de bottes, les heures sombres). N'est-ce pas mmes et mrs les gauchos inclusifs?Signaler Répondre
Vite , il faut installer des bacs à compost et piétonniser les rues !!!Signaler Répondre
quelle quartier ou était la police je croyais que le quartier était sous surveillanceSignaler Répondre
Le problème à Lyon c est les bagnolards-droitardés il paraitSignaler Répondre
un simple différend commercial .Signaler Répondre