Politique

Elle voulait "choquer" les "zinzaulas" : surprise en train de filmer pendant le conseil du 8e arrondissement de Lyon, cette élue LFI rappelée à l'ordre

Elle voulait "choquer" les "zinzaulas" : surprise en train de filmer pendant le conseil du 8e arrondissement de Lyon, cette élue LFI rappelée à l'ordre

Ce samedi 4 avril, Olivier Berzane a été réélu maire du 8e arrondissement de Lyon. Une séance perturbée par Elisa Ngoudjou, jeune élue LFI surprise en train de filmer les élus Coeur Lyonnais.

Elle avait prévenu tout le monde. Sur TikTok où elle cumule depuis septembre des dizaines de milliers de vues sur ses vidéos concernant les élections municipales lyonnaises, Elisa Ngoudjou avait promis qu'elle serait une élue particulière. "Les pantins d'Aulas, les 'zinzaulas' comme j'aime bien les appeler, et leurs super copains du RN, 'Dubalais' (Alexandre Dupalais ndlr), vont avoir la chance de siéger à mes côtés. (…) Comptez sur moi (…) pour les choquer, retourner le conseil d'arrondissement", déclarait-elle après son élection lors du second tour.

Conseillère LFI du 8e arrondissement, elle a donc participé, keffieh dans les cheveux, au conseil d'installation du maire ce samedi matin. Et effectivement, elle a choqué avant d'être sèchement rappelée à l'ordre par Olivier Berzane.

Ce dernier, réélu maire du 8e avec 22 voix sur 36 exprimées, a été obligé d'intervenir. Car Elisa Ngoudjou a été surprise en train de filmer Barbara Vélon et Charles-Franck Lévy, élus du groupe Coeur Lyonnais, lors de leur prise de parole conjointe.

"Je suis assez mal à l'aise que des membres de cette assemblée filment nos interventions. Je ne sais pas si c'est l'usage ou la pratique", indiquait Charles-Franck Lévy, pointant le fait que l'insoumise braquait son téléphone rose dans sa direction.

"Je vous demande d'arrêter de filmer vos collègues", lançait Olivier Berzane à Elisa Ngoudjou qui, malgré ses protestations, rangeait finalement son portable face aux réprimandes de l'édile écologiste.

"Aulas et son équipe de nullos" 1, Elisa Ngoudjou 0.

Pour le groupe LFI, Anas Kournif prenait ensuite la parole, accusant Coeur Lyonnais d'avoir "envoyé sa meute pour cyberharceler (Elisa Ngoudjou) de manière raciste et sexiste parce qu'elle a choisi de faire de la politique via les réseaux sociaux". Une référence au partage d'une vidéo de l'intéressée par Génération Aulas, qui déplorait les termes employées par l'insoumise ci-dessous.

Le mandat ne fait que commencer. Et le conseil du 8e arrondissement risque bien de "choquer" encore ces prochaines années.

Tags :

Elisa Ngoudjou

8e arrondissement

0-50 sur 52 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 05/04/2026 à 21:46

LFI for ever, je passe mon temps à chercher la m.... et quand ça me tombe dessus je joue la brimée...

Signaler Répondre
avatar
Ceux qui ont voté LFI doivent être ravis le 05/04/2026 à 21:43

Ravis de constater que cette élue ne se bat déjà pas pour défendre des dossiers pour ses électeurs mais juste pour perturber...

Signaler Répondre
avatar
Lapalisse le 05/04/2026 à 21:36
Colysee Par a écrit le 05/04/2026 à 17h42

Franchement le niveau est lamentable .. Pathétique comment des gens votent pour le LFI La France Illetré ..

Ils ne savent rien faire d'autre que d'être insoumis. C'est une superbe avenir en percepective pour les Français.
La bêtise se met toujours au premier rang pour être vu.

Signaler Répondre
avatar
Au trou le 05/04/2026 à 21:22
Calahann a écrit le 05/04/2026 à 18h04

Faut que la LFI soit présente tout le temps et dans tous les lieux.

Oui et surtout dans les caniveaux

Signaler Répondre
avatar
Joelle12 le 05/04/2026 à 21:00
Jacques20 a écrit le 05/04/2026 à 20h22

Retraité de 60 ans ? Ou un fake ou un fainéant. Je pense juste à un fake lancé par un provocateur.
En tout cas, si elle voulait faire parler d'elle, elle a réussi mais ce n'est pas en sa faveur.

Moi je l'aurais plutôt vu en classe de primaire avec son portable rose.

Signaler Répondre
avatar
et oui le 05/04/2026 à 21:00

Pauvre France ! on s'enfonce doucement mais surement !

Signaler Répondre
avatar
Les zéro sociaux rendent débile le 05/04/2026 à 20:57

Même âge mental que Charlotte Garin et à peine plus finaude que Benlemmane : https://www.lyonmag.com/article/149210/vous-nous-avez-colonises-on-fait-ce-qu-on-veut-apres-la-victoire-de-l-algerie-une-video-de-sofia-benlemmane-inquiete-les-autorites-a-lyon
Même état d’esprit.
Les réseaux sociaux endommagent les cerveaux, c’est un fait scientifique. Et que dire des gens qui ont voté pour elle…

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 05/04/2026 à 20:22
FanDeLacombe a écrit le 05/04/2026 à 19h42

Bonjour,

Retraité de 60 ans habitant le 8eme arrondissement, je ne connaissais pas cette jeune élue qui m'a l'air honnête et éloquente dans sa réponse aux mensonges et attaques de l'équipe d'Aulas. Merci à Lyon mag de l'avoir mise en avant, elle aura mon vote lors des prochaines élections.

Cordialement,
Jean-Marc

Retraité de 60 ans ? Ou un fake ou un fainéant. Je pense juste à un fake lancé par un provocateur.
En tout cas, si elle voulait faire parler d'elle, elle a réussi mais ce n'est pas en sa faveur.

Signaler Répondre
avatar
Xav69 le 05/04/2026 à 20:22

j’en ai plein le derche, de ces frasques politiques, gamineries de récréation d’un côté comme de l’autre. on a déjà été saoulé pendant toutes les élections, faites ce pour quoi vous avez été elu(e)s : BOSSER

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 05/04/2026 à 20:17
oui-oui a écrit le 05/04/2026 à 19h26

" Pour le groupe LFI, Anas Kournif prenait ensuite la parole, accusant Coeur Lyonnais d'avoir "envoyé sa meute pour cyberharceler (Elisa Ngoudjou) de manière raciste et sexiste parce qu'elle a choisi de faire de la politique via les réseaux sociaux". "

" cyberharceler (Elisa Ngoudjou) de manière raciste et sexiste ," . Il a été oublié " d ' une façon " fasciste " .

On voit de suite que votre vocabulaire n'a toujours pas évolué, vous en êtes toujours au mot "fasciste". SVP, n'utilisez pas un mot dont vous ne comprenez même pas le sens. Prenez donc un dictionnaire, enfin si vous savez lire et essayez d'en comprendre sa définition. Enfin, si vous pouvez, et vous comprendrez que le fascisme est passé à gauche. Mais ça, je pense que ça vous dépasse.
Ensuite, comment voulez vous qu'un parti ou des personnes réagissent quand l'une des inscrites sur les listes, l'a juste fait pour faire le bazar ?
Cette personne a un coût pour nos impôts. Même si elle ne touche rien, elle peut ralentir le travail des agents municipaux qui, eux, sont payés.

Signaler Répondre
avatar
Qui êtes vous le 05/04/2026 à 20:03
FanDeLacombe a écrit le 05/04/2026 à 19h42

Bonjour,

Retraité de 60 ans habitant le 8eme arrondissement, je ne connaissais pas cette jeune élue qui m'a l'air honnête et éloquente dans sa réponse aux mensonges et attaques de l'équipe d'Aulas. Merci à Lyon mag de l'avoir mise en avant, elle aura mon vote lors des prochaines élections.

Cordialement,
Jean-Marc

Jean Marc, la marionnette de Jeff Panacloc ?

Signaler Répondre
avatar
FanDeLacombe le 05/04/2026 à 19:42

Bonjour,

Retraité de 60 ans habitant le 8eme arrondissement, je ne connaissais pas cette jeune élue qui m'a l'air honnête et éloquente dans sa réponse aux mensonges et attaques de l'équipe d'Aulas. Merci à Lyon mag de l'avoir mise en avant, elle aura mon vote lors des prochaines élections.

Cordialement,
Jean-Marc

Signaler Répondre
avatar
Moi le 05/04/2026 à 19:36

Comment peut-on siéger dans une assemblée avec un tel comportement? Cette personne n'est même pas capable de respecter ses collègues. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'ennemis. Il y a que des adversaires, des représentants élus dans une assemblée. À bon entendeur salut ne leurs déplaises.
Les LFI ne sont que des mauvais perdant ils n'aiment que la violence, l'intimidation et la provocation.

Signaler Répondre
avatar
Roadrunner01 le 05/04/2026 à 19:26

Après l'assemblée nationale, les conseils municipaux.... La bordelisation en marche.

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 05/04/2026 à 19:26

" Pour le groupe LFI, Anas Kournif prenait ensuite la parole, accusant Coeur Lyonnais d'avoir "envoyé sa meute pour cyberharceler (Elisa Ngoudjou) de manière raciste et sexiste parce qu'elle a choisi de faire de la politique via les réseaux sociaux". "

" cyberharceler (Elisa Ngoudjou) de manière raciste et sexiste ," . Il a été oublié " d ' une façon " fasciste " .

Signaler Répondre
avatar
phil 6 le 05/04/2026 à 18:57

ces élus LFI sont vraiment des nases ils ne servent à rien

Signaler Répondre
avatar
Gsxs le 05/04/2026 à 18:38
LFI 69 a écrit le 05/04/2026 à 17h02

Pas un article sans parler de LFI, quel succès !

Il faut dire qu'ils en font des tonnes.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 05/04/2026 à 18:24
Aulas est fini a écrit le 05/04/2026 à 17h58

Aulas doit laisser la place à jeunes le futur de la France est dans leurs mains Aulas doit prendre sa retraites qui mériter

Et en français ça donne quoi ?

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 05/04/2026 à 18:13
Un zinzaulas vexé ? a écrit le 05/04/2026 à 18h02

Votre argumentaire est ce qu'on appelle un homme de paille.
Je n'ai écrit nulle part que je me prenais pour une lumière.
Par contre je dois bien admettre que j'aurais tendance a vous prendre pour crétin qui cherche des punchlines, mais qui échoue lamentablement.
Si ma petite tirade sur le nivellement par le bas et l'anti-intellectualisme vous a vexé et que vous vous sentez concerné, remettez vous en question.
Bonne soirée, l'ami

Je pourrais vous dire la même chose de mon côté pour ce qui est de se remettre en question. C'est quoi cette manière de traiter les gens de droite de trumpistes ? Ah, le bel argument que vous nous sortez là. Je suis de droite mais j'ai horreur de Trump, trouvez de meilleurs qualificatifs, vous cherchez vraiment la facilité à défaut d'arguments.

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 05/04/2026 à 18:09
Aulas est fini a écrit le 05/04/2026 à 17h58

Aulas doit laisser la place à jeunes le futur de la France est dans leurs mains Aulas doit prendre sa retraites qui mériter

Tu n'as pas compris que tu es hors sujet !!!

Signaler Répondre
avatar
Lyyyyyoooonnnnnnn le 05/04/2026 à 18:05
Kapito a écrit le 05/04/2026 à 15h44

Il est totalement autorisé de filmer ( sans gêner) durant un conseil municipal.

de toute façon diffuser une photo ou une vidéo sans le conscentement de la personne filmée est interdit, que filmer soit autorisé ou non

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 05/04/2026 à 18:04

Faut que la LFI soit présente tout le temps et dans tous les lieux.

Signaler Répondre
avatar
Un zinzaulas vexé ? le 05/04/2026 à 18:02
Bravo a écrit le 05/04/2026 à 17h05

Belle mise en application du nivellement par le bas total , le plus drôle est que vous vous preniez pour une lumière

Votre argumentaire est ce qu'on appelle un homme de paille.
Je n'ai écrit nulle part que je me prenais pour une lumière.
Par contre je dois bien admettre que j'aurais tendance a vous prendre pour crétin qui cherche des punchlines, mais qui échoue lamentablement.
Si ma petite tirade sur le nivellement par le bas et l'anti-intellectualisme vous a vexé et que vous vous sentez concerné, remettez vous en question.
Bonne soirée, l'ami

Signaler Répondre
avatar
velobobo le 05/04/2026 à 18:02

Mélenchon avait dit, sur les conseils de son ami Chavez, qu’il faut tout conflictualiser ! Ce n’est que le début...mais les electeurs ont voté...

Signaler Répondre
avatar
Aulas est fini le 05/04/2026 à 17:58

Aulas doit laisser la place à jeunes le futur de la France est dans leurs mains Aulas doit prendre sa retraites qui mériter

Signaler Répondre
avatar
Watt le 05/04/2026 à 17:55
Idiocratie a écrit le 05/04/2026 à 16h11

Bon.. c'est une influenceuse populiste, je kiffe pas du tout.
Mais je comprends pas que ça choque tant que ça des droitards qui kiffent Trump et ses sorties dignes du film Idiocracy..
Vous vouliez du populisme débile et de la trash-culture Internet ? Vous avez obtenu MAGA, parceque vous trouviez la politique sérieuse ennuyeuse..
De la même façon, vous avez en France des tiktokeurs crétins dans tout le spectre politique, de LFI jusque a Bardella en passant par Macron et Knafo.
La politique en 2026 c'est devenu un truc de Tiktokeurs, l'anti-intellectualisme triomphe partout.
(et on peut pas dire que l'équipe Aulas ait été très intellectuelle non plus, eux aussi ont fait leur campagne toxique a base de fake news, de rumeurs de caniveau, d'interventions d'influenceurs et d'apologie du Quentinisme)

Fatiguant ce nivellement par le bas de la fonction publique.

Signaler Répondre
avatar
Gone du 8e le 05/04/2026 à 17:52
LFI 69 a écrit le 05/04/2026 à 17h02

Pas un article sans parler de LFI, quel succès !

Qui sème le désordre et la haine dans le pays?
LFI
#CQFD

Signaler Répondre
avatar
Colysee Par le 05/04/2026 à 17:42

Franchement le niveau est lamentable .. Pathétique comment des gens votent pour le LFI La France Illetré ..

Signaler Répondre
avatar
Encore une flèche le 05/04/2026 à 17:32

C'est dommage elle aurait été bien avec Francis Lalanne à la mairie du 8e entre caves

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 05/04/2026 à 17:30

Je suis du 8ème, j'ai voté (pas pour elle) pour que des élus nous représentent et fassent avancer notre arrondissement.

Je n'ai pas voté pour que des débiles viennent faire le cirque lors des séances de conseil municipal ni pour qu'elle se venge (par ailleurs vengeance injustifiée) au mépris de la politique de la mairie. Ce genre de personne devrait être virée illico presto. L'avenir de la politique (surtout avec ces LFI qui se croient supérieurs alors qu'ils démontrent eux mêmes que leur Q.I. est inférieur à celui d'un moineau) promet à un bel avenir.

Signaler Répondre
avatar
Rihanna FOUTRE le 05/04/2026 à 17:18

Si elle n'a que ça à faire ...................................

Rien à foutre de cette personne qui ne me choque absolument pas ................

On est habitué à L F I , plus rien ne nous étonne !!!

Signaler Répondre
avatar
cliclo le 05/04/2026 à 17:16

🤮🤢🤢🤢🤮

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 05/04/2026 à 17:12
Kapito a écrit le 05/04/2026 à 15h44

Il est totalement autorisé de filmer ( sans gêner) durant un conseil municipal.

L'article L2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales permet que les séances du conseil municipal soit filmées mais les "Zinzaulas", comme elle les appelle, présents ce jour-là, ont aussi des droits. Filmer spécifiquement des membres du public ou du conseil, surtout de manière insistante ou pour les choquer, ce sont ses termes, peut être considéré comme une atteinte à la vie privée ou une forme de harcèlement, ce qui n'est pas couvert par le droit de publicité des débats.
Le droit de filmer est un droit à l'information, pas un droit à la provocation.
Il est légal de filmer le Conseil pour informer les citoyens par contre il est illégal (et ceci est passible de sanctions disciplinaires en séance) de filmer le public dans le but de le provoquer ou de l'intimider. Dans ce cas le maire peut ordonner l'arrêt de l'enregistrement.
Capito ?

Signaler Répondre
avatar
Bravo le 05/04/2026 à 17:05
Idiocratie a écrit le 05/04/2026 à 16h11

Bon.. c'est une influenceuse populiste, je kiffe pas du tout.
Mais je comprends pas que ça choque tant que ça des droitards qui kiffent Trump et ses sorties dignes du film Idiocracy..
Vous vouliez du populisme débile et de la trash-culture Internet ? Vous avez obtenu MAGA, parceque vous trouviez la politique sérieuse ennuyeuse..
De la même façon, vous avez en France des tiktokeurs crétins dans tout le spectre politique, de LFI jusque a Bardella en passant par Macron et Knafo.
La politique en 2026 c'est devenu un truc de Tiktokeurs, l'anti-intellectualisme triomphe partout.
(et on peut pas dire que l'équipe Aulas ait été très intellectuelle non plus, eux aussi ont fait leur campagne toxique a base de fake news, de rumeurs de caniveau, d'interventions d'influenceurs et d'apologie du Quentinisme)

Belle mise en application du nivellement par le bas total , le plus drôle est que vous vous preniez pour une lumière

Signaler Répondre
avatar
Foirefouille le 05/04/2026 à 17:05

On sent une ado sympa, début de classe de seconde, cherchant à se démarquer, avec beaucoup d'entrain, format entertainment, une vraie aisance en matière de communication, future notable embourgeoisée full system, peut-être notre future présidente, donc full respect.

Signaler Répondre
avatar
hollywood le 05/04/2026 à 17:02

elle en pense quoi la rima, curieux de savoir.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 05/04/2026 à 17:02

Pas un article sans parler de LFI, quel succès !

Signaler Répondre
avatar
Savoir vivre et élégance le 05/04/2026 à 17:00
Kapito a écrit le 05/04/2026 à 15h44

Il est totalement autorisé de filmer ( sans gêner) durant un conseil municipal.

Même si c'est autori, ça manque de décence. Imaginez que tous les élus se mettent à se filmer les autres....

Signaler Répondre
avatar
Bon le 05/04/2026 à 16:55

On a pas encore touché le fond apparemment

Signaler Répondre
avatar
Suite logique le 05/04/2026 à 16:47

Après l'Assemblée Nationale, au tour des conseils municipaux de connaitre la bordélisation !!!

Signaler Répondre
avatar
johnny le 05/04/2026 à 16:44

On entend un peu trop les lfi c'est pas super rassurant

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 05/04/2026 à 16:38

Décidément chez LFI, ils un sens exacerbé de la démocratie...

Signaler Répondre
avatar
simplementcitoyen le 05/04/2026 à 16:28

cette élue LFI rappelée à l'ordre.. et cela est que le début, ils sont fourbes.

Signaler Répondre
avatar
Vecteur12 le 05/04/2026 à 16:17

A part être navrante et grotesque (et non choquante), elle a quoi comme projets et propositions pour le 8ème ?

Signaler Répondre
avatar
Combat d'infirmes le 05/04/2026 à 16:15

Moi je dis Octogone: Delogu contre Bardella dans une cage de MMA.
Et en première partie Edouard Hoffman contre un tagueur, en lutte Gréco Romaine.
Vive la politique spectacle.

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 05/04/2026 à 16:12

Et ce n'est que le début...

Signaler Répondre
avatar
Idiocratie le 05/04/2026 à 16:11

Bon.. c'est une influenceuse populiste, je kiffe pas du tout.
Mais je comprends pas que ça choque tant que ça des droitards qui kiffent Trump et ses sorties dignes du film Idiocracy..
Vous vouliez du populisme débile et de la trash-culture Internet ? Vous avez obtenu MAGA, parceque vous trouviez la politique sérieuse ennuyeuse..
De la même façon, vous avez en France des tiktokeurs crétins dans tout le spectre politique, de LFI jusque a Bardella en passant par Macron et Knafo.
La politique en 2026 c'est devenu un truc de Tiktokeurs, l'anti-intellectualisme triomphe partout.
(et on peut pas dire que l'équipe Aulas ait été très intellectuelle non plus, eux aussi ont fait leur campagne toxique a base de fake news, de rumeurs de caniveau, d'interventions d'influenceurs et d'apologie du Quentinisme)

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 05/04/2026 à 15:48

faut dire qu elle a « l air intelligente » quand elle se filme .. on voit tout de suite le niveau de LFI … ça ressemble à des vidéo de gamins en cours de récréation de primaire …

Signaler Répondre
avatar
Kapito le 05/04/2026 à 15:44

Il est totalement autorisé de filmer ( sans gêner) durant un conseil municipal.

Signaler Répondre
avatar
boris69 le 05/04/2026 à 15:32

Non ce qui est désolant c'est les votes pour elle et cette absurdité de meuf.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.