Elle voulait "choquer" les "zinzaulas" : surprise en train de filmer pendant le conseil du 8e arrondissement de Lyon, cette élue LFI rappelée à l'ordre

Elle avait prévenu tout le monde. Sur TikTok où elle cumule depuis septembre des dizaines de milliers de vues sur ses vidéos concernant les élections municipales lyonnaises, Elisa Ngoudjou avait promis qu'elle serait une élue particulière. "Les pantins d'Aulas, les 'zinzaulas' comme j'aime bien les appeler, et leurs super copains du RN, 'Dubalais' (Alexandre Dupalais ndlr), vont avoir la chance de siéger à mes côtés. (…) Comptez sur moi (…) pour les choquer, retourner le conseil d'arrondissement", déclarait-elle après son élection lors du second tour.

Conseillère LFI du 8e arrondissement, elle a donc participé, keffieh dans les cheveux, au conseil d'installation du maire ce samedi matin. Et effectivement, elle a choqué avant d'être sèchement rappelée à l'ordre par Olivier Berzane.

Ce dernier, réélu maire du 8e avec 22 voix sur 36 exprimées, a été obligé d'intervenir. Car Elisa Ngoudjou a été surprise en train de filmer Barbara Vélon et Charles-Franck Lévy, élus du groupe Coeur Lyonnais, lors de leur prise de parole conjointe.

"Je suis assez mal à l'aise que des membres de cette assemblée filment nos interventions. Je ne sais pas si c'est l'usage ou la pratique", indiquait Charles-Franck Lévy, pointant le fait que l'insoumise braquait son téléphone rose dans sa direction.

"Je vous demande d'arrêter de filmer vos collègues", lançait Olivier Berzane à Elisa Ngoudjou qui, malgré ses protestations, rangeait finalement son portable face aux réprimandes de l'édile écologiste.

"Aulas et son équipe de nullos" 1, Elisa Ngoudjou 0.

Pour le groupe LFI, Anas Kournif prenait ensuite la parole, accusant Coeur Lyonnais d'avoir "envoyé sa meute pour cyberharceler (Elisa Ngoudjou) de manière raciste et sexiste parce qu'elle a choisi de faire de la politique via les réseaux sociaux". Une référence au partage d'une vidéo de l'intéressée par Génération Aulas, qui déplorait les termes employées par l'insoumise ci-dessous.

Voici les gens que Grégory #Doucet a fait élire et rentrer dans les conseils à Lyon…



LFI est un danger pour notre ville. pic.twitter.com/BJTecneSoT — Génération Aulas (@generationaulas) March 29, 2026

Le mandat ne fait que commencer. Et le conseil du 8e arrondissement risque bien de "choquer" encore ces prochaines années.