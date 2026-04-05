Elle voulait "choquer" les "zinzaulas" : surprise en train de filmer pendant le conseil du 8e arrondissement de Lyon, cette élue LFI rappelée à l'ordre

Elle avait prévenu tout le monde. Sur TikTok où elle cumule depuis septembre des dizaines de milliers de vues sur ses vidéos concernant les élections municipales lyonnaises, Elisa Ngoudjou avait promis qu'elle serait une élue particulière. "Les pantins d'Aulas, les 'zinzaulas' comme j'aime bien les appeler, et leurs super copains du RN, 'Dubalais' (Alexandre Dupalais ndlr), vont avoir la chance de siéger à mes côtés. (…) Comptez sur moi (…) pour les choquer, retourner le conseil d'arrondissement", déclarait-elle après son élection lors du second tour.
Conseillère LFI du 8e arrondissement, elle a donc participé, keffieh dans les cheveux, au conseil d'installation du maire ce samedi matin. Et effectivement, elle a choqué avant d'être sèchement rappelée à l'ordre par Olivier Berzane.
Ce dernier, réélu maire du 8e avec 22 voix sur 36 exprimées, a été obligé d'intervenir. Car Elisa Ngoudjou a été surprise en train de filmer Barbara Vélon et Charles-Franck Lévy, élus du groupe Coeur Lyonnais, lors de leur prise de parole conjointe.
"Je suis assez mal à l'aise que des membres de cette assemblée filment nos interventions. Je ne sais pas si c'est l'usage ou la pratique", indiquait Charles-Franck Lévy, pointant le fait que l'insoumise braquait son téléphone rose dans sa direction.
"Je vous demande d'arrêter de filmer vos collègues", lançait Olivier Berzane à Elisa Ngoudjou qui, malgré ses protestations, rangeait finalement son portable face aux réprimandes de l'édile écologiste.
"Aulas et son équipe de nullos" 1, Elisa Ngoudjou 0.
Pour le groupe LFI, Anas Kournif prenait ensuite la parole, accusant Coeur Lyonnais d'avoir "envoyé sa meute pour cyberharceler (Elisa Ngoudjou) de manière raciste et sexiste parce qu'elle a choisi de faire de la politique via les réseaux sociaux". Une référence au partage d'une vidéo de l'intéressée par Génération Aulas, qui déplorait les termes employées par l'insoumise ci-dessous.
Voici les gens que Grégory #Doucet a fait élire et rentrer dans les conseils à Lyon…— Génération Aulas (@generationaulas) March 29, 2026
LFI est un danger pour notre ville. pic.twitter.com/BJTecneSoT
Le mandat ne fait que commencer. Et le conseil du 8e arrondissement risque bien de "choquer" encore ces prochaines années.
LFI for ever, je passe mon temps à chercher la m.... et quand ça me tombe dessus je joue la brimée...Signaler Répondre
Ravis de constater que cette élue ne se bat déjà pas pour défendre des dossiers pour ses électeurs mais juste pour perturber...Signaler Répondre
Ils ne savent rien faire d'autre que d'être insoumis. C'est une superbe avenir en percepective pour les Français.Signaler Répondre
La bêtise se met toujours au premier rang pour être vu.
Oui et surtout dans les caniveauxSignaler Répondre
Moi je l'aurais plutôt vu en classe de primaire avec son portable rose.Signaler Répondre
Pauvre France ! on s'enfonce doucement mais surement !Signaler Répondre
Même âge mental que Charlotte Garin et à peine plus finaude que Benlemmane : https://www.lyonmag.com/article/149210/vous-nous-avez-colonises-on-fait-ce-qu-on-veut-apres-la-victoire-de-l-algerie-une-video-de-sofia-benlemmane-inquiete-les-autorites-a-lyonSignaler Répondre
Même état d’esprit.
Les réseaux sociaux endommagent les cerveaux, c’est un fait scientifique. Et que dire des gens qui ont voté pour elle…
Retraité de 60 ans ? Ou un fake ou un fainéant. Je pense juste à un fake lancé par un provocateur.Signaler Répondre
En tout cas, si elle voulait faire parler d'elle, elle a réussi mais ce n'est pas en sa faveur.
j’en ai plein le derche, de ces frasques politiques, gamineries de récréation d’un côté comme de l’autre. on a déjà été saoulé pendant toutes les élections, faites ce pour quoi vous avez été elu(e)s : BOSSERSignaler Répondre
On voit de suite que votre vocabulaire n'a toujours pas évolué, vous en êtes toujours au mot "fasciste". SVP, n'utilisez pas un mot dont vous ne comprenez même pas le sens. Prenez donc un dictionnaire, enfin si vous savez lire et essayez d'en comprendre sa définition. Enfin, si vous pouvez, et vous comprendrez que le fascisme est passé à gauche. Mais ça, je pense que ça vous dépasse.Signaler Répondre
Ensuite, comment voulez vous qu'un parti ou des personnes réagissent quand l'une des inscrites sur les listes, l'a juste fait pour faire le bazar ?
Cette personne a un coût pour nos impôts. Même si elle ne touche rien, elle peut ralentir le travail des agents municipaux qui, eux, sont payés.
Jean Marc, la marionnette de Jeff Panacloc ?Signaler Répondre
Bonjour,Signaler Répondre
Retraité de 60 ans habitant le 8eme arrondissement, je ne connaissais pas cette jeune élue qui m'a l'air honnête et éloquente dans sa réponse aux mensonges et attaques de l'équipe d'Aulas. Merci à Lyon mag de l'avoir mise en avant, elle aura mon vote lors des prochaines élections.
Cordialement,
Jean-Marc
Comment peut-on siéger dans une assemblée avec un tel comportement? Cette personne n'est même pas capable de respecter ses collègues. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'ennemis. Il y a que des adversaires, des représentants élus dans une assemblée. À bon entendeur salut ne leurs déplaises.Signaler Répondre
Les LFI ne sont que des mauvais perdant ils n'aiment que la violence, l'intimidation et la provocation.
Après l'assemblée nationale, les conseils municipaux.... La bordelisation en marche.Signaler Répondre
" Pour le groupe LFI, Anas Kournif prenait ensuite la parole, accusant Coeur Lyonnais d'avoir "envoyé sa meute pour cyberharceler (Elisa Ngoudjou) de manière raciste et sexiste parce qu'elle a choisi de faire de la politique via les réseaux sociaux". "Signaler Répondre
" cyberharceler (Elisa Ngoudjou) de manière raciste et sexiste ," . Il a été oublié " d ' une façon " fasciste " .
ces élus LFI sont vraiment des nases ils ne servent à rienSignaler Répondre
Il faut dire qu'ils en font des tonnes.Signaler Répondre
Et en français ça donne quoi ?Signaler Répondre
Je pourrais vous dire la même chose de mon côté pour ce qui est de se remettre en question. C'est quoi cette manière de traiter les gens de droite de trumpistes ? Ah, le bel argument que vous nous sortez là. Je suis de droite mais j'ai horreur de Trump, trouvez de meilleurs qualificatifs, vous cherchez vraiment la facilité à défaut d'arguments.Signaler Répondre
Tu n'as pas compris que tu es hors sujet !!!Signaler Répondre
de toute façon diffuser une photo ou une vidéo sans le conscentement de la personne filmée est interdit, que filmer soit autorisé ou nonSignaler Répondre
Faut que la LFI soit présente tout le temps et dans tous les lieux.Signaler Répondre
Votre argumentaire est ce qu'on appelle un homme de paille.Signaler Répondre
Je n'ai écrit nulle part que je me prenais pour une lumière.
Par contre je dois bien admettre que j'aurais tendance a vous prendre pour crétin qui cherche des punchlines, mais qui échoue lamentablement.
Si ma petite tirade sur le nivellement par le bas et l'anti-intellectualisme vous a vexé et que vous vous sentez concerné, remettez vous en question.
Bonne soirée, l'ami
Mélenchon avait dit, sur les conseils de son ami Chavez, qu’il faut tout conflictualiser ! Ce n’est que le début...mais les electeurs ont voté...Signaler Répondre
Aulas doit laisser la place à jeunes le futur de la France est dans leurs mains Aulas doit prendre sa retraites qui mériterSignaler Répondre
Fatiguant ce nivellement par le bas de la fonction publique.Signaler Répondre
Qui sème le désordre et la haine dans le pays?Signaler Répondre
LFI
#CQFD
Franchement le niveau est lamentable .. Pathétique comment des gens votent pour le LFI La France Illetré ..Signaler Répondre
C'est dommage elle aurait été bien avec Francis Lalanne à la mairie du 8e entre cavesSignaler Répondre
Je suis du 8ème, j'ai voté (pas pour elle) pour que des élus nous représentent et fassent avancer notre arrondissement.Signaler Répondre
Je n'ai pas voté pour que des débiles viennent faire le cirque lors des séances de conseil municipal ni pour qu'elle se venge (par ailleurs vengeance injustifiée) au mépris de la politique de la mairie. Ce genre de personne devrait être virée illico presto. L'avenir de la politique (surtout avec ces LFI qui se croient supérieurs alors qu'ils démontrent eux mêmes que leur Q.I. est inférieur à celui d'un moineau) promet à un bel avenir.
Si elle n'a que ça à faire ...................................Signaler Répondre
Rien à foutre de cette personne qui ne me choque absolument pas ................
On est habitué à L F I , plus rien ne nous étonne !!!
🤮🤢🤢🤢🤮Signaler Répondre
L'article L2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales permet que les séances du conseil municipal soit filmées mais les "Zinzaulas", comme elle les appelle, présents ce jour-là, ont aussi des droits. Filmer spécifiquement des membres du public ou du conseil, surtout de manière insistante ou pour les choquer, ce sont ses termes, peut être considéré comme une atteinte à la vie privée ou une forme de harcèlement, ce qui n'est pas couvert par le droit de publicité des débats.Signaler Répondre
Le droit de filmer est un droit à l'information, pas un droit à la provocation.
Il est légal de filmer le Conseil pour informer les citoyens par contre il est illégal (et ceci est passible de sanctions disciplinaires en séance) de filmer le public dans le but de le provoquer ou de l'intimider. Dans ce cas le maire peut ordonner l'arrêt de l'enregistrement.
Capito ?
Belle mise en application du nivellement par le bas total , le plus drôle est que vous vous preniez pour une lumièreSignaler Répondre
On sent une ado sympa, début de classe de seconde, cherchant à se démarquer, avec beaucoup d'entrain, format entertainment, une vraie aisance en matière de communication, future notable embourgeoisée full system, peut-être notre future présidente, donc full respect.Signaler Répondre
elle en pense quoi la rima, curieux de savoir.Signaler Répondre
Pas un article sans parler de LFI, quel succès !Signaler Répondre
Même si c'est autori, ça manque de décence. Imaginez que tous les élus se mettent à se filmer les autres....Signaler Répondre
On a pas encore touché le fond apparemmentSignaler Répondre
Après l'Assemblée Nationale, au tour des conseils municipaux de connaitre la bordélisation !!!Signaler Répondre
On entend un peu trop les lfi c'est pas super rassurantSignaler Répondre
Décidément chez LFI, ils un sens exacerbé de la démocratie...Signaler Répondre
cette élue LFI rappelée à l'ordre.. et cela est que le début, ils sont fourbes.Signaler Répondre
A part être navrante et grotesque (et non choquante), elle a quoi comme projets et propositions pour le 8ème ?Signaler Répondre
Moi je dis Octogone: Delogu contre Bardella dans une cage de MMA.Signaler Répondre
Et en première partie Edouard Hoffman contre un tagueur, en lutte Gréco Romaine.
Vive la politique spectacle.
Et ce n'est que le début...Signaler Répondre
Bon.. c'est une influenceuse populiste, je kiffe pas du tout.Signaler Répondre
Mais je comprends pas que ça choque tant que ça des droitards qui kiffent Trump et ses sorties dignes du film Idiocracy..
Vous vouliez du populisme débile et de la trash-culture Internet ? Vous avez obtenu MAGA, parceque vous trouviez la politique sérieuse ennuyeuse..
De la même façon, vous avez en France des tiktokeurs crétins dans tout le spectre politique, de LFI jusque a Bardella en passant par Macron et Knafo.
La politique en 2026 c'est devenu un truc de Tiktokeurs, l'anti-intellectualisme triomphe partout.
(et on peut pas dire que l'équipe Aulas ait été très intellectuelle non plus, eux aussi ont fait leur campagne toxique a base de fake news, de rumeurs de caniveau, d'interventions d'influenceurs et d'apologie du Quentinisme)
faut dire qu elle a « l air intelligente » quand elle se filme .. on voit tout de suite le niveau de LFI … ça ressemble à des vidéo de gamins en cours de récréation de primaire …Signaler Répondre
Il est totalement autorisé de filmer ( sans gêner) durant un conseil municipal.Signaler Répondre
Non ce qui est désolant c'est les votes pour elle et cette absurdité de meuf.Signaler Répondre