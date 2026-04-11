Lyon 8e : LFI vole au secours de son élue Elisa Ngoudjou après une polémique qu'elle avait elle-même annoncée

La polémique ne retombe pas. Quelques jours après une séance d’installation agitée marquée la séquence impliquant Elisa Ngoudjou, le groupe La France Insoumise de Lyon 8e a publié un communiqué pour défendre sa jeune élue et dénoncer les réactions suscitées sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, lors du conseil du samedi 4 avril, la conseillère insoumise s’était fait remarquer en filmant plusieurs élus du groupe Cœur Lyonnais, provoquant un rappel à l’ordre du maire du 8e arrondissement, Olivier Berzane. Une séquence largement relayée, notamment après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux.

Dans son communiqué, LFI Lyon 8e dénonce désormais "les campagnes de diabolisation et de harcèlement" visant ses militants et "tout particulièrement notre élue, Elisa Ngoudjou."

Le mouvement pointe notamment la publication d’un tweet par Génération Aulas, accompagnée d’une vidéo de l’élue, et affirme : "Aucune modération, les commentaires racistes et sexistes s'enchaînent."

Les insoumis s’en prennent également aux réactions politiques ayant suivi la séance. Ils citent notamment les propos de Pierre Oliver, évoquant des keffiehs qui "n’auraient pour but que de 'salir les conseils à Lyon'", ou encore des accusations de "provocation" et de "bordélisation."

Elle avait promis de "bousculer le conseil"

Dans le viseur du communiqué, la manière dont l’incident a été relaté, en particulier par notre rédaction. LFI conteste notamment l’idée d’une "séance perturbée" et défend le droit de son élue à filmer : "L'article laisse penser qu'Elisa Ngoudjou aurait été 'surprise en train de filmer pendant le conseil', comme si son acte ne respectait pas le règlement intérieur, ce qui est faux."

Elisa Ngoudjou avait pourtant elle-même donné le ton sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, la jeune élue assurait vouloir bousculer les codes du conseil d’arrondissement, déclarant : "Comptez sur moi […] pour les choquer, retourner le conseil d'arrondissement." Une posture revendiquée qui trouve aujourd’hui un écho particulier au regard de la polémique née lors de la séance du 4 avril, et du soutien affiché par son camp face aux critiques suscitées par cette séquence.

Le mouvement revient aussi sur l’intervention du maire, estimant qu’elle ne reposait pas sur un manquement réglementaire mais sur une décision d’opportunité : "Nul part est précisé qu’il est interdit de filmer ou de se filmer. (sic)"

Au-delà de la séquence, LFI Lyon 8e dénonce une confusion entre opposition politique et harcèlement : "Cœur Lyonnais avoue ainsi ne faire aucune différence entre la conflictualité de deux groupes politiques opposés et une campagne de harcèlement à caractère raciste et sexiste contre une élue."

Enfin, le communiqué élargit le débat à la place des réseaux sociaux en politique locale, revendiquant "la diffusion des conseils d’arrondissements sur les réseaux sociaux par et pour tous" et appelant Olivier Berzane "à se repositionner".