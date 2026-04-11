Lyon 8e : LFI vole au secours de son élue Elisa Ngoudjou après une polémique qu'elle avait elle-même annoncée

La polémique ne retombe pas. Quelques jours après une séance d’installation agitée marquée la séquence impliquant Elisa Ngoudjou, le groupe La France Insoumise de Lyon 8e a publié un communiqué pour défendre sa jeune élue et dénoncer les réactions suscitées sur les réseaux sociaux.
Pour rappel, lors du conseil du samedi 4 avril, la conseillère insoumise s’était fait remarquer en filmant plusieurs élus du groupe Cœur Lyonnais, provoquant un rappel à l’ordre du maire du 8e arrondissement, Olivier Berzane. Une séquence largement relayée, notamment après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux.
Dans son communiqué, LFI Lyon 8e dénonce désormais "les campagnes de diabolisation et de harcèlement" visant ses militants et "tout particulièrement notre élue, Elisa Ngoudjou."
Le mouvement pointe notamment la publication d’un tweet par Génération Aulas, accompagnée d’une vidéo de l’élue, et affirme : "Aucune modération, les commentaires racistes et sexistes s'enchaînent."
Les insoumis s’en prennent également aux réactions politiques ayant suivi la séance. Ils citent notamment les propos de Pierre Oliver, évoquant des keffiehs qui "n’auraient pour but que de 'salir les conseils à Lyon'", ou encore des accusations de "provocation" et de "bordélisation."
Elle avait promis de "bousculer le conseil"
Dans le viseur du communiqué, la manière dont l’incident a été relaté, en particulier par notre rédaction. LFI conteste notamment l’idée d’une "séance perturbée" et défend le droit de son élue à filmer : "L'article laisse penser qu'Elisa Ngoudjou aurait été 'surprise en train de filmer pendant le conseil', comme si son acte ne respectait pas le règlement intérieur, ce qui est faux."
Elisa Ngoudjou avait pourtant elle-même donné le ton sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, la jeune élue assurait vouloir bousculer les codes du conseil d’arrondissement, déclarant : "Comptez sur moi […] pour les choquer, retourner le conseil d'arrondissement." Une posture revendiquée qui trouve aujourd’hui un écho particulier au regard de la polémique née lors de la séance du 4 avril, et du soutien affiché par son camp face aux critiques suscitées par cette séquence.
Le mouvement revient aussi sur l’intervention du maire, estimant qu’elle ne reposait pas sur un manquement réglementaire mais sur une décision d’opportunité : "Nul part est précisé qu’il est interdit de filmer ou de se filmer. (sic)"
Au-delà de la séquence, LFI Lyon 8e dénonce une confusion entre opposition politique et harcèlement : "Cœur Lyonnais avoue ainsi ne faire aucune différence entre la conflictualité de deux groupes politiques opposés et une campagne de harcèlement à caractère raciste et sexiste contre une élue."
Enfin, le communiqué élargit le débat à la place des réseaux sociaux en politique locale, revendiquant "la diffusion des conseils d’arrondissements sur les réseaux sociaux par et pour tous" et appelant Olivier Berzane "à se repositionner".
Personne ne doit être filmé a son insu.Signaler Répondre
Si quelqu'un vous filme à votre insu dans un lieu privé, cela devient un délit. L'article 226-1 prévoit jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende .
Le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé est passible de ces mesures .
Bien sûr les insoumis comme leurs noms l'indique ne connaissent pas ces règles ils ne sont pas la pour connaître ou respecter les lois.
Ah, les insoumis ! Un nom qui annonce la couleur : "Insoumis" à la grammaire, au savoir-vivre et, visiblement, à tout ce qui ressemble de près ou de loin à un Code Pénal.Signaler Répondre
C’est un concept rafraîchissant, non ? Pourquoi s'encombrer de lois quand on peut simplement cultiver l’art du chaos ?
Voici donc un petit guide de gestion des "invités" :
L'option "Séjour Tout Compris" : Pour ceux qui confondent une reunion de conseil avec un ring de catch, la direction devrait peut-être suggèrer une reconversion immédiate à la prison de Corbas. C'est local, c'est sobre, et le voisinage y est tout aussi "insoumis".
Apparemment, certains viennent en France comme on va dans un Airbnb, mais oublient de laisser un avis positif. Si la déco ne vous plaît pas, le bouton "Retour au pays" ne devrait pas être une option, maisk inclus dans le forfait de base.
C'est quand même fascinant cette allergie chronique à leur propre pays, doublée d'une envie pressante de transformer leur terre d'accueil en exactement ce qu'ils ont fui.
Pour les arrivants L'Histoire de France, c'est un peu comme le mode d'emploi d'un meuble IKEA. Si vous ne le lisez pas avant de commencer à tout casser, ne vous étonnez pas de finir avec un tabouret bancal et une expulsion en prime.
Bref, c’est beau la solidarité, surtout quand elle s'arrête aux portes de l'aéroport ou d'un centre de détention. Un grand merci à ceux qui nous importent leur "pagaille" avec autant de générosité, on n'en demandait pas tant !
Ne jamais montrer sa culture, surtout classique. C'est fasciiiiiiiiiste ! Ceux qui nous infligent des leçons de morale de niveau CP ne différencient pas un infinitif d'un participe, prérogative scandaleuse des abominables bourgeois !!!Signaler Répondre
pour faire de la politique il lui faut de l epaisseur façon triceratops:çà lui pete à la gueule..Signaler Répondre
si lfi n a plus que çà à defendre ,y sont mals,tres mals!! chef!!Signaler Répondre
moi je dis :les agissements de la mome moineau ,"c est un pet de libellule"Signaler Répondre
Certais.nes toujours victiment d'eux-mêmes !Signaler Répondre
Tiens, elle a mis sa serpillère sur la tête! Comme sa sœur Hassan la droguée!!!!!Signaler Répondre
L F I La France Ignoble ..... à quoi servez-vous dans notre société ????????????Signaler Répondre
Vous exacerbez les tensions et vous entrainez les jeunes, les adolescents avec vous, car vous ne vous suffisez pas à vous-mêmes
VOUS AVEZ PEUR DE VOTRE DISPARITION MEDIATIQUE ?????????????? qui viendra sans doute bientôt, pour le bien-être de tous !!!!!!!
Pas écrit de ne pas filmer.Signaler Répondre
Vraiment.
Et le droit à l'image, ils en ont entendu parler ?
de minimis non curat praetorSignaler Répondre
Les mêmes qui vont se plaindre que la population ne respecte plus ses élus...Signaler Répondre
Ce qui est ignoble ce sont ceux qui masquent leur antisémitisme (pour des raisons juridiques) et leur haine d'Israël en se réclamant "antisionistes" quand ils vocifèrent leur rage anti Israël.Signaler Répondre
Pauvre France on s'enfonce de plus en plus !Signaler Répondre
Jusqu'à ce jour, on peut être anti-israéliens sans être " antisémite (!)" . C'est quand même un minimum que certains ignobles hypocrytes voudraient voir disparaitre. LUTTONS!Signaler Répondre
« dérive islamo-gauchiste » triste avenir politique.Signaler Répondre
Encore cette adolescente en manque d'attention et son parti politique de merdeSignaler Répondre
Ngoudjou il faut assumer ces actes.Signaler Répondre
ils vont "bordéliser" les conseils municipaux comme les séances de l'assemblée nationale .Signaler Répondre
les lfistes font leur job !
mais personne ne peut dire qu'il ne savait pas .
Rien mais elle ne le sait pas comme l'ensemble des personnes de LFI avec pour gérance mélanchon millionnaire mais qui n'aime pas les millionnaire allez comprendre.Signaler Répondre
que le respect se tasseSignaler Répondre
ENCORE une de LFI qui est en poste mais se comporte mal comme ci ils étaient contre le fonctionnement de la république. Un jour se parti n'existera plu car vraiment chaque affaire montre que ce sont des guignols en terme de discours de comportement et d'arrogance.Signaler Répondre
"respectent", tout simplement.Signaler Répondre
C’est pas gentil pour les dindesSignaler Répondre
Faut soutenir l'insoutenable pour être au second tour.Signaler Répondre
On s'en fout de mentir, de trahir, d'agresser, de tuer, de passer pour des ordures.
On s'en fout, l'important c'est les voix des islamistes.
Que Doucet et Berzane se démer.ent avec ça.Signaler Répondre
Ils ont introduit le ver dans le fruit......
Les sécession patriotique arriveSignaler Répondre
Je ne comprends pas de quoi se plaignent les Lyonnais,puisqu'en elisant Doucet ils ont voté LFI!Signaler Répondre
Vous inquiétez pas, elle va vite se faire oublier. On n'en entendra plus parler. Elle a quoi à proposer ? Peanuts sans doute.Signaler Répondre
Voila l’archétype d'une jeunesse dont le cerveau a été lavé par LFI et l'islamo-gauchisme des médias qui fait qu"aujourd'hui une partie de la population en vient à préférer la victoire des dictatures islamiques et des organisations terroristes , Hamas, Hezbollah, frères musulmans, Bokoharam , Ansar allah ...plutôt que celle des démocraties qui largement préférable pour l'humanité et humanisme même si on n'apprécie pas leur dirigeant .Signaler Répondre
L'intelligence personnifiée .....Signaler Répondre
la france est encore (pour combien de temps?) un relatif havre de paix..beaucoup de refugies politiques y sont hebergés ,pour notre honneur ,mais il serait souhaitable ,eu egard à cette republique genereuse (trop?)que les nouveaux arrives "respectassent"? notre belle philosophie d accueuil et de neutralite...Signaler Répondre
ce sont des in-sou-mis!..des disciples de gracchus baboeuf!Signaler Répondre
Ne pas comprendre que la faute est dans le communiqué en plus le ou la journaliste la fait remarquer avec sicSignaler Répondre
LFIstes de MSignaler Répondre
Bonjour,Signaler Répondre
Madame ou Monsieur le journaliste,
"Part" étant féminin, on écrit "Nulle part" et non "Nul part" 😂😂😂
En tant que citoyen israélien, je ne veux pas que la politique local importe le conflit.Signaler Répondre
prendre les indemnités comme tous les autresSignaler Répondre
servir la France est une ambition rémunératrice
Encore une chance pour la France et un parti qui prend tantôt une posture mafieuse, tantôt une posture de martyrSignaler Répondre
Faut bien tenter d'exister dans ce monde pitoyable
de marque lfi..secouer les sediments pour foutre la merdeSignaler Répondre
Ou pas... Vu son électoratSignaler Répondre
Le contraire eût été surprenant .Signaler Répondre
Je les ignore Ces gens. Ils ne vivent qu à travers l importance qu on leur apporte.Signaler Répondre
La nouvelle France c'est l'anti-France comme les antifa qui sont les néo-faSignaler Répondre
La meute n abandonne pas ses louveteaux!Signaler Répondre
A t-elle conscience qu'elle a été élue au service de la République et des citoyens , qui attendent autre choe qu'une dinde avec son téléphoneSignaler Répondre
à part la provoque, le bordel, la casse et la violence ..de quoi est capable LFI ?Signaler Répondre
Cette élue annonce elle-même vouloir mettre le bazar mais c’est elle qui est persécutée.Signaler Répondre
Incroyable.
Comme le dit Mélenchon : il faut tout conflictualiser, même avec des militants bas de front qui transpirent la haine et la détestation des valeurs qu'ils sont censés incarner en tant qu'élus de la République française.Signaler Répondre
Le maire pouvait très très facilement retourner la situation à son avantage, en se félicitant et en la félicitant de son initiative, en intronisant la vidéaste comme déléguée spéciale à la vidéo, en l'invitant aussi à faire visionner et à partager son intéressant travail à tout le conseil municipal, transparence et inclusivité obligent.Signaler Répondre