Fortes chaleurs à Lyon : musées gratuits, parcs ouverts tard… ce que prévoit le plan fraîcheur

Face à un épisode de chaleur précoce et intense, la Ville de Lyon annonce l’activation de son plan Objectif fraîcheur, un dispositif destiné à protéger les habitants et limiter les effets des fortes températures.

Selon la municipalité, le thermomètre est monté jusqu’à 33°C ce mardi, un niveau particulièrement élevé pour un mois de mai, dans un contexte de dôme de chaleur appelé à se prolonger jusqu’à la fin de semaine.

La Ville met en avant une carte actualisée des espaces de fraîcheur accessibles gratuitement, avec plus de 700 lieux identifiés, en intérieur comme en extérieur.

Parmi eux figurent parcs, jardins, bibliothèques, musées, équipements municipaux, cours végétalisées ou espaces ombragés. À cela s’ajoutent neuf sites partenaires mis à disposition par des structures lyonnaises engagées dans l’Agora 2030, comme la Maison de l’Environnement, la MJC Confluence ou encore le centre social des États-Unis.

Fontaines, musées gratuits et parcs ouverts tardivement

La municipalité rappelle également avoir renforcé l’accès à l’eau avec 340 bornes fontaines réparties dans Lyon, après l’installation de 53 équipements supplémentaires ces dernières années. Deux nouvelles fontaines sèches ont aussi été aménagées place Quinet (Lyon 6e) et sur l’esplanade Pina Bausch (Lyon 8e).

En cas de vigilance orange canicule prolongée, la Ville prévoit la gratuité des musées municipaux (musée des Beaux-Arts, musée d’Art contemporain et Gadagne) à partir du 11e jour d’alerte ainsi qu’une ouverture plus tardive des grands parcs, avec le parc de la Tête d’Or jusqu’à 23h30, et les parcs Blandan et de Gerland jusqu’à minuit.

En cas de vigilance rouge, le parc Blandan pourrait ouvrir toute la nuit.

La Ville affirme poursuivre ses aménagements dans les établissements accueillant des enfants.

Dans les crèches, 617 brasseurs d’air et 83 climatiseurs mobiles ont été installés. Côté écoles, 676 salles de classe, soit 44 % du parc, seraient désormais équipées de ventilateurs, tandis que des travaux d’isolation thermique et d’ombrage doivent se poursuivre.

Une expérimentation baptisée Aventure fraîcheur est également lancée à l’école Jean Zay (Lyon 9e), avec des exercices canicule destinés à mieux organiser la vie scolaire lors des pics de chaleur.