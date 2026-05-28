Lyon : un spectaculaire incendie sur le toit d’un immeuble près de Jean-Macé

Ce mercredi en début de soirée, les pompiers ont convergé vers le 108 de l'avenue Jean-Jaurès.

Sur cet axe passant à proximité de la place Jean-Macé dans le 7e arrondissement de Lyon, la toiture d'un immeuble abritant des bureaux et la quincaillerie Foussier était la proie des flammes. Ce qui a provoqué un important panache de fumée qui a été visible dans une bonne partie de la ville.

La circulation a été coupée pour permettre aux soldats du feu d'intervenir.

Le sinistre a pu être éteint, son origine reste inconnue. Aucun blessé n'est à déplorer.