200 000 cyclistes sur Rockefeller : les défenseurs du vélo défendent la Voie lyonnaise 12

Un chiffre que les défenseurs du vélo entendent brandir dans le débat sur les aménagements urbains lyonnais.

L’association La Ville à Vélo a organisé ce mercredi 27 mai un rassemblement sur l’avenue Rockefeller, afin de célébrer le franchissement d’un seuil symbolique : 200 000 passages cyclistes enregistrés depuis le 1er janvier sur cet axe structurant de l’est lyonnais. Un cap atteint, selon l’association, dès le 6 mai dernier.

L’événement visait à mettre en avant le succès présumé de la Voie lyonnaise 12, aménagée entre le boulevard Pinel et la place d’Arsonval, dans un contexte où plusieurs projets de mobilités font débat au sein de la nouvelle majorité métropolitaine. Le plan de circulation de l'avenue Rockefeller est effectivement en sursis depuis l'élection de Véronique Sarselli.

Selon les chiffres avancés par l’association, la fréquentation annuelle de l’avenue Franklin Roosevelt/Rockefeller apparaît en progression constante depuis plusieurs années, passant de 164 612 passages en 2015-2016 à 536 654 passages sur les douze derniers mois glissants (mai 2025-avril 2026).

La Ville à Vélo met également en avant une avenue désormais jugée "plus calme et apaisée" pour les riverains, défendant un rééquilibrage de l’espace public au profit des mobilités douces.

Sans citer directement la nouvelle majorité métropolitaine conduite par Véronique Sarselli, l’association glisse aussi un message politique.

Elle estime qu’"un retour en arrière serait contraire à la qualité de vie des Grands Lyonnais", plaidant pour la poursuite du développement d’un réseau cyclable continu, direct, lisible et sécurisé à l’échelle de la métropole.

Dans un contexte marqué par plusieurs épisodes récents de pollution de l’air sur le Grand Lyon, La Ville à Vélo juge l’axe Rockefeller d’autant plus légitime pour contribuer à faire de Lyon une ville "plus respirable aujourd’hui et demain".