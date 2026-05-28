200 000 cyclistes sur Rockefeller : les défenseurs du vélo défendent la Voie lyonnaise 12

Un chiffre que les défenseurs du vélo entendent brandir dans le débat sur les aménagements urbains lyonnais.
L’association La Ville à Vélo a organisé ce mercredi 27 mai un rassemblement sur l’avenue Rockefeller, afin de célébrer le franchissement d’un seuil symbolique : 200 000 passages cyclistes enregistrés depuis le 1er janvier sur cet axe structurant de l’est lyonnais. Un cap atteint, selon l’association, dès le 6 mai dernier.
L’événement visait à mettre en avant le succès présumé de la Voie lyonnaise 12, aménagée entre le boulevard Pinel et la place d’Arsonval, dans un contexte où plusieurs projets de mobilités font débat au sein de la nouvelle majorité métropolitaine. Le plan de circulation de l'avenue Rockefeller est effectivement en sursis depuis l'élection de Véronique Sarselli.
Selon les chiffres avancés par l’association, la fréquentation annuelle de l’avenue Franklin Roosevelt/Rockefeller apparaît en progression constante depuis plusieurs années, passant de 164 612 passages en 2015-2016 à 536 654 passages sur les douze derniers mois glissants (mai 2025-avril 2026).
La Ville à Vélo met également en avant une avenue désormais jugée "plus calme et apaisée" pour les riverains, défendant un rééquilibrage de l’espace public au profit des mobilités douces.
Sans citer directement la nouvelle majorité métropolitaine conduite par Véronique Sarselli, l’association glisse aussi un message politique.
Elle estime qu’"un retour en arrière serait contraire à la qualité de vie des Grands Lyonnais", plaidant pour la poursuite du développement d’un réseau cyclable continu, direct, lisible et sécurisé à l’échelle de la métropole.
Dans un contexte marqué par plusieurs épisodes récents de pollution de l’air sur le Grand Lyon, La Ville à Vélo juge l’axe Rockefeller d’autant plus légitime pour contribuer à faire de Lyon une ville "plus respirable aujourd’hui et demain".
Marcher permet d’être sociable, de saluer, voire d’échanger quelques mots. C’est ma manière de bien commencer et terminer la journée : 1h le matin et 1h le soir. Globalement les cyclistes n’ont pas l’air plus sociables que les automobilistes et c’est vrai qu’il y en a beaucoup qui ne respectent pas le partage de la voirie (les trott aussi). Désolé pour ceux qui sont réglo mais c’est vrai que les verts n’ont pas assuré pour faire respecter tous les usagers. Alors certains ont bien profité… C’est pourquoi les demandes des cyclistes ne sont pas forcément bien vues. C’est une crainte de quelque chose d’oppressant pour ceux qui préfèrent marcher.Signaler Répondre
Nos chômeurs bobos ont du talent !Signaler Répondre
Alors c'est le pompom, qu'elle est la légitimité de cette "ville à vélo" si ce n'est de faire croire aux mirages.Signaler Répondre
Comment ce chiffre de 200 000 vélos a été comptabilisé et surtout quel est l'outil de comptage employé ?
Est ce validé par huissier de justice ? Non ? Alors c'est de l'intox, de l'infox de la part de vers rancuniers et plus sans aucun pouvoir, sauf celui de désinformer !
Pour ma part qui travaille dans un établissement donnant sur cet axe, JAMAIS on ne voit ou on a vu plus de 90 vélos par jour et en comptant les 2 sens descente et montée de cette avenue privatisée au seul bénéfice de Fabien Bagnon, maintenant "out" du système !!!
Ces vélos auraient dû être dirigé sur l'avenue Esquirol, une belle avenue résidentielle parallèle et à 150 mètre de l'avenue Rockfeller, et qui possède déjà une piste cyclable.
Au lieu d'utiliser l'existant, ces vers ont préféré bloquer Rockfeller avec la satisfaction de créer plus d'embouteillages dans le secteur.
La ville à vélo c'est quoi et qui au juste ?
J'espère que la métropole remettra de l'ordre dans la démagogie verte et rendra l'avenue Rockfeller à sa précédente et juste destination, une avenue pénétrante et sortante de Lyon, sans oublier l'accès direct aux hôpitaux.
Comme toutes les minorités, lorsqu'on regarde France 2, si on est pas transgenre on a l'impression d'être un extraterrestre.Signaler Répondre
On parcours 6km en 1h30 à marche modérée, le double pour parcourir 11km, par contre vous bruleriez des graisses sans oublier les effets bénéfiques pour le cœur et les articulations à condition de le faire quotidiennement...les efforts violents sont mauvais pour la santé surtout en phase de récupération.Signaler Répondre
Comment vous (re)dire : la société n'est pas et n'a pas à être à votre image, avec votre situation, vos préoccupations, vos goûts, vos choix. Il y a d'autres modes de vie et d'autres modes de déplacement écologique. Il serait temps de les respecter et de les développer. Pour répondre à un autre commentaire du même acabit : non, les piétons ne sont pas qu'un simple "prétexte" utilisé par les automobilistes pour dénigrer les cyclistes ! Ouvrez les yeux : NOUS EXISTONS. Nous avons toujours existé. C'est moins à la mode que le vélo mais aussi moins coûteux et moins polluant. On ne vous empêche pas de pédaler, alors laissez nous vivre. Mais nous avons bien vu que pour nombre de cyclistes ce n'était pas le cas. Notre vécu de la ville s'est drastiquement dégradé à cause du stress permanent y compris sur les trottoirs car en bagnole ou en vélo, un nombriliste reste un nombriliste. Idem dans les rues pseudo-"piétonnisées". Les mots ont un sens. Seriez-vous ok pour qu'on appelle "piste cyclable" une voie unique que vous devez partager avec les voitures ? Ben, pour les piétons, c'est pareil. Donc, descendez de votre vélo ou empruntez une voie dédiée. Merci d'avance. Quant aux transports en commun, il faut oublier pour les personnes à mobilité réduite étant donné le manque de fiabilité et d'accessibilité de certaines lignes.Signaler Répondre
Avez-vous idée de l'impact que ces facteurs cumulés ont sur la vie des PMR ? Ont-elles le droit de vivre ?
Pour toutes ces raisons, il faut une réévaluation des priorités dans la manière d'envisager la ville, sa population et ses mobilités. La Ville a Vélo va devoir l'accepter. Nous aurions pu être alliés mais 6 ans de n'importe quoi soutenu aveuglément par la majorité politique nous ont passablement échaudés. Ce n'est la teneur de vos réponses qui va nous convaincre que nous avons des intérêts partagés.
+ 1000Signaler Répondre
"Et nos enfants vous y avez pensé?"Signaler Répondre
Mais je n'adopte pas la sobriété energétique avec mon vélo électrique.
Et je justifie toute construction de centrale nucléaire en laissant des déchets radioactifs aux générations futures.
que tu es un peu faible pour m'insulterSignaler Répondre
200 000 vélos entre le 1er janvier et le 6 mai ça fait plus de 1500 par jour, pas 750 !Signaler Répondre
comment fonctionne la cpam et t'expliquer que pour traiter quelqu'un de champion il faut être un peu plus gros que toiSignaler Répondre
Le vélo électrique est-il indispensable ?Signaler Répondre
Ne serai ce pas le moment de penser à la sobriété énergétique en vous servant de vos mollets ?
Je m'en fous de ce que tu fais travaille et tais toiSignaler Répondre
Perso je m'en tape chacun fait comme il veut mais les transports en commun pour traverser la ville c'est plus d'une heure trente..Signaler Répondre
En payant 70€ par mois (la moitié si c'est pris en charge) je le sais j'ai essayer.
En voiture 200 a 300€ par mois (si ya pas de gros pepins) sans compter le prix d'achat, le permis, l'assurance, les places de stationnement, les péages et en heure de pointe on avance pas, je le sais j'ai essayer..
En velo électrique on paye la note d'électricité (pour ma part je le charge au travail) je met une demi heure pour aller sur mon lieu de travail à 11km et a part le coût (entre 1000 et 2000€) et la maintenance on roule gratuitement je le sais puisque je l'ai adopter..
Quand à la marche bah désolé mais je mettrais 2h aller 2h retour.
Je travaille à 12km de chez moi je prend mon velo je met 30mn et c'est GRATUIT!!Signaler Répondre
Chacun fait comme il veut mais critiquer les cyclistes qui ne veulent pas se ruiner pour rester coincer dans les embouteillages ca ne sert à rien...
Et l'insuffisance de réflexion, elle est due à l'insuffisance du nombre de neurones ?Signaler Répondre
C’est QUOI le rapport entre cet article et ta supposée insuffisance ?
Ils ont fait comme quand on compte les voitures passent sur une route :Signaler Répondre
Pour les bagnoles, on met des bagnolards H24 sur le bord de la route qui comptent les bagnoles qui passent.
Pour les vélos, on met des cycleux H24 le long de la route qui comptent les biclous.
Pour les trottes (ces engins du diable responsables de centaines de milliers de morts chaque année), on met des trotteux H24 le long de la route qui comptent les trottes.
Alors, heureux de cette réponse scientifique de haut niveau ?
Bien entendu, tu as des preuves de ce que tu avances. Tu peux nous donner les chiffres de la Sécu montrant cette explosion de l'utilisation des VSL en remplacement des véhicules particuliers ?Signaler Répondre
Et tant que tu y es, tu peux me dire comment font les gens pour "choisir" entre leur véhicule et un VSL ? Parce que si on te suit, c'est le patient qui décide de son moyen de transport. Et après on s'étonne du déficit de la Sécu... Bravo champion !
Un exemple de "pognon de dingue" versé aux assoc vélo:Signaler Répondre
https://tribunedelyon.fr/politique/metropole-de-lyon-une-association-cycliste-subventionnee-a-80-lopposition-vote-contre/
"Le conseil de la Métropole de Lyon a voté lundi 11 mars une subvention de 108 000 euros à l’association cycliste Pignon sur rue"
108 000 euros, ça en fait des repas aux restos du coeur.
La voie dont on parle a justement été créée parce qu'historiquement il y avait conflit piétons-cyclistes. Ça permet à chacun d'avoir son espace.Signaler Répondre
Vous dites défendre les piétons, on y est. Aucune association cycliste ne cherche à prendre sur l'espace piéton.
Malheureusement beaucoup prennent les piétons comme prétexte pour au contraire continuer à monopoliser tout l'espace public pour la voiture, et empêcher les autres mobilités d'avancer sereinement.
Donc 750 vélos par jours contre 7000 voitures/jours ?? Ok ça tiens la route... les minorités non représentatives tiennent leur revanche.Signaler Répondre
J'en vois beaucoup qui viennent à Lyon ou aux alentours se garent toute la journée sur les places gratuites et sortent le vélo du coffre de la voiture pour se déplacer dans Lyon. Tout ça pour ne pas se prendre de P.v et payer le stationnement. C'est à mourir de rire.Signaler Répondre
et oui comme quoi la reduction de la voiture est un prioritéSignaler Répondre
Il a le droit de choisir un cadre de vie plus agréable que celui de Lyon, quand même. 7 km à vélo, ça reste de la rigolade, j'ai fait plus pour aller au collège, étant gamin.Signaler Répondre
Il est facile de dire ce que vous feriez quand vous ne l'avez jamais essayé. Vous viendriez jusque dans la préphérie en auto et continueriez en transports en commun ? Où laisseriez vous votre auto, les parkings relais sont pleins ?
Super apaisé pendant que les rues adjacentes ont, elles, récupéré le trafic. Charlot, va.Signaler Répondre
Au lieu d'emmerder les automobilistes.Signaler Répondre
Le SAMU a le droit, pas les ambulances traditionnelles.Signaler Répondre
7km à faire. Et attention je parle de déplacements en milieu très urbain, donc Lyon intra-périph notamment ! Si je bossais à 20km de Lyon, j'éviterai d'habiter dans Lyon même déjà. Et si je travaille dans Lyon même mais que j'habite à 20km, oui probablement que j'utiliserais ma voiture en partie mais je me rabats sur le TER ou les métros/tram en périphérie de la ville centre, au lieu de chercher à y pénétrer. Les enjeux sont donc là : Mettre en place toute l'offre d'alternatives permettant cela.Signaler Répondre
Comme vous avez l’air de vous y connaître, vous allez nous donner le montant de cette subvention que vous voulez supprimer ?Signaler Répondre
Je vais vous aider, ce montant est équivalent à votre QI : zéro !
Peut être parce que vous travaillez à 1km de chez vous ce qui n'est pas mon cas. Je dois me déplacer en dehors de la métropole. Encore une fois vous êtes aveuglés par votre intolérance et voudriez que le monde soit à votre image. Au passage la pollution n'est pas pour origine que les voitures, prenez aussi en compte la pollution numérique pour faire fonctionner les giga centres qui envoient vos commentaires, qui vous permettent d'être livré chez vous.....alors votre écologie a 2 balles arrêtée de nous casser les oreilles.Signaler Répondre
7000 véhicules/jour. Toutes les données sont publiques sur avatar.cerema.fr et sur data.eco-counter.comSignaler Répondre
Madame la Présidente de la Métropole, il est temps d'agir: suppression immédiate des subventions de la Région à l' association La Ville à Vélo Merci de les laisser avec leurs vélos chinois et surtout leur manque d'assiduité au travail.Signaler Répondre
Les malades de Leon Berard et de Edouard Herriot ne peuvent plus se garer ; de ce fait ils utilisent tous des des VPL et c'est la sécu qui paye le surplus donc un déficit de plus nous supprimerons cet axe à vélos et dégagerons les bobos dessusSignaler Répondre
Le constat est la , c' est scandaleux de vouloir sacrifier notre planète au profit de votre société de consommation et de vos intérêts égoïstes. Et nos enfants vous y avez pensé?Signaler Répondre
Alors oui, il faut REDUIRE l'utilisation de la voiture en doublant la taxe sur les énergies pour obliger les particuliers à consommer moins et mettre en place une forte taxe sur les logements non isolés, ainsi que pour l'industrie .
Le revenu de cette taxe facilitera la gestion et la restauration des écosystèmes en compatibilité avec le développement durable et promeut l'utilisation des services éco systémiques et permettra aussi , d'accélérer le développement du réseau de pistes cyclables sécurisées.
C'est la seule voie possible, il faut moins consommer et aller vers la décroissance pour imaginer un futur possible et sans vous
Tout à fait.Signaler Répondre
Les secours et ambulances étaient souvent coincées dans les embouteillages sur cet axe avant le tramway.
Depuis que le tram est là, leurs véhicules passent sans difficulté, et la piste cyclable n'y a rien changé.
Riolo ou Consigny... donc Rousseau ou Panot !Signaler Répondre
Enfin des commentateurs sensés.Signaler Répondre
Bien sur que les chiffres sont vérifiables, ils ne sortent pas du chapeau de cette association.
Les comptages de la métropole sont publics et disponibles sur internet, chacun peut aller voir.
On ne peut pas nier qu'un nombre important de piétons trouvent dorénavant moins fatiguant de faire quelques mètres en vélo plutôt qu'à piedSignaler Répondre
D’autant qu’il y a d’autres moyens de locomotion écologiques que le vélo : transports en commun et marche. Mais ces obsédés du vélo ont du mal avec la diversité d’une société et ils considèrent que le monde devrait être à leur image. Espérons que la Métropole va améliorer la fiabilité et l’accessibilité des transports en commun. Qu’elle va aussi veiller au bien-être des piétons qui ont vraiment été méprisés par les écolos et maltraités par les chauffards à vélo ou en trottinettes qui se sont cru tout permis pendant six ans ! L’enfer sur la chaussée ET sur les trottoirs. Y compris sur les voies soit-disant « piétonnes » où nous avons été instrumentalisés pour en fait faire encore de la place aux cyclistes. Il faut les obliger à descendre de leur vélo sur ces voies car ils ne savent pas se réguler. Impossible d’y être en paix avec de jeunes enfants ou un chien.Signaler Répondre
Comme en beaucoup d'endroits, il y un compteur de passage des véhicules : auto par les CEREMA sur des voies de circulation générale, vélos par la Métropole sur des aménagements dédiés vélo.Signaler Répondre
D'ailleurs, le compteur en est à 240 000 passages alors que le milieu d'année n'est pas atteint : il devrait être à 500 000 passages fin décembre. Un demi-million !
Sans bouchon, sans klaxon, sans fureur : cet aménagement est super utilisé et super apaisé !
Inutile de tenir des propos haineux et méprisants (même si cela est la seule force des faibles).Signaler Répondre
Une bonne argumentation réfléchie et factuelle est toujous préférable pour se faire comprendre, mais là ce n'est visiblement pas le cas. Dommage.
Comme l'a démontré un commentateur précédemment, ça fait 30 cyclistes par heure.....pas de quoi convoquer la presse. Les écolo et leurs militants sont dans une autosatisfaction permanente et sont persuadés de détenir la vérité.Signaler Répondre
Mais sinon, en fait, vous avez des arguments réels pour défendre la voiture au lieu des modes doux en milieu très urbain ?Signaler Répondre
C'est pas assez pollué et la fournaise en ce moment ?
Vous comprenez que les cyclistes veulent rouler en sécurité ?
C'est quoi le projet de vie en prenant sa bagnole tous les jours jusqu'à 65 ans et perdant 1h de vie dans les bouchons ?
21 ans que je travaille, plusieurs métiers, plusieurs villes différentes, toujours pas eu le besoin à ce jour de prendre la voiture pour rejoindre mon lieu de travail. Je me suis souvent dit que le jour où ça m'arriverait, j'aurai raté quelque chose.
67 passages toute les heures 24h/24 ...mythoSignaler Répondre
Chez vous aussi semble t-il qu'il n'y ait que votre amygdale... J'adore les gens qui étalent une soi-disant culture personnelle et se font prendre à leur propre piège, très à la mode, digne d'un Riolo ou Consigny, mais très dangereux aussi.Signaler Répondre
Il y a des compteurs vélo de part et d'autre de la section : sur Roosevelt avant d'arriver au périph, Sur Cours Albert Thomas et Frères lumière.
Egalement j'utilise l'axe tous les jours pour faire Bron-PartDieu (Coucou le commentaire qui dit que seuls les gens de l'asso prennent la VL !), et il y a eu une série de comptages manuels récemment au croisement Pinel Rockefeller.
Donc l'argument "IMPOSSIBLE à vérifier" ne tient pas (et d'ailleurs tient tellement rarement qu'on se demande pourquoi vous vous risquez à l'utiliser).
Restez donc au bar PMU
Ce sont sans doute des fans de Bagnon et ses méthodes, ils ont sans doute le même état d'esprit et sont sur la même longueur d'onde : alors la réalité n'a pas grande importance.Signaler Répondre
Une ville plus respirable ? Et habitable, non ? La majorité des gens ont d’autres priorité que le vélo : se loger, se nourrir, se soigner. Ça va bien de se regarder le nombril quand on est privilégié. Merci de ne pas instrumentaliser les riverains, sérieusement…Signaler Répondre
Cette association a indirectement bénéficié pendant six ans de centaines de millions de subsides publiques de la part d’un de leurs membres ou sympathisants. Un rééquilibrage budgétaire s’impose ! On en reparle quand on sera tous à votre niveau de conditions économiques. Je pense que vous ne réalisez pas bien dans quel monde la majorité des Français vivent ! 15 millions d’entre nous vivent sous le seuil de pauvreté.
Une façon de compter : on place un militant écolo entre 8h et 9h puis entre 17h et 18h (heures de pointe) puis on fait une moyenne et on multiplie par 24h....une vraie escroquerie.....et mathématiquement faux.Signaler Répondre
Les autres affirmations au doigt mouillé ce sont les 200 000 passages cyclistes selon l’association La Ville à Vélo, comme de dire que c'est "plus calme et apaisée" "plus respirable " alors que le trafic est détourné pour saturer ou congestionner des petites rues non prévues pour, tout en rallongeant les parcours.....Signaler Répondre
Petits joueurs, moi j'aurai dit 300 000, voir même 400 000 ou 500 000Signaler Répondre