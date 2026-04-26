"Une victoire pour le bon usage de l'argent public" : à Lyon, la justice désavoue Grégory Doucet et annule la subvention à cette association

Le tribunal administratif a annulé la subvention accordée par la Ville de Lyon à l'association SOS Méditerranée (association civile européenne de sauvetage en mer ). Une décision saluée par Reconquête Rhône, qui dénonce la gestion des deniers publics.

La juridiction administrative ne s’est pas arrêtée là. Selon le parti d'extrême droite, elle "a en outre enjoint la Ville de Lyon d’exiger le reversement des fonds et a condamné la collectivité au paiement des frais de procédure."

Reconquête Rhône se félicite ouvertement de cette décision, estimant qu’elle "va dans le sens de la transparence de la dépense publique […] et de la défense de l’intérêt général."

Le parti fondé par Éric Zemmour parle d’"une victoire importante pour le respect du droit et du bon usage de l'argent public", ajoutant que cette décision "rappelle que les collectivités territoriales doivent strictement encadrer l'attribution des subventions."

Dans son communiqué, Reconquête insiste également sur "le travail engagé avec constance depuis l’origine" et voit dans ce jugement "une étape significative dans l’exigence de rigueur dans l’utilisation des deniers publics."

Le parti assure vouloir rester mobilisé. "Reconquête Rhône restera vigilant quant à la pleine exécution de cette décision", est-il précisé, avec la volonté de "garantir le respect du cadre légal par les collectivités."

Cette affaire intervient dans un contexte plus large de débats sur les finances locales. Pour rappel, en pleine campagne des municipales, un rapport du think tank GenerationLibre pointait la gestion des subventions dans plusieurs grandes villes françaises. À Lyon, selon ces derniers, l’exécutif mené par Grégory Doucet aurait versé près de 110 millions d’euros aux associations en 2024, soit environ 212 euros par habitant.

Gregory Doucet fait appel

À la suite de ce jugement, la Ville de Lyon explique prendre "acte de la décision du Tribunal Administratif. Si le Maire de Lyon, Grégory Doucet, respecte ce jugement et l’appliquera immédiatement, il annonce faire appel.

En effet, un arrêt important du Conseil d'Etat est intervenu le 13 mai 2024, après le vote par le conseil municipal de la subvention. Cet arrêt maintient la possibilité pour une commune de soutenir l'action humanitaire de SOS Méditerranée. Pour exemple, la Ville de Paris et le Département de l'Hérault ont vu dans cette décision leur subvention validée par le Conseil d'Etat.

La majorité municipale tient par ailleurs à saluer la mobilisation constante de l’association pour sauver des vies et agir pour la dignité humaine. La Ville de Lyon examinera également le renouvellement de son soutien dans ce cadre juridique, à l'instar des 135 autres collectivités. Dans l’attente de ces procédures, la Ville de Lyon est d’ores-et-déjà en lien avec l’association SOS Méditerranée pour obtenir le remboursement de la somme visée."