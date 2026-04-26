"Une victoire pour le bon usage de l'argent public" : à Lyon, la justice désavoue Grégory Doucet et annule la subvention à cette association

Le tribunal administratif a annulé la subvention accordée par la Ville de Lyon à l'association SOS Méditerranée (association civile européenne de sauvetage en mer ). Une décision saluée par Reconquête Rhône, qui dénonce la gestion des deniers publics.
La juridiction administrative ne s’est pas arrêtée là. Selon le parti d'extrême droite, elle "a en outre enjoint la Ville de Lyon d’exiger le reversement des fonds et a condamné la collectivité au paiement des frais de procédure."
Reconquête Rhône se félicite ouvertement de cette décision, estimant qu’elle "va dans le sens de la transparence de la dépense publique […] et de la défense de l’intérêt général."
Le parti fondé par Éric Zemmour parle d’"une victoire importante pour le respect du droit et du bon usage de l'argent public", ajoutant que cette décision "rappelle que les collectivités territoriales doivent strictement encadrer l'attribution des subventions."
Une vigilance annoncée sur l’exécution
Dans son communiqué, Reconquête insiste également sur "le travail engagé avec constance depuis l’origine" et voit dans ce jugement "une étape significative dans l’exigence de rigueur dans l’utilisation des deniers publics."
Le parti assure vouloir rester mobilisé. "Reconquête Rhône restera vigilant quant à la pleine exécution de cette décision", est-il précisé, avec la volonté de "garantir le respect du cadre légal par les collectivités."
Cette affaire intervient dans un contexte plus large de débats sur les finances locales. Pour rappel, en pleine campagne des municipales, un rapport du think tank GenerationLibre pointait la gestion des subventions dans plusieurs grandes villes françaises. À Lyon, selon ces derniers, l’exécutif mené par Grégory Doucet aurait versé près de 110 millions d’euros aux associations en 2024, soit environ 212 euros par habitant.
Gregory Doucet fait appel
À la suite de ce jugement, la Ville de Lyon explique prendre "acte de la décision du Tribunal Administratif. Si le Maire de Lyon, Grégory Doucet, respecte ce jugement et l’appliquera immédiatement, il annonce faire appel.
En effet, un arrêt important du Conseil d'Etat est intervenu le 13 mai 2024, après le vote par le conseil municipal de la subvention. Cet arrêt maintient la possibilité pour une commune de soutenir l'action humanitaire de SOS Méditerranée. Pour exemple, la Ville de Paris et le Département de l'Hérault ont vu dans cette décision leur subvention validée par le Conseil d'Etat.
La majorité municipale tient par ailleurs à saluer la mobilisation constante de l’association pour sauver des vies et agir pour la dignité humaine. La Ville de Lyon examinera également le renouvellement de son soutien dans ce cadre juridique, à l'instar des 135 autres collectivités. Dans l’attente de ces procédures, la Ville de Lyon est d’ores-et-déjà en lien avec l’association SOS Méditerranée pour obtenir le remboursement de la somme visée."
Zen, Doucet a fait appel. On en reparle dans 2 ans.Signaler Répondre
Quand la région affiche le portrait grand format d’un nervi néon-nazi sur sa façade, n’est-ce pas une pire dérive idéologique et une atteinte au contribuable ?Signaler Répondre
je salue cette décision, il vaut mieux comme la région envoyé cet argent à l’Est. merci d’avance.Signaler Répondre
Très bonne décision mais attendons le conseil d'étatSignaler Répondre
Qui détricotte les bonnes décisions , Macron à tout verrouillé avec cette entité non élue par le peuple
Et qui ne se satisfait plus de conseil mais d'obligation , j'espère que le prochain Président mettra cette gauche délétère hors d'état de nuire pour la France et son peuple.
Je ne suis pas sûr que sa soit de la dignité humaine d'encourager via le mensonge une immigration clandestine qui mes en danger la vie de ces derniers 🤔.Signaler Répondre
Pour avoir agi sur ce coup-là !Signaler Répondre
les citoyens seraient en droit de réclamer aussi que les frais de justice soient à la charge de Doucet et non la leur … pourquoi les lyonnais doivent ils payer pour les fautes et magouilles électorales du bobo pseudo écolo de maire ????Signaler Répondre
on ne consentira bientot plus à l impot et on prendra le maquis pour ne plus en payer ,si ce n est dejà faitSignaler Répondre
110 M€ aux assocs en 2024 et 212 €/habitant ?Signaler Répondre
Si j'habitais Lyon je demanderais les comptes pour savoir où passe mon pognon c'est certain.
Mais les lyonnais ont voté pour la pastèques donc ils assument et paient sans broncher, heureusement que l'opposition veille...
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On en revient une nouvelle fois à sa garde à vue pour détournement de fonds publics l'an dernier, pourquoi la justice n'avance pas sur le sujet ??
et çà redonne un mince espoirSignaler Répondre
Ah enfin du bon sens !Signaler Répondre
La fin des largesses idéologiques et combines militantes avec l' argent des autres ,on attend la même chose pour les media service public .Signaler Répondre
Une fois à Lyon, G. Doucet les fait expulser… Ces idéologues issus d’un petit milieu de privilégiés ne sont décidément pas à une contradiction près 🙄Signaler Répondre
Il a vide les caisses de la ville, il a joué avec l'argent des lyonnais, appel à manifester et démission pour lescroloSignaler Répondre
C'est également une mauvaise nouvelle, ce sont les contribuables lyonnais qui paient les frais et condamnations d'un voyou qui prend l'argent public pour satisfaire son idéologie.Signaler Répondre
Et une claque de plus pour le militant maire ....ce mandat va être le mandat des bonnes baffes :).Signaler Répondre
Sinon , décision de justice très juste. Notre argent ne doit pas servir à financer des réseaux de passeurs mafieux qui déversent la misère du monde chez nous alors que nous peinons à loger et nourrir nos aînés, nos étudiants.....
Mais c'est que ça va mal en ce moment ! ! ! ! ! !Signaler Répondre
"Le tribunal administratif a annulé la subvention accordée par la Ville de Lyon à l'association SOS Méditerranée (association civile européenne de sauvetage en mer )".Signaler Répondre
l'information est incomplète :
SOS Méditerranée association civile européenne de sauvetage en mer de migrant illegaux et complice des passeurs.
Voila l'intitulé exact de cette belle "association".
Si les membres de cette association le veulent ils peuvent continuer a la financer sur leurs fonds propres.
Mais heureusement la fête aux subventions semble enfin finie.
Restons vigilant et souvenons nous de Lundy Grandpré et autres ECOSEX/ECOFEMINISME/PERFORMANCE
L'extrême gauche et l'argent public pour sa propagande, ça suffit.Signaler Répondre
.... qu'il y ait autant d'énergie dépensée pour les repas de la Région ;-)Signaler Répondre
"une étape significative dans l’exigence de rigueur dans l’utilisation des deniers publics."
Que ce soit au niveau du gouvernement ou bien d'une municipalité, quand on veut faire un sale travail, pas besoin de le faire soit même, il suffit de financer des ONG. 110 millions en 2024 c'est de la folie.Signaler Répondre
Une bonne décision de justice (il faut le dire). La France n'a pas besoin d'immigration, des permis de travail temporaires sans possibilité de naturalisation ni de mariage suffisent (Suisse Canada Australie)Signaler Répondre