L'influenceur lyonnais Illan Castronovo mis en examen pour viol après les plaintes de deux femmes

Nouveau rebondissement judiciaire pour Illan Castronovo. L’ancien visage de la téléréalité a été mis en examen le 13 avril dernier pour viol, à la suite de plaintes déposées par deux jeunes femmes dénonçant des faits datant de 2018, a confirmé le parquet de Blois.

Révélé au grand public dans 10 Couples Parfaits puis vu dans plusieurs émissions populaires comme Les Marseillais vs Le Reste du Monde ou Les Princes de l’Amour, l’influenceur lyonnais de 32 ans est accusé d’avoir agressé sexuellement deux femmes rencontrées lors d’une soirée organisée dans une discothèque du Loir-et-Cher.

Les faits reprochés remontent à la nuit du 31 octobre 2018. Ce soir-là, il était attendu dans un établissement de Fougères-sur-Bièvre, près de Blois, pour une soirée Halloween, accompagné notamment d’un autre candidat de téléréalité, Julien Bert.

Selon les plaignantes, alors âgées de 18 et 20 ans, elles auraient perdu connaissance après avoir consommé un verre offert durant la soirée. L’une affirme s’être réveillée partiellement dénudée à côté d’Illan Castronovo, tandis qu’une autre dit avoir constaté des blessures sur son corps ainsi que la disparition de son tampon hygiénique, sans souvenir précis des événements.

Quatre ans après les faits, en 2022, les deux femmes avaient déposé plainte contre X avec constitution de partie civile, entraînant automatiquement l’ouverture d’une information judiciaire.

Au terme des investigations, le juge d’instruction a décidé de mettre en examen Illan Castronovo pour viol sur les deux plaignantes. En revanche, la qualification liée à une éventuelle administration de substances n’a pas été retenue à ce stade de la procédure.

L’influenceur nie les accusations

Par la voix de son avocat, Illan Castronovo réfute catégoriquement les faits reprochés. Sa défense évoque des relations sexuelles consenties et dénonce une "cabale médiatique" menée contre lui depuis plusieurs années.

L’avocat du trentenaire estime que le dossier ne justifiait pas une mise en examen et affirme que plusieurs éléments, notamment des échanges postérieurs à la soirée et des vidéos circulant à l’époque, appuieraient la version de son client.

Aucun contrôle judiciaire n’a été prononcé à ce stade, l’influenceur restant libre durant la poursuite de l’instruction.