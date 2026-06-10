L'influenceur lyonnais Illan Castronovo mis en examen pour viol après les plaintes de deux femmes

Nouveau rebondissement judiciaire pour Illan Castronovo. L’ancien visage de la téléréalité a été mis en examen le 13 avril dernier pour viol, à la suite de plaintes déposées par deux jeunes femmes dénonçant des faits datant de 2018, a confirmé le parquet de Blois.
Révélé au grand public dans 10 Couples Parfaits puis vu dans plusieurs émissions populaires comme Les Marseillais vs Le Reste du Monde ou Les Princes de l’Amour, l’influenceur lyonnais de 32 ans est accusé d’avoir agressé sexuellement deux femmes rencontrées lors d’une soirée organisée dans une discothèque du Loir-et-Cher.
Les faits reprochés remontent à la nuit du 31 octobre 2018. Ce soir-là, il était attendu dans un établissement de Fougères-sur-Bièvre, près de Blois, pour une soirée Halloween, accompagné notamment d’un autre candidat de téléréalité, Julien Bert.
Selon les plaignantes, alors âgées de 18 et 20 ans, elles auraient perdu connaissance après avoir consommé un verre offert durant la soirée. L’une affirme s’être réveillée partiellement dénudée à côté d’Illan Castronovo, tandis qu’une autre dit avoir constaté des blessures sur son corps ainsi que la disparition de son tampon hygiénique, sans souvenir précis des événements.
Quatre ans après les faits, en 2022, les deux femmes avaient déposé plainte contre X avec constitution de partie civile, entraînant automatiquement l’ouverture d’une information judiciaire.
Au terme des investigations, le juge d’instruction a décidé de mettre en examen Illan Castronovo pour viol sur les deux plaignantes. En revanche, la qualification liée à une éventuelle administration de substances n’a pas été retenue à ce stade de la procédure.
L’influenceur nie les accusations
Par la voix de son avocat, Illan Castronovo réfute catégoriquement les faits reprochés. Sa défense évoque des relations sexuelles consenties et dénonce une "cabale médiatique" menée contre lui depuis plusieurs années.
L’avocat du trentenaire estime que le dossier ne justifiait pas une mise en examen et affirme que plusieurs éléments, notamment des échanges postérieurs à la soirée et des vidéos circulant à l’époque, appuieraient la version de son client.
Aucun contrôle judiciaire n’a été prononcé à ce stade, l’influenceur restant libre durant la poursuite de l’instruction.
non!!lubrique des fesses diverses!Signaler Répondre
bin alors c est tout recent..Signaler Répondre
C'est bizarre , la justice se réveille maintenant et les peines vont être alourdies car il va falloir trouver des " Boucs-émissaires" ! La colère du peuple a ébranlé le pouvoir et les pions qu'il a placés dans différents secteurs primordiaux , dont la justice , la police et la Gendarmerie ; Le peuple n'est pas fou et sait que l'on veut " l'enfumer" .Le simple fait de ne pas révéler la vérité sur la mort de la petite Lyhanna , faire trainer au maximum , retarder en espérant que la tension baissera montre bien que le pouvoir est aux abois ...Signaler Répondre
Avec l’ambiance malsaine actuelle, c’est à ce demander si le sketch du viol de Monique interprété par Coluche serait encore politiquement correct ❓️Signaler Répondre
La recherche du fric comme phase finale des starlettes !Signaler Répondre
ah ça m étonne pas que ce soit un lyonnais ce tocard !!! on obtient ce qu on veut avec les manière de brigands !!! et d abord dite moi la chaîne sur laquelle il évolue la pomme a l eau !!!!!!Signaler Répondre
Rien d’étonnant à ce que les violences rétrogrades se multiplient dans les égouts 2.0. Le simple fait qu’on puisse faire « profession » de l’influence est le symptôme d’une société déliquescente.Signaler Répondre
Courage aux victimes. « Followers », vous avez mieux à faire. Avez essayé la randonnée ou la lecture ?
Tout le monde sait que "castronovo" est un nom typiquement Lyonnais de la Croix-Rousse.Signaler Répondre
Le stress post traumatique d'avant covid, rien d'autre.Signaler Répondre
Influenceur nouveau métier pour débile, combien de vues pour les imbéciles connectés.Signaler Répondre
Il n'y a pas que le climat qui est déréglé. ABRUTIS
Circonstances atténuantes : il etait bourré ce gentil influenceur, c'est la norme dans les clubs de nuit.Signaler Répondre
Influenceur. Télé-réalité. Des symptômes de la décadence irrécupérable de la France macronienne.Signaler Répondre
c'est bizarre on constate que de nombreux acteurs de la réalité, des influenceurs et du rap se retrouvent à la rubrique des faits divers : épidémie ?Signaler Répondre
allez, allez dans une OUBLIETTE.Signaler Répondre