Drame des Minguettes : le motard responsable de la mort de Kilyan condamné par le tribunal

Le motard de 45 ans poursuivi après la mort de Kilyan, un adolescent de 17 ans, a été condamné à sept ans de prison ferme ce mardi 28 juillet. Les faits remontent au 13 juillet 2025. Ce jour-là, le jeune homme traversait un passage piéton à bord d'une draisienne électrique lorsqu'il avait été violemment percuté par une moto. Il n'avait pas survécu à ses blessures.

Au cours de l'enquête, il était apparu que le conducteur circulait sous l'empire de l'alcool, sans permis de conduire et sans assurance. Les investigations avaient également conclu qu'il roulait à environ 80 km/h, soit bien au-dessus de la vitesse autorisée de 50 km/h.

Le motard, déjà connu des services de police, notamment pour des délits routiers, encourait jusqu'à dix ans d'emprisonnement. Son procès, initialement programmé le 11 juin, avait été renvoyé en raison de l'arrêt maladie de son avocat avant de se tenir ce 28 juillet devant le tribunal judiciaire de Lyon.

L'affaire avait également été marquée par le comportement du prévenu pendant sa détention provisoire. Il lui était notamment reproché d'avoir tenté de prendre contact avec des proches de la victime via les réseaux sociaux et d'avoir diffusé des éléments confidentiels du dossier. Lors de l'audience de renvoi, la magistrate l'avait rappelé à l'ordre et son maintien en détention avait été justifié notamment par les risques de pression sur la famille et de réitération.

Tout au long de la procédure, les proches de Kilyan se sont mobilisés devant le palais de justice pour lui rendre hommage. L'association lyonnaise "Et 6 c'était Vous", engagée dans la défense des piétons et la lutte contre la délinquance routière, s'était également constituée partie civile dans ce dossier.