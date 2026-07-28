Faits Divers

Près de Lyon : un homme en état de choc surgit nu et blessé par balle dans un corps de ferme

Près de Lyon : un homme en état de choc surgit nu et blessé par balle dans un corps de ferme

Une mystérieuse affaire a mobilisé les gendarmes dans le Beaujolais.

Dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 juillet, un homme d'environ 25 ans a été retrouvé nu, blessé par balle et présentant de nombreuses traces de violences à Saint-Georges-de-Reneins. Les faits se sont produits peu avant minuit, rapporte nos confrères du Progrès. 

Des habitants d'un corps de ferme ont été réveillés par des appels à l'aide provenant de l'extérieur. En sortant, ils ont découvert un jeune homme entièrement nu, visiblement choqué et souffrant de blessures. Les témoins ont immédiatement alerté les gendarmes.

Face aux militaires, la victime aurait expliqué avoir été retenue contre son gré durant plusieurs heures par trois individus. L'homme affirme avoir subi des violences, notamment des coups portés avec une crosse d'arme, son visage présentant plusieurs lésions, avant de réussir à prendre la fuite dans des circonstances qui restent à déterminer.

Blessé par balle à une jambe

Le jeune homme présentait également une blessure par arme à feu à la jambe droite. Pris en charge par les secours, il a été transporté au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône afin d'y recevoir des soins.

À ce stade, le type d'arme utilisé n'a pas encore été identifié. La gendarmerie a ouvert une enquête pour enlèvement, séquestration et violences avec arme afin d'établir les circonstances précises de cette affaire et d'identifier les auteurs.

La victime serait connue des services de police. De nouvelles auditions doivent être menées dans les prochains jours.

17 commentaires
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Nostalgie de mon instituteur de l'école de la République le 28/07/2026 à 17:54
Madame Magloire a écrit le 28/07/2026 à 16h54

L orthographe est plus importante que la racaille qui envahit nos villes et nos campagnes....

Quand les donneurs de leçons s'expriment par la voix ou l'écrit de la même manière que la racaille des cités qu'ils dénoncent en permanence, oui, ça a de l'importance.
Tu as fait 2 fautes dans ton commentaire :
- L orthographe, ça prend une apostrophe (L’orthographe).
- Ce ne sont pas 4 points qui terminent une phrase.

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Madame Magloire le 28/07/2026 à 16:54
Pour info, le nostalgique a écrit le 28/07/2026 à 16h44

Oui, oui, on sait, c'était mieux avant. Sauf que :
Avant, au millénaire dernier, on apprenait l’orthographe à l'école de la République.
- France, avec une majuscule, c'est la moindre des choses.
- Polluer avec 2 "l".

L orthographe est plus importante que la racaille qui envahit nos villes et nos campagnes....

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Pour info, le nostalgique le 28/07/2026 à 16:44
Ex douce france a écrit le 28/07/2026 à 16h12

Après avoir polué les villes et leurs banlieues les voilà en train de poluer notre belle campagne.

Oui, oui, on sait, c'était mieux avant. Sauf que :
Avant, au millénaire dernier, on apprenait l’orthographe à l'école de la République.
- France, avec une majuscule, c'est la moindre des choses.
- Polluer avec 2 "l".

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Linette le 28/07/2026 à 16:42
Les Fachos Incultes a écrit le 28/07/2026 à 16h25

Ne vous inquiétez pas les castors, le seul et unique danger, c'est la peste brune.

Donc retournez vous coucher bande de nazes.

Chez vous le plafond est bas. Discussion à ras les pâquerettes. Bravo pour votre culture. Il n y a que vous qui êtes intelligent. Nous ne sommes qu une bande de naze. Heureusement que vous n êtes pas député.

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Ex Précisions le 28/07/2026 à 16:37

Connu des services de police pour trafic de beaujolpif ?
What else là-bas ;-)

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Je m etonnais aussi .. le 28/07/2026 à 16:29

Plus aucune nouvelle de ex pochtron je trouvais ça bizarre...

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1789 le 28/07/2026 à 16:28

Une justice finit toujours par triompher.

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strogoff le 28/07/2026 à 16:28

la chasse est pourtant fermée !

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Ritchie le 28/07/2026 à 16:27

Il a posé nu pour un grand peintre et il a bougé....

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Les Fachos Incultes le 28/07/2026 à 16:25

Ne vous inquiétez pas les castors, le seul et unique danger, c'est la peste brune.

Donc retournez vous coucher bande de nazes.

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Racailles de m... le 28/07/2026 à 16:21

Ils pourraient les achever quand même, c'est du sale boulot...

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Ex douce france le 28/07/2026 à 16:12

Après avoir polué les villes et leurs banlieues les voilà en train de poluer notre belle campagne.

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Fraternité et rigolade le 28/07/2026 à 15:33

C’est juste une blague, un jeu un peu turbulent. Même pas une bêtise. Si les piscines, les cinémas et les péripatéticiennes étaient gratuits, les jeunes s’ennuieraient moins !

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sans doute le 28/07/2026 à 15:27

Un problème de concurrence déloyal ? ?

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Lolotooooooooooo le 28/07/2026 à 15:22

Un petit ange ?

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Solidarité 69 le 28/07/2026 à 15:04

La nouvelle France by LFI, la violence pour juge de paix.

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bof le 28/07/2026 à 15:00

différent commercial sans doute

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