Près de Lyon : un homme en état de choc surgit nu et blessé par balle dans un corps de ferme

Dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 juillet, un homme d'environ 25 ans a été retrouvé nu, blessé par balle et présentant de nombreuses traces de violences à Saint-Georges-de-Reneins. Les faits se sont produits peu avant minuit, rapporte nos confrères du Progrès.

Des habitants d'un corps de ferme ont été réveillés par des appels à l'aide provenant de l'extérieur. En sortant, ils ont découvert un jeune homme entièrement nu, visiblement choqué et souffrant de blessures. Les témoins ont immédiatement alerté les gendarmes.

Face aux militaires, la victime aurait expliqué avoir été retenue contre son gré durant plusieurs heures par trois individus. L'homme affirme avoir subi des violences, notamment des coups portés avec une crosse d'arme, son visage présentant plusieurs lésions, avant de réussir à prendre la fuite dans des circonstances qui restent à déterminer.

Blessé par balle à une jambe

Le jeune homme présentait également une blessure par arme à feu à la jambe droite. Pris en charge par les secours, il a été transporté au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône afin d'y recevoir des soins.

À ce stade, le type d'arme utilisé n'a pas encore été identifié. La gendarmerie a ouvert une enquête pour enlèvement, séquestration et violences avec arme afin d'établir les circonstances précises de cette affaire et d'identifier les auteurs.

La victime serait connue des services de police. De nouvelles auditions doivent être menées dans les prochains jours.