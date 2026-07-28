Près de Lyon : un homme en état de choc surgit nu et blessé par balle dans un corps de ferme

Dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 juillet, un homme d'environ 25 ans a été retrouvé nu, blessé par balle et présentant de nombreuses traces de violences à Saint-Georges-de-Reneins. Les faits se sont produits peu avant minuit, rapporte nos confrères du Progrès.
Des habitants d'un corps de ferme ont été réveillés par des appels à l'aide provenant de l'extérieur. En sortant, ils ont découvert un jeune homme entièrement nu, visiblement choqué et souffrant de blessures. Les témoins ont immédiatement alerté les gendarmes.
Face aux militaires, la victime aurait expliqué avoir été retenue contre son gré durant plusieurs heures par trois individus. L'homme affirme avoir subi des violences, notamment des coups portés avec une crosse d'arme, son visage présentant plusieurs lésions, avant de réussir à prendre la fuite dans des circonstances qui restent à déterminer.
Blessé par balle à une jambe
Le jeune homme présentait également une blessure par arme à feu à la jambe droite. Pris en charge par les secours, il a été transporté au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône afin d'y recevoir des soins.
À ce stade, le type d'arme utilisé n'a pas encore été identifié. La gendarmerie a ouvert une enquête pour enlèvement, séquestration et violences avec arme afin d'établir les circonstances précises de cette affaire et d'identifier les auteurs.
La victime serait connue des services de police. De nouvelles auditions doivent être menées dans les prochains jours.
Quand les donneurs de leçons s'expriment par la voix ou l'écrit de la même manière que la racaille des cités qu'ils dénoncent en permanence, oui, ça a de l'importance.Signaler Répondre
Tu as fait 2 fautes dans ton commentaire :
- L orthographe, ça prend une apostrophe (L’orthographe).
- Ce ne sont pas 4 points qui terminent une phrase.
L orthographe est plus importante que la racaille qui envahit nos villes et nos campagnes....Signaler Répondre
Oui, oui, on sait, c'était mieux avant. Sauf que :Signaler Répondre
Avant, au millénaire dernier, on apprenait l’orthographe à l'école de la République.
- France, avec une majuscule, c'est la moindre des choses.
- Polluer avec 2 "l".
Chez vous le plafond est bas. Discussion à ras les pâquerettes. Bravo pour votre culture. Il n y a que vous qui êtes intelligent. Nous ne sommes qu une bande de naze. Heureusement que vous n êtes pas député.Signaler Répondre
Connu des services de police pour trafic de beaujolpif ?Signaler Répondre
What else là-bas ;-)
Plus aucune nouvelle de ex pochtron je trouvais ça bizarre...Signaler Répondre
Une justice finit toujours par triompher.Signaler Répondre
la chasse est pourtant fermée !Signaler Répondre
Il a posé nu pour un grand peintre et il a bougé....Signaler Répondre
Ne vous inquiétez pas les castors, le seul et unique danger, c'est la peste brune.Signaler Répondre
Donc retournez vous coucher bande de nazes.
Ils pourraient les achever quand même, c'est du sale boulot...Signaler Répondre
Après avoir polué les villes et leurs banlieues les voilà en train de poluer notre belle campagne.Signaler Répondre
C’est juste une blague, un jeu un peu turbulent. Même pas une bêtise. Si les piscines, les cinémas et les péripatéticiennes étaient gratuits, les jeunes s’ennuieraient moins !Signaler Répondre
Un problème de concurrence déloyal ? ?Signaler Répondre
Un petit ange ?Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI, la violence pour juge de paix.Signaler Répondre
différent commercial sans douteSignaler Répondre