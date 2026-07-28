Faits Divers

Lyon : un homme poignardé à la gorge en pleine rue, deux suspects arrêtés

Lyon : un homme poignardé à la gorge en pleine rue, deux suspects arrêtés
Lyon : un homme poignardé à la gorge en pleine rue, deux suspects arrêtés - LyonMag

La victime a été touchée à la gorge, mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Une violente agression s'est produite dimanche 26 juillet en fin d'après-midi dans le quartier de Monplaisir, à la limite des 3e et 8e arrondissements de Lyon.

Un homme âgé de 36 ans a été victime d'un coup de couteau au niveau de la gorge, aux alentours de 18h30, sur la place Ambroise-Courtois. À l'arrivée des secours, la victime présentait une plaie saignante, rapporte le Progrès. Malgré la localisation particulièrement sensible de la blessure, son pronostic vital n'était pas engagé. Le trentenaire a été pris en charge avant de déposer plainte.

Deux hommes rapidement retrouvés

Les policiers sont parvenus à retrouver rapidement les deux hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'agression. Âgés de 37 et 43 ans, ils ont été interpellés dans une rue située à proximité des lieux des faits.

Les deux suspects étaient déjà connus des services de police. En revanche, l'arme blanche utilisée lors de l'agression n'aurait pas été retrouvée. Les circonstances précises de cette agression restent à éclaircir. D'après les premiers éléments, les faits pourraient être liés à une forte consommation d'alcool.

Une enquête devra désormais déterminer le déroulement exact de l'altercation ainsi que les responsabilités de chacun.

Tags :

coup de couteau

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Rlb le 28/07/2026 à 12:53

C'est leur faute, mais celle de l'alcool...
PAS COUPABLES... MAGISTRATURE

Signaler Répondre
avatar
claude69100 le 28/07/2026 à 12:42
Ex Précisions a écrit le 28/07/2026 à 11h18

Ils doivent avoir des ordres, pourquoi sur certains secteurs ils vont contrôler si les automobilistes mettent bien leurs clignotants et 2 rues à côté ça fait des rodéos ça deal en toute impunité...
Le problème c'est que les honnêtes gens ne comprennent pas et se mettent à critiquer la police.

Étonnamment les protagonistes étaient fortement alcoolisés mais aucun commentaire. Que des ressentiments.
C'est tabou.

Signaler Répondre
avatar
un constat le 28/07/2026 à 12:02
Ex Précisions a écrit le 28/07/2026 à 11h18

Ils doivent avoir des ordres, pourquoi sur certains secteurs ils vont contrôler si les automobilistes mettent bien leurs clignotants et 2 rues à côté ça fait des rodéos ça deal en toute impunité...
Le problème c'est que les honnêtes gens ne comprennent pas et se mettent à critiquer la police.

Je ne critique pas , je constate, jamais on ne voit la Police municipale à pied
Ou sont sont les 400 policiers municipaux ? simplement à verbaliser le stationnement ? ou protéger le Maire
Sont ils physiquement en forme pour intervenir ? pour certains, certaines, j'ai un doute
En tout cas , au téléphone, la réponse est toujours une excuse pour ne pas intervenir

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 28/07/2026 à 11:18
pas de patrouille de police a écrit le 28/07/2026 à 10h23

A part entendre et voir passer la police passé à 100 km/h sur le cours Albert THOMAS, jamais de parouille piétonne , la police municipale, ne descends jamais des voitures, la clim a du bon,

Ils doivent avoir des ordres, pourquoi sur certains secteurs ils vont contrôler si les automobilistes mettent bien leurs clignotants et 2 rues à côté ça fait des rodéos ça deal en toute impunité...
Le problème c'est que les honnêtes gens ne comprennent pas et se mettent à critiquer la police.

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 28/07/2026 à 11:17

La nouvelle France by LFI, le couteau juge de paix.

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 28/07/2026 à 11:02

Y a jamais de racailles qui traînent sur cette place.
C'est probablement une bastonn entre visages pâles défoncés à l'alcool.

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 28/07/2026 à 10:39
pas de patrouille de police a écrit le 28/07/2026 à 10h23

A part entendre et voir passer la police passé à 100 km/h sur le cours Albert THOMAS, jamais de parouille piétonne , la police municipale, ne descends jamais des voitures, la clim a du bon,

S'ils passent à toute vitesse, c'est justement parce qu'ils ont des urgences à traiter.
Ils ne sont pas assez nombreux, engage toi, il y aura peut-être des patrouilles piétonnes ainsi.

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 28/07/2026 à 10:36

Je suis du 8ème, ça n'engage pas à se promener en ville.
Il y a quelques années, je m'étais dit qu'à la retraite, je pensais faire un book photos de la ville, il y avait de belles photos à faire mais, maintenant, la ville est défigurée, saccagée et je risque de me faire égorger pour me faire piquer mon appareil photos.
Pas très engageant.

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 28/07/2026 à 10:32

Sur la place Courtois dans le quartier Monplaisir .... voilà sans doute la norme en matière de "bonnes manières" !!

Signaler Répondre
avatar
Comme le 28/07/2026 à 10:28

A Paris, si ce n’est pas l’lalcool, la drogue c’est un problème psychiatrique. Ils ne sont ne seront jamais responsables de rien. Les seuls coupables seront les victimes, le capitalisme, l’esstreme drouate, les juifs, les cathos etc etc

Signaler Répondre
avatar
pas de patrouille de police le 28/07/2026 à 10:23

A part entendre et voir passer la police passé à 100 km/h sur le cours Albert THOMAS, jamais de parouille piétonne , la police municipale, ne descends jamais des voitures, la clim a du bon,

Signaler Répondre
avatar
arkom le 28/07/2026 à 09:49

ville tranquille comme l'évoque les élus. ils nous prennent vraiment pour des cons ce sont des bons à rien et dire que nous payons ces gens là c'est vraiment une honte pour le pays

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 28/07/2026 à 09:40

Ville apaisée...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.