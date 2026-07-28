Lyon : un homme poignardé à la gorge en pleine rue, deux suspects arrêtés

Une violente agression s'est produite dimanche 26 juillet en fin d'après-midi dans le quartier de Monplaisir, à la limite des 3e et 8e arrondissements de Lyon.

Un homme âgé de 36 ans a été victime d'un coup de couteau au niveau de la gorge, aux alentours de 18h30, sur la place Ambroise-Courtois. À l'arrivée des secours, la victime présentait une plaie saignante, rapporte le Progrès. Malgré la localisation particulièrement sensible de la blessure, son pronostic vital n'était pas engagé. Le trentenaire a été pris en charge avant de déposer plainte.

Deux hommes rapidement retrouvés

Les policiers sont parvenus à retrouver rapidement les deux hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'agression. Âgés de 37 et 43 ans, ils ont été interpellés dans une rue située à proximité des lieux des faits.

Les deux suspects étaient déjà connus des services de police. En revanche, l'arme blanche utilisée lors de l'agression n'aurait pas été retrouvée. Les circonstances précises de cette agression restent à éclaircir. D'après les premiers éléments, les faits pourraient être liés à une forte consommation d'alcool.

Une enquête devra désormais déterminer le déroulement exact de l'altercation ainsi que les responsabilités de chacun.