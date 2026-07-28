Lyon : un homme poignardé à la gorge en pleine rue, deux suspects arrêtés

Une violente agression s'est produite dimanche 26 juillet en fin d'après-midi dans le quartier de Monplaisir, à la limite des 3e et 8e arrondissements de Lyon.
Un homme âgé de 36 ans a été victime d'un coup de couteau au niveau de la gorge, aux alentours de 18h30, sur la place Ambroise-Courtois. À l'arrivée des secours, la victime présentait une plaie saignante, rapporte le Progrès. Malgré la localisation particulièrement sensible de la blessure, son pronostic vital n'était pas engagé. Le trentenaire a été pris en charge avant de déposer plainte.
Deux hommes rapidement retrouvés
Les policiers sont parvenus à retrouver rapidement les deux hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'agression. Âgés de 37 et 43 ans, ils ont été interpellés dans une rue située à proximité des lieux des faits.
Les deux suspects étaient déjà connus des services de police. En revanche, l'arme blanche utilisée lors de l'agression n'aurait pas été retrouvée. Les circonstances précises de cette agression restent à éclaircir. D'après les premiers éléments, les faits pourraient être liés à une forte consommation d'alcool.
Une enquête devra désormais déterminer le déroulement exact de l'altercation ainsi que les responsabilités de chacun.
C'est leur faute, mais celle de l'alcool...Signaler Répondre
PAS COUPABLES... MAGISTRATURE
Étonnamment les protagonistes étaient fortement alcoolisés mais aucun commentaire. Que des ressentiments.Signaler Répondre
C'est tabou.
Je ne critique pas , je constate, jamais on ne voit la Police municipale à piedSignaler Répondre
Ou sont sont les 400 policiers municipaux ? simplement à verbaliser le stationnement ? ou protéger le Maire
Sont ils physiquement en forme pour intervenir ? pour certains, certaines, j'ai un doute
En tout cas , au téléphone, la réponse est toujours une excuse pour ne pas intervenir
Ils doivent avoir des ordres, pourquoi sur certains secteurs ils vont contrôler si les automobilistes mettent bien leurs clignotants et 2 rues à côté ça fait des rodéos ça deal en toute impunité...Signaler Répondre
Le problème c'est que les honnêtes gens ne comprennent pas et se mettent à critiquer la police.
La nouvelle France by LFI, le couteau juge de paix.Signaler Répondre
Y a jamais de racailles qui traînent sur cette place.Signaler Répondre
C'est probablement une bastonn entre visages pâles défoncés à l'alcool.
S'ils passent à toute vitesse, c'est justement parce qu'ils ont des urgences à traiter.Signaler Répondre
Ils ne sont pas assez nombreux, engage toi, il y aura peut-être des patrouilles piétonnes ainsi.
Je suis du 8ème, ça n'engage pas à se promener en ville.Signaler Répondre
Il y a quelques années, je m'étais dit qu'à la retraite, je pensais faire un book photos de la ville, il y avait de belles photos à faire mais, maintenant, la ville est défigurée, saccagée et je risque de me faire égorger pour me faire piquer mon appareil photos.
Pas très engageant.
Sur la place Courtois dans le quartier Monplaisir .... voilà sans doute la norme en matière de "bonnes manières" !!Signaler Répondre
A Paris, si ce n’est pas l’lalcool, la drogue c’est un problème psychiatrique. Ils ne sont ne seront jamais responsables de rien. Les seuls coupables seront les victimes, le capitalisme, l’esstreme drouate, les juifs, les cathos etc etcSignaler Répondre
A part entendre et voir passer la police passé à 100 km/h sur le cours Albert THOMAS, jamais de parouille piétonne , la police municipale, ne descends jamais des voitures, la clim a du bon,Signaler Répondre
ville tranquille comme l'évoque les élus. ils nous prennent vraiment pour des cons ce sont des bons à rien et dire que nous payons ces gens là c'est vraiment une honte pour le paysSignaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre