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Violente rixe à Lyon : un homme entre la vie et la mort après un coup de couteau

Violente rixe à Lyon : un homme entre la vie et la mort après un coup de couteau
Violente rixe à Lyon : un homme entre la vie et la mort après un coup de couteau

Une violente rixe a éclaté dans la nuit de lundi à mardi dans le 9e arrondissement de Lyon.

Les faits se sont produits peu avant 4h40, rue Chinard (Lyon 9e) ce mardi 21 juillet. Pour une raison qui reste à déterminer, deux hommes âgés de 25 et 27 ans se sont affrontés.

 Au cours de l'altercation, l'un d'eux a été atteint par un coup de couteau.

Grièvement blessée, la victime a été prise en charge par les secours avant d'être transportée en état d'urgence à l'hôpital Édouard-Herriot, où elle a été admise en déchocage. Son pronostic vital était engagé au moment de sa prise en charge.

À ce stade, les circonstances précises de cette agression restent inconnues. Les deux hommes impliqués, seraient de nationalité étrangère précise le Progrès. On ignore également si le suspect a été interpellé par les forces de l'ordre.

Une enquête a été ouverte afin d'établir les causes de cette rixe et de déterminer les responsabilités de chacun.

Tags :

rixe

coup de couteau

5 commentaires
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Pas du tout le 21/07/2026 à 19:08
Depuis quand a écrit le 21/07/2026 à 18h20

la rue Chinard est-elle dans le quartier de la Duchère ?

Non pas du tout c’est à vaise … dommage pour toi !

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Ex Précisions le 21/07/2026 à 18:57

Comme tous les jours non ?

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eh ben dis donc le 21/07/2026 à 18:28

Ce n'est pas le moment de se rendre aux urgences !

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Obsdu9 le 21/07/2026 à 18:27

Vu l'heure, ça doit encore être une partie de Scrabble qui s'est mal terminée ^^

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Depuis quand le 21/07/2026 à 18:20

la rue Chinard est-elle dans le quartier de la Duchère ?

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