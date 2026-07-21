Violente rixe à Lyon : un homme entre la vie et la mort après un coup de couteau

Les faits se sont produits peu avant 4h40, rue Chinard (Lyon 9e) ce mardi 21 juillet. Pour une raison qui reste à déterminer, deux hommes âgés de 25 et 27 ans se sont affrontés.
Au cours de l'altercation, l'un d'eux a été atteint par un coup de couteau.
Grièvement blessée, la victime a été prise en charge par les secours avant d'être transportée en état d'urgence à l'hôpital Édouard-Herriot, où elle a été admise en déchocage. Son pronostic vital était engagé au moment de sa prise en charge.
À ce stade, les circonstances précises de cette agression restent inconnues. Les deux hommes impliqués, seraient de nationalité étrangère précise le Progrès. On ignore également si le suspect a été interpellé par les forces de l'ordre.
Une enquête a été ouverte afin d'établir les causes de cette rixe et de déterminer les responsabilités de chacun.
Non pas du tout c’est à vaise … dommage pour toi !Signaler Répondre
Comme tous les jours non ?Signaler Répondre
Ce n'est pas le moment de se rendre aux urgences !Signaler Répondre
Vu l'heure, ça doit encore être une partie de Scrabble qui s'est mal terminée ^^Signaler Répondre
la rue Chinard est-elle dans le quartier de la Duchère ?Signaler Répondre